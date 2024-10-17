Ödeme Teknolojisinde Günümüzde Kullanılan Küresel Trendler

Ödeme işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla biyometrik doğrulama sistemleri giderek yaygınlaşıyor. Yüz tanıma, parmak izi ve hatta ses tanıma gibi biyometrik yöntemlerle yapılan ödemeler, şifre girme derdini ortadan kaldırarak hem güvenliği hem de kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Örneğin, telefonunuzun yüz tanıma özelliğiyle bir uygulamada ödeme yaparken, ekstra bir şifreye ihtiyaç duymadan hızlıca işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Bu teknoloji, kullanıcıların güvenlik endişelerini büyük ölçüde hafifletmiş durumda.