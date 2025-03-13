Öğrencilik Döneminde Kazanman Gereken 12 Ekonomik Farkındalık

Küçük miktarlarla bile olsa her ay kenara bir miktar ayırarak acil durum fonu oluşturabilirsin. Telefonun bozulursa ya da sürpriz bir harcama çıkarsa panik yapmadan çözüm bulabilirsin. Acil durum fonu, seni zor zamanlarda rahatlatır ve finansal bağımsızlık yolunda sağlam adımlar atmanı sağlar. Bir köşede birikmiş küçük bir miktar bile kendini güvende hissetmenin en güzel yolu olabilir!