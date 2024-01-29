O da Artık Evin Bir Bireyi: Evinizdeki Temizlik Robotuna Verebileceğiniz 10 Komik İsim
O da Artık Evin Bir Bireyi: Evinizdeki Temizlik Robotuna Verebileceğiniz 10 Komik İsim
Teknoloji gelişiyor malum! Temizlik robotları da evlerimizin bir parçası oldular. Sanki içimizden biri gibiler!
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1. Hızlı Hüseyin
2. Lekesiz Leyla
3. Tozkapanı Tolga
4. Paspas Pat
5. Rota Rüzgarı
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6. Süpürgeci Şahin
7. Parlatıcı Pelin
8. TemizTez Tom
9. Katya
10. Robocan
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