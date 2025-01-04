Ocak Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ocak Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet
Ocak Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ocak Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet
Her ayın yiyecek ve içecekleri farklı. Artık kışı iyice hissettiğimiz Ocak ayında da yapılabilecek sıcacık ve lezzet dolu birçok tarif var. Ocak ayına uygun sebze ve meyvelerle hazırlayabileceğiniz çeşitli yemekleri ve içecekleri sizin için derledik. Ocak ayını daha lezzetli hale getirecek önerilere bakalım mı?
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1. Fırında Kereviz
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2. Portakal Reçeli
3. Boza
4. Brownie
5. Ispanaklı Börek
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6. Kuru Fasulye
7. Kıymalı Kapuska
8. Salep
9. Tahinli Kurabiye
10. Hamsi Tava
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11. Sebzeli Lazanya
12. Orman Kebabı
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