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Ocak Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ocak Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet

etiket Ocak Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Ocak Ayında Deneyebileceğiniz 12 Farklı Lezzet

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
04.01.2025 - 14:02

Her ayın yiyecek ve içecekleri farklı. Artık kışı iyice hissettiğimiz Ocak ayında da yapılabilecek sıcacık ve lezzet dolu birçok tarif var. Ocak ayına uygun sebze ve meyvelerle hazırlayabileceğiniz çeşitli yemekleri ve içecekleri sizin için derledik. Ocak ayını daha lezzetli hale getirecek önerilere bakalım mı?

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1. Fırında Kereviz

1. Fırında Kereviz

Ocak ayında kereviz bulmak mümkün. Pazarlarda sıklıkla gördüğümüz kerevizle güzel bir fırında kereviz yemeği yapılabilir. Çoğu insan kerevizi pek sevmese de seveni çok ayrı seviyor. Portakalla bir araya gelince lezzeti katlanan kerevize bir de zeytinyağı eklediniz mi tadından yenmez. Sağlıklı, az kalorili ve lezzetli fırında kereviz hafif bir öğün isteyenler için ideal.

2. Portakal Reçeli

2. Portakal Reçeli

Portakal kışın en çok tükettiğimiz meyvelerden. Portakal kokusunun her yeri sardığı kış mevsiminde portakalla yapılabilecek çok şey var. Genelde meyve olarak ya da sıkılmış şekilde tüketiyorsanız bu kış bir de portakal reçeli olarak denemeniz gerek. Kahvaltılarda tüketmenin yanında portakal reçelini kullanarak çeşitli tatlılar da yapabilirsiniz. Mesela yaptığınız bir cheesecake için sos olarak portakal reçelini tercih edebilirsiniz. Ya da portakal reçelli kurabiyeler deneyebilirsiniz. Çay yanına portakallı her şey çok yakışır bizce!

3. Boza

3. Boza

Kış demek boza demek. Kışın gelmesini mahalledeki bozacılardan anlamıyor muyuz? O soğuklarda içimizi ısıtacak nadir şeylerden. Ekşi ve yoğun tadını öyle herkes sevmez doğru ama seveni de tam sever işte! Evde battaniye altında otururken bir bardak üzeri tarçınlı içeceğiniz boza besleyici yönden de oldukça zengin. Hem içi ısıtan hem besleyici boza içmeden kış tam gelmiş sayılmaz.

4. Brownie

4. Brownie

Kışın en sevilen tatlılardan biri brownie tabii ki. Yoğun çikolata sevenlere özel bir tatlı olan brownie, kışın soğuklarında sıcacık yenebilen bir kek. Yanına çay, kahve ya da sütle servis edebileceğiniz brownienin üzerine dondurma da koyarak sunmak mümkün. Nasıl sunarsanız sunun sıcacık brownieyi yediğinizde ağzınız tatlanacak. Yumuşak ve hafif nemli bir yapısı olan brownie, kış ayına en uygun tatlılardan biri.

5. Ispanaklı Börek

5. Ispanaklı Börek

Altın günlerinin vazgeçilmezi ıspanaklı börek, Ocak ayında bol bol yapılabilecek bir tarif. Taze ıspanak bulunabilen Ocak ayı çıtır çıtır ıspanaklı börekler yapmak için tam zamanı. İster akşam yemeğinde ister çay saatlerinde tüketilebilen ıspanaklı böreği çeşitlendirmeniz de mümkün. İçine peynir ya da pastırma koyarak daha lezzetli hale getirilebilecek böreği gül böreği ya da tepsi böreği şeklinde yapabilirsiniz.

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6. Kuru Fasulye

6. Kuru Fasulye

Kuru fasulye, kışın vazgeçilmez tatlarından biri. Hele bir de sucuklu olursa tam ideal olur. Kış ayının en lezzetlisi olan kuru fasulye, lezzetli olduğu kadar sağlıklı. Yanına bir de bol tereyağlı bir pilav varsa mis gibi olur. Bu yemeğe turşu da çok yakışır. Kışın tencerede takırdayan kuru fasulyenin kokusu tüm eve yayıldığında hem midemiz hem ruhumuz bayram ediyor.

7. Kıymalı Kapuska

7. Kıymalı Kapuska

Lahana kışın en çok yemek yapılan sebzelerden. Lahananın birçok yemeği yapılıyor ama en iyilerinden biri de kapuska. Herkes sevmese de kapuskanın kıymalısının aşığı çok. Kıymalısı ya da sadesi, nasıl yapılırsa yapılsın her türlüsü çok lezzetli. Sağlıklı ve hafif yemeklerden olan kapuskaya kırmızı biber, karabiber koyup ekmek bana bana yemenin zevki çok ayrı!

8. Salep

8. Salep

Kışın içilecek çok şey var. Bunların başında tabii ki salep geliyor. Bol tarçınlı salep ile kış akşamlarında içimiz sıcacık oluyor. Keyifle içilen salep sevmeyen var mıdır? Valla hiç sanmıyoruz. Sıcacık, daha buharı üzerinde bir fincan salep ile mutlu olamayacak kimse yoktur bizce! Pratik şekilde hazırlayabileceğiniz hazır salepler özellikle battaniye altında film izlerken çok iyi oluyor.

9. Tahinli Kurabiye

9. Tahinli Kurabiye

Kışın soğuklarda en iyi kurabiye tabii ki tahinli ve cevizli kurabiye. Sıcak bir çayla servis edilebilecek tahinli kurabiye, misafirlere servis etmek için de ideal bir kurabiye çeşidi. Bu kurabiyeyi bazıları büyük yaparken bazıları minik minik yapıyor. Şekilleri farklı olsa da tatları hep aynı şekilde enfes diyebiliriz. Lezzetli bu kurabiyeler Ocak ayının en tatlıları bizce!

10. Hamsi Tava

10. Hamsi Tava

Kışın hangi balık en çok tercih edilir sorusunun cevabı elbette hamsi. Hamsinin en güzel hali olan hamsi tava, Ocak ayında bir başka lezzetli oluyor. Mısır ununa bulayıp kızartılan hamsi tava, güzel bir salata ile harika bir akşam yemeği oluyor. Taze sıkılmış limon suyu ile lezzeti katlanan hamsilerin yanında bir de mısır ekmeği varsa tam bir şenlik olur.

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11. Sebzeli Lazanya

11. Sebzeli Lazanya

Lazanyayı hepimiz kıymalı biliyoruz ama onu bir de kış sebzeleriyle hazırlamaya ne dersiniz? Kabak, ıspanak, havuç, mantar gibi sebzelerin lazanya hamuruyla buluştuğu sebzeli lazanya, farklı bir akşam yemeği aradığınız kış akşamları için ideal. Her katında beşamel sosu ile tatlandırılan lazanyanın üzerine bir de kaşar koyuluyor. Her lokmada lezzete doyuracak tarif, aynı zamanda sağlıklı bir tarif.

12. Orman Kebabı

12. Orman Kebabı

Kışın sulu yemekten güzeli mi var. Sıcak bir tabak orman kebabı yanında bol ekmekle çok iyi gider. İçinde kuşbaşı et, havuç, patates, bezelye olan yemekte tüm lezzetler iç içe geçiyor. Nefis yemek, tam bir kış klasiği. Yanında pilavla daha da güzel olan orman kebabı misafirler için de uygun bir yemek. Yapımı kolay olduğu için pratik şekilde hazırlamak mümkün.

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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