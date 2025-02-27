onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Öcalan Ne Zaman Konuşacak? Abdullah Öcalan Açıklaması Ne Zaman?

Öcalan Ne Zaman Konuşacak? Abdullah Öcalan Açıklaması Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 14:33

İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı bugün bekleniyor. 7 kişilik İmralı heyeti ilk olarak tutuklu bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Öcalan'ın silah bırakma çağrısında bulunması bekleniyor. Diyarbakır'da konuşmanın canlı yayınlanacağı açıklandı.

Peki Öcalan'ın çağrısı ne zaman, Öcalan saat kaçta konuşacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Abdullah Öcalan Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklama Yapacak?

Abdullah Öcalan Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklama Yapacak?

DEM Parti İmralı heyeti bugün bir kez daha İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşecek. Görüşmenin ardından bugün saat 17.00'de Öcalan'ın açıklama yapacağı bekleniyor. 

Öcalan'ın saat 17.00'de terör örgütünü feshettiğine dair mesajını okunması bekleniyor.

Öcalan Açıklamalarında Ne Söyleyecek?

Öcalan Açıklamalarında Ne Söyleyecek?

DEM Parti kaynakları, Öcalan'ın tarihi bir açıklama yapabileceğini aktarıyor. Öcalan'ın bugün yapacağı konuşmada 'terör örgütünü feshettiğine dair' bir açıklama yapması bekeniyor. Söz konusu açıklamanın yazılı olarak duyurulacağı aktarılıyor.

Öcalan'ın Açıklaması Canlı mı Olacak?

Öcalan'ın Açıklaması Canlı mı Olacak?

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapılmasını talep etti ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'dan yapılacak açıklamanın videolu olmasının mevzuata uygun olmadığını belirtti. Bu durumda, Öcalan'ın açıklamasını yazılı bir metin aracılığıyla duyuracağı bekleniyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Şeyh Said Meydanı’nda kurulan dev ekranlarda ise açıklama canlı olarak yayımlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın