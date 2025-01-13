Ocak Ayında Sepetine Ekleyebileceğiniz Fiyat/Performans Canavarı 10 Uygun Ürün

Telefon dediğin performanslı olur, şık olur, fotoğrafların en netini çeker! İşte Samsung Galaxy A54 tam olarak böyle bir telefon. Süper AMOLED ekranıyla gözlerinize bayram ettirirken, 50 MP kamerasıyla en güzel anlarınızı ölümsüzleştiriyor. 'Şarjım bitti' bahanesini unutun çünkü 5.000 mAh bataryası sizinle gün boyu. Exynos 1380 işlemcisiyle uygulamalar arası uçarken adeta bir hız canavarı oluyorsunuz. Ayrıca elinize aldığınızda 'Bu kalite!' dedirtiyor. Fiyatına bakınca 'Bu kadar güzel şey bir arada olur mu?' demek serbest!

Fiyatı: 12.999 TL