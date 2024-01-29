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O da Artık Evin Bir Bireyi: Evinizdeki Temizlik Robotuna Verebileceğiniz 10 Komik İsim

etiket O da Artık Evin Bir Bireyi: Evinizdeki Temizlik Robotuna Verebileceğiniz 10 Komik İsim

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 10:40

Teknoloji gelişiyor malum! Temizlik robotları da evlerimizin bir parçası oldular. Sanki içimizden biri gibiler!

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1. Hızlı Hüseyin

1. Hızlı Hüseyin

Ortama girdiği anda herkesi kendine hayran bırakır. Tek bir toz zerresi bile ondan kurtulamaz. Hızlı Hüseyin her şeyi anında temizler.

2. Lekesiz Leyla

2. Lekesiz Leyla

Leyla'nın derdi çok olur. Lekelere asla tahammülü yoktur. 😄

3. Tozkapanı Tolga

3. Tozkapanı Tolga

Tozun, böceğin Tozkapanı Tolga'dan kurtulma şansı asla yok! Yakar geçer.

4. Paspas Pat

4. Paspas Pat

Kendisi biraz sessiz ve kendi halinde biri. İşini yapar ve ortamdan çekilir. Şimdi yere dökülenler düşünsün!

5. Rota Rüzgarı

5. Rota Rüzgarı

Adıyla müstesna bir isim. Rota Rüzgarı adeta fırtına! Gözüne bir rota kestirir ve tek bir toz bırakmaz. Havası da kimsede yoktur. 😎

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6. Süpürgeci Şahin

6. Süpürgeci Şahin

Gözleri bir şahin gibi keskindir. Yakaladı mı asla bırakmaz! Temizlik işini Süpürgeci Şahin'e bırakın piliz! 😄

7. Parlatıcı Pelin

7. Parlatıcı Pelin

Pelin havalı biri. Girdiği ortam pırıl pırıl olur. Parlatamadığı tek bir yer bile yoktur. Ortamın popüler kızı diyebiliriz onun için. 😍

8. TemizTez Tom

Uzak diyarlardan geldiği bilinir. Tom'un göbek adı temizliktir. İşini sessizce yapar ve cool bir şekilde yerine geri döner.

9. Katya

9. Katya

Müthiş bir disiplinle yapar işini. Kendi bildiğini okur. Karışanın vay haline!

10. Robocan

10. Robocan

Evin akıllı bıdığı resmen! Hem sempatik hem yakışıklı. Sadece temizlik işi olduğunda mütevazı olamıyor. 😎

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