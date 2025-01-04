Ocak Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ocak Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet

Portakal kışın en çok tükettiğimiz meyvelerden. Portakal kokusunun her yeri sardığı kış mevsiminde portakalla yapılabilecek çok şey var. Genelde meyve olarak ya da sıkılmış şekilde tüketiyorsanız bu kış bir de portakal reçeli olarak denemeniz gerek. Kahvaltılarda tüketmenin yanında portakal reçelini kullanarak çeşitli tatlılar da yapabilirsiniz. Mesela yaptığınız bir cheesecake için sos olarak portakal reçelini tercih edebilirsiniz. Ya da portakal reçelli kurabiyeler deneyebilirsiniz. Çay yanına portakallı her şey çok yakışır bizce!