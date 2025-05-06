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Nvidia CEO'su Jensen Huang: ‘Fiziksel Yapay Zeka' Çağına Geçiyoruz!

etiket Nvidia CEO'su Jensen Huang: ‘Fiziksel Yapay Zeka' Çağına Geçiyoruz!

Ufuk Tarhan
Ufuk Tarhan - yazio
06.05.2025 - 09:59

Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın son dönemde verdiği mesajlar radikal bir dönüşümün habercisi niteliğinde algılanıyor. Huang nereye gitse, ne zaman konuşsa ısrarla aynı noktayı vurguluyor: Yapay zekanın bir sonraki büyük sıçraması çok yakın ve bunun adı “Fiziksel Yapay Zeka” (Physical AI).

Bu açıklama, Nvidia’nın geleceğe dönük yapay zeka stratejisinin temel taşlarından biri. Verilmek istenen mesaj net: Yapay zeka artık sadece yazılımsal sınırlarla değil, donanım ve fiziksel dünya ile bütünleşecek. Yani çipler, sensörler ve simülasyonlar sayesinde yapay zeka; fiziksel çevreyle doğrudan etkileşime geçmeye hazırlanıyor.

Huang’ın konuşmaları, yapay zekanın sadece metin veya görüntü üretmenin ötesine geçerek, robotlar ve otonom sistemlerle gerçek dünyada hareket edip eyleme geçeceği bir dönemi işaret ediyor. Bu dönüşümün merkezinde, Nvidia’nın yeni nesil donanımları, Omniverse ve Cosmos gibi güçlü simülasyon platformları ve bu sistemleri eğitecek temel modeller, sentetik veri üreten yapılar yer alıyor.

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Huang, yapay zekanın gelişimini daha iyi anlatmak için bu süreci dört ayrı “dalga” üzerinden açıklıyor. Ona göre yapay zeka son 10 yılda şu dört büyük evrimsel aşamadan geçiyor:

Huang, yapay zekanın gelişimini daha iyi anlatmak için bu süreci dört ayrı “dalga” üzerinden açıklıyor. Ona göre yapay zeka son 10 yılda şu dört büyük evrimsel aşamadan geçiyor:

1- Algısal Yapay Zeka (Perception AI): Yaklaşık 10 yıl önce başlayan bu dalga, görüntü ve konuşmayı anlama gibi temel görevleri kapsıyor. Bilgisayarlara dünyayı “görme” ve “duyma” yetisi kazandırıyor.

2- Üretken Yapay Zeka (Generative AI): Son 5 yılda öne çıkan bu aşama, ChatGPT gibi modellerle metin; MidJourney, DALL·E gibi araçlarla görsel üretimini mümkün kıldı. Bu modeller, verilen komutlardan yeni içerikler üretebiliyor.

3- Temsili Yapay Zeka (Agentic AI): Şu anda içinde bulunduğumuz ya da henüz gelişmekte olan bu aşamada, yapay zeka bağlamı anlıyor, mantık yürütüyor, plan yapabiliyor ve dijital ortamlarda bağımsız hareket edebiliyor. Huang, bu aşamanın çok adımlı akıl yürütme süreçleri nedeniyle beklentinin 100 katı kadar fazla hesaplama gücüne ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Bu tür yapay zeka ajanları, iş süreçlerinin bir parçası haline geliyor ve milyarlarca dijital çalışan potansiyeli yaratıyor.

4- Fiziksel Yapay Zeka (Physical AI): Bir sonraki büyük adım olan bu aşama, yapay zekanın fiziksel dünyayla etkileşim kurmasını ifade ediyor. Robotlar veya araçlar gibi sistemlerde vücut buluyor. Bu aşamada yapay zeka, sürtünme, eylemsizlik, yerçekimi, neden-sonuç ilişkileri ve nesne kalıcılığı gibi fiziksel kavramları öğrenmek zorunda. Yani ChatGPT gibi yalnızca yazılıma dayalı sistemlerden, gerçek dünyada hareket eden, eyleme geçen uygulamalara geçiliyor.

Fiziksel Yapay Zekayı farklı kılan temel şey, sadece donanımı kontrol etmesi değil; aynı zamanda fiziksel dünya kurallarını anlayarak ona göre karar verebilmesi. Huang bunu şu ifadelerle özetliyor:

  • Yapay zeka artık bağlamı anlıyor,

  • Ne istediğimizi kavrıyor,

  • Cevap üretmenin ötesine geçiyor,

  • Hesaplamanın doğasını temelden değiştiriyor.

Fiziksel Yapay Zeka ise bu anlayışı doğrudan fiziksel eyleme dönüştürmeyi hedefliyor.

Huang'ın Dört Yapay Zeka Dalgası

Huang'ın Dört Yapay Zeka Dalgası

Robotlar: Fiziksel Yapay Zekanın İtici Gücü

Robotlar: Fiziksel Yapay Zekanın İtici Gücü

Jensen Huang’ın en çarpıcı öngörülerinden biri, üretken yapay zeka alanında ChatGPT'nin yarattığı etkiye benzer bir dönüm noktasının, genel amaçlı robotik, özellikle de insansı robotlar için 'çok yakında' olduğu. Hatta insansı robotların '5 yıldan kısa bir süre içinde' ulaşılabilir olabileceğini öne sürüyor.

Huang'ın vizyonu sadece bireysel robotlarla sınırlı değil. Gelecekte fabrikaların tamamen robotik olacağını, robotik ürünler üreten robotları yöneten robotik sistemler haline geleceğini öngörüyor. 'Her şey robotik olacak... fabrikalar robotları yönetecek... ve bu robotlar robotik ürünler inşa edecek' diyor. Bu, veri merkezleri için ortaya konan 'Yapay Zeka Fabrikaları' konseptini fiziksel üretime taşıyor.

Sonuç olarak, Jensen Huang'ın 'Fiziksel Yapay Zeka' ilanı, bir teknoloji dalgası olmanın ötesinde makinelerin dünyamızla etkileşim kurma biçiminde köklü bir değişimi işaret ediyor. Nvidia'nın bu alandaki iddialı adımları, robotların, otonom araçların ve akıllı fabrikaların geleceğini şekillendirme yolunda, insanlık adına önemli sorumluluk taşıyor. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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