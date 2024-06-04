O Gece Neler Oldu! Fransa Kraliçesi Eugenie ile Osmanlı Padişahı Abdülaziz'in Yasak Aşk Hikayesi

Tarih sayfaları hep savaşları, barışları, kavgaları yazsa da perdenin arkasında bazı aşklar da yer alıyor. Kayıtlara geçmese de yıllardır kulaktan kulağa yayılan Osmanlı padişahı Abdülaziz ile Fransa Kraliçesi Eugenie'in yasak aşkı da bunlardan biri.

Kaynak: Cavit Pancar