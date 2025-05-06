Nvidia CEO'su Jensen Huang: ‘Fiziksel Yapay Zeka' Çağına Geçiyoruz!

Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın son dönemde verdiği mesajlar radikal bir dönüşümün habercisi niteliğinde algılanıyor. Huang nereye gitse, ne zaman konuşsa ısrarla aynı noktayı vurguluyor: Yapay zekanın bir sonraki büyük sıçraması çok yakın ve bunun adı “Fiziksel Yapay Zeka” (Physical AI).

Bu açıklama, Nvidia’nın geleceğe dönük yapay zeka stratejisinin temel taşlarından biri. Verilmek istenen mesaj net: Yapay zeka artık sadece yazılımsal sınırlarla değil, donanım ve fiziksel dünya ile bütünleşecek. Yani çipler, sensörler ve simülasyonlar sayesinde yapay zeka; fiziksel çevreyle doğrudan etkileşime geçmeye hazırlanıyor.

Huang’ın konuşmaları, yapay zekanın sadece metin veya görüntü üretmenin ötesine geçerek, robotlar ve otonom sistemlerle gerçek dünyada hareket edip eyleme geçeceği bir dönemi işaret ediyor. Bu dönüşümün merkezinde, Nvidia’nın yeni nesil donanımları, Omniverse ve Cosmos gibi güçlü simülasyon platformları ve bu sistemleri eğitecek temel modeller, sentetik veri üreten yapılar yer alıyor.