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Ödemelerini Planlarken Zorlanan KOBİ‘ler İçin 10 Finansal Çözüm

etiket Ödemelerini Planlarken Zorlanan KOBİ‘ler İçin 10 Finansal Çözüm

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 14:01

Küçük işletmeler için düzenli ve belirli bir nakit akışı hayati öneme sahiptir. İşletmelerin hayatta kalması için kritik öneme sahip olan bu akış, ancak ödeme planlarının doğru yapılmasıyla sağlanabilir. Dolayısıyla, buradaki en önemli noktalardan biri ödeme planlamasıdır. Bu konuda zorlanan KOBİ'lerin stresini azaltacak ve ödeme sorunlarını çözmeye yardımcı olacak önerilerimiz var.

İşte her küçük işletme sahibine yardımcı olabilecek ödeme önerileri:

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1. Nakit akışı tahminleri oluşturma

Nakit akışı analizleri küçük işletmelerin ödeme optimizasyonu için en önemli unsurdur. Gelecekteki gelirleri ve giderleri planlamaya yardımcı olan bu analizler, henüz zamanı gelmemiş olan faturaları belirlemeye ve harcamaları buna göre kontrol etmeye yardımcıdır. Düzenli gelir-gider takibi sonrası aylık, 3 aylık veya 6 aylık periyotlar halinde genel iş planlamaları yapılabilir. Bu da yaklaşan ödemeleri zamanında tahmin etmek ve kenara ayırmak için harikadır.

2. Tedarikçi ilişkilerini sağlamlaştırma

Tedarik süreci küçük işletmeler için hayati olan bir diğer konudur. Çünkü düzenli ödeme için ilk önce düzenli tahsilat almak, bunun öncesinde ise tedarikleri zamanında gerçekleştirmek gerekir. Tedariğin aksaması ise ödemeleri doğrudan geciktirdiğinden bu bağlantıları güçlendirmek, finansal esneklik sağlama açısından son derece faydalıdır.

3. Gider iyileştirmeleri

Gider optimizasyonu küçük işletmelerin olmazsa olmazlarındandır. Çünkü giderleri minimize etmek demek, elde edilen kazancın daha büyük bir kısmını kar olarak almak anlamına gelir. Bu da ancak giderleri gözden geçirip gereksiz masraflardan kısmakla mümkün olur. Nitekim, teknoloji kullanımı ve verimli süreç düzenlemeleri, harcamalarda tasarrufa giderek ödeme planlamasını kolaylaştırabilir.

4. Otomatik fatura ödemeleri

Faturalar ve giderler her ay belirli tarihlerde kasadan çıkması gereken zorunlu meblağlardır. Bu ödemeler geldiğinde hazırlıksız yakalanmamak için ödemeleri otomatikleştirmek en doğrusudur. Çünkü kimi zaman ödeme konusunda çıkan sıkıntılar elde yeterli paranın olmamasıyla değil, son ödeme tarihinin kaçırılmış olması ile ilgilidir. Stresli ve hızlı iş akışı arasında bu tip zorunlulukları kaçırmamak için ise süreci otomatikleştirmek gerekir.

5. Tahsilat iyileştirmeleri

Ödeme yapmanın bir diğer altın kuralı ise zamanında ödeme almaktır. Bir diğer deyişle, tahsilat iyileştirmesi yoluna gitmektir. Çünkü alınacak ödemenin ertelenmesi demek, ödenmesi gereken giderlerin de ertelenmesi anlamına gelir. Bu tip risklerden korunmak için nakit akışını belirli bir düzene sokmak, müşterilerle anlaşmak ve ödemeler için takip sistemleri kullanmak gerekir.  Alacakları factoring firmalarına satarak anında nakit elde etmek ise bir diğer çözüm yöntemidir.

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6. Gider kontrolü

Kontrolsüz gider her KOBİ'nin düşmanıdır. Bu tür risklerden korunmanın tek yolu ise giderler üzerinde tam ve net kontrole sahip olmaktır. Akıllı uygulamalar, otomatik sistemler ve çeşitli analiz araçları kullanarak gider tahminleri yapmak ve ödemeleri planlamak kolaylaşır. Bu durum, ayrıca gereksiz harcamaları tespit ederek kısmaya da yardımcıdır.

7. Farklı ödeme yöntemlerinin kabulü

Günümüz KOBİ'leri için tekil bir ödeme yöntemi neredeyse işin başından zararı kabul etmek anlamına gelir. Çünkü kredi kartlarının ve temassız ödeme yöntemlerinin nakit paradan çok daha fazla tercih edildiği bu dönemde, sadece nakit kabul etmek müşteri kitlesinin büyük çoğunluğunu kaybetme riski taşır. Gelirleri katlamanın en zahmetsiz yolu ise farklı ödeme araçları kullanan müşterilere yönelik çözümler sunmaktır.

8. Teşviklerden ve kredilerden faydalanma

Küçük işletmeler devlet tarafından sürekli desteklenirler. Bu durum, KOBİ'lerin acil finansman gereksinimlerini rahatça karşılamalarını sağlar. Dönemsel açılan kredilere başvurmak veya teşviklerden faydalanmak iş akışını hızlandırmak için harikadır. Ancak buradaki kritik nokta kredi süresini ve miktarını doğru ayarlamaktan geçer. Genellikle kısa vadeli ve orta seviyeli krediler gelir-gider dengesi kurarak güçlenmeye en faydalı olanlardır.

9. Risk yönetim stratejileri benimseme

Koşullar her ne olursa olsun işin getirdiği belirli risklerin varlığını göz ardı etmemek de önemlidir. Değişen global ve yerel düzenler iş akışını bir anda volatil hale getirme riskine sahiptir. Bu tür risklerden korunmak için her işletmenin, karşılayabileceği finansal zorlukları belirlemesi ve buna karşı alternatif yöntemler belirlemesi gerekir. Ayrıca kenarda acil durumlara karşı nakit bulundurmak da önemlidir.

10. Profesyonel danışmanlık hizmetlerinden faydalanma

Büyüme hedefleri olan işletmelerin finansal ödemelere düzen getirmesi için işi uzmanına bırakması önerilir. Firmalara özel sunulan danışmanlık hizmetleri hem iş verimini artırmaya hem de gelir-gider arası optimum dengeyi sağlamaya son derece faydalıdır. Gelecek hedeflerini belirlemek ve daha doğru adımlar atmak adına da işi bilen finans uzmanlarından hizmet almak gerekir.

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