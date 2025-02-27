Öcalan Ne Zaman Konuşacak? Abdullah Öcalan Açıklaması Ne Zaman?
Öcalan Ne Zaman Konuşacak? Abdullah Öcalan Açıklaması Ne Zaman?
İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı bugün bekleniyor. 7 kişilik İmralı heyeti ilk olarak tutuklu bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Öcalan'ın silah bırakma çağrısında bulunması bekleniyor. Diyarbakır'da konuşmanın canlı yayınlanacağı açıklandı.
Peki Öcalan'ın çağrısı ne zaman, Öcalan saat kaçta konuşacak?
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Abdullah Öcalan Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklama Yapacak?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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