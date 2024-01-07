Okul Servisi Ücretlerine Büyük Zam Geliyor: Servis Ücretleri İki Katına Çıkacak

Yeni yılla birlikte zam talepleri devam ediyor. Taksicilerin yüzde 65 zam talebinin ardından okul servisleri de kalem harcamalarındaki artış nedeniyle servis ücretlerine yüzde 60 oranında zam talep etti.

Velilerin gözü yarın (8 Ocak 2024) yapılacak UKOME toplantısına çevrildi. Toplantıda zam talebi kabul edilirse en düşük servis ücreti 2 bin 808 TL olacak.