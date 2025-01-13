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Ocak Ayında Sepetine Ekleyebileceğiniz Fiyat/Performans Canavarı 10 Uygun Ürün

etiket Ocak Ayında Sepetine Ekleyebileceğiniz Fiyat/Performans Canavarı 10 Uygun Ürün

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
13.01.2025 - 14:01

Kış aylarının soğuk günlerinde hem cüzdanınızı hem de ruhunuzu ısıtacak harika ürünlerle tanışmaya hazır mısınız?

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1. Samsung Galaxy A54 5G

1. Samsung Galaxy A54 5G

Telefon dediğin performanslı olur, şık olur, fotoğrafların en netini çeker! İşte Samsung Galaxy A54 tam olarak böyle bir telefon. Süper AMOLED ekranıyla gözlerinize bayram ettirirken, 50 MP kamerasıyla en güzel anlarınızı ölümsüzleştiriyor. 'Şarjım bitti' bahanesini unutun çünkü 5.000 mAh bataryası sizinle gün boyu. Exynos 1380 işlemcisiyle uygulamalar arası uçarken adeta bir hız canavarı oluyorsunuz. Ayrıca elinize aldığınızda 'Bu kalite!' dedirtiyor. Fiyatına bakınca 'Bu kadar güzel şey bir arada olur mu?' demek serbest! 

Fiyatı: 12.999 TL

2. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

2. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

200 MP kamera mı? Evet, yanlış duymadınız, adeta bir profesyonel fotoğraf makinesi cebinizde! Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, sadece kamera değil, performans konusunda da zirveye oynuyor. Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisiyle oyun, iş, sosyal medya derken hızınıza hız katıyor. OLED ekranıyla her şey göz kamaştırıcı, bataryasıyla gün boyu enerji dolusunuz. Hem fotoğraf hem performans diyenler için biçilmiş kaftan. Fiyatına bakınca da beni al diye bağırıyor. Unutmayın, bu telefonla havalı fotoğraf çekmeyen kalmayacak.

Fiyatı: 19.998 TL (12 GB RAM + 512 GB depolama)

3. Ergonomik Mouse Pad

3. Ergonomik Mouse Pad

Uzun saatler bilgisayar başında mı çalışıyorsun? Bu ergonomik mouse pad ile bileklerin rahat bir nefes alacak. Hafif eğimi bileğinizin doğal pozisyonunu destekliyor. Uygun fiyata maksimum verin alın. 

Fiyatı: 350 TL

4. Kumtel I6-4TB Siyah İndüksiyonlu Ankastre Ocak

4. Kumtel I6-4TB Siyah İndüksiyonlu Ankastre Ocak

Mutfakta şıklık, hız ve enerji tasarrufu arıyorsanız bu ocak tam size göre! Kumtel’in indüksiyonlu ankastre ocağı, hem zamandan hem elektrikten tasarruf ettirirken yemeklerinizi tam kıvamında pişiriyor. Kolay temizlenebilir yüzeyiyle 'Bulaşık derdi bitti!' dedirtiyor. Üstelik modern tasarımıyla mutfağınıza da hava katıyor. Pilavınız tutmadı mı? Sorun ocakta değil, bizden söylemesi. Böyle bir ocağa sahip olunca mutfakta vakit geçirmek daha da keyifli olacak. Fiyatıyla da mutfak bütçenize dost.

Fiyatı: 3.549 TL

5. Philips Essential Airfryer XL

5. Philips Essential Airfryer XL

Patates kızartması krizine en sağlıklı çözüm geldi! Philips Essential Airfryer XL, az yağla çok lezzet vaat ediyor. 6,2 litrelik geniş kapasitesiyle tek seferde tüm aileyi doyurabilirsiniz. İster kızartma, ister fırın yemekleri, hatta tatlı yapın; bu cihaz mutfakta her işin üstesinden geliyor. 'Yağ kokusu siner mi?' diye düşünmeyin, çünkü bu cihazda o iş bitmiştir. Şık tasarımıyla mutfağınıza modern bir dokunuş katarken cebinize de dost. Sağlıklı lezzetler peşindeyseniz, kaçırmayın.

Fiyatı: 4750 TL

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6. Asus Vivobook 16X K3605ZC-N1013W

6. Asus Vivobook 16X K3605ZC-N1013W

Bir laptop düşünün; hem oyun oynatıyor hem iş bitiriyor, üstelik tarzıyla göz dolduruyor. Asus Vivobook 16X, 16 inç geniş ekranıyla çalışırken veya film izlerken sizi içine çekiyor. Intel i5 işlemcisi ve RTX3050 ekran kartıyla performans konusunda sizi asla yarı yolda bırakmıyor. Gün boyu işler yetişsin, akşamları oyun partisi başlasın! Hafif ve şık tasarımıyla taşıması kolay, kullanması daha da keyifli. Bu laptopla 'Yavaş bilgisayar günlerim bitti!' diyeceksiniz. Hem de fiyatıyla teknolojiye yatırım yapmak isteyenlere hitap ediyor.

Fiyatı: 20.000 TL 

7. Polo Smart Akıllı Tartı

7. Polo Smart Akıllı Tartı

Bu tartı sıradan değil, adeta evdeki sağlıklı yaşam koçunuz! Polo Smart Akıllı Tartı, sadece kilonuzu değil, vücut analizinizin her detayını gözler önüne seriyor. Bluetooth bağlantısıyla tüm bilgileri telefonunuza gönderiyor, sizi adım adım hedeflerinize yaklaştırıyor. Banyonuza şıklık katan tasarımıyla sabah tartılırken bile modunuzu yükseltiyor. Kendi kendine 'Bugün çok mu kaçırdım?' diyenler için birebir. Tartılmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. 

Fiyatı: 1299 TL

8. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro

8. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro

Ev temizliği hiç bu kadar kolay olmamıştı. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro, hem süpürür hem siler, üstelik bunu siz keyfinize bakarken yapar. Yüksek emiş gücü ve akıllı haritalama sistemiyle evinizi pırıl pırıl yaparken, siz sadece 'Temizlik bitti mi?' diye sorarsınız. Evcil hayvan tüyü, toz, kırıntı? Hepsini unutturun. Sessiz çalışmasıyla kulaklarınızı da rahatlatıyor. Fiyatı düşünüldüğünde, bu kadar işlevsellik tam bir fiyat performans mucizesi. Temizlik devrimi için hazırsanız, bu robotu sepetinize ekleyin. 

Fiyatı: 10.000

9. JBL Tune 760NC Kablosuz Kulaklık

9. JBL Tune 760NC Kablosuz Kulaklık

Müzik dinlemenin hakkını verdiren kulaklık burada! JBL Tune 760NC, aktif gürültü engelleme özelliğiyle sizi sadece müzikle baş başa bırakıyor. Üstelik 35 saate kadar pil ömrüyle şarj bitti cümlesine veda ediyorsunuz. Hafif ve konforlu tasarımıyla uzun süre kullanmak bile rahatsız etmiyor. Basları derin, sesler net; yani tam bir ses şöleni. Spor yaparken, çalışırken veya yolculukta her an yanınızda. Fiyatı da bu performansa göre oldukça makul. Müzik severler, bu kulaklık kaçmaz.

Fiyatı: 2430 TL

10. Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahve Makinesi

10. Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahve Makinesi

Kahve severler buraya! Arzum Okka Minio, köpüğüyle sizi mest edecek Türk kahveleri hazırlamak için yaratılmış. Tek tuşla kahve keyfiniz hazır, üstelik taşırma derdi yok! 'Misafirler geldi, yetişemem' bahanesini unutun çünkü bu makine hız canavarı. Kompakt ve şık tasarımıyla tezgâhınızda hem yer kaplamıyor hem de havalı görünüyor. Kahve kokusu eşliğinde huzur dolu anlar sizi bekliyor. Fiyatına gelince, bir kez alıp yıllarca keyfini çıkaracaksınız.

Fiyatı: 1100 TL

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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