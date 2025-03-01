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Nursel Ergin Kanser mi Oldu? Ne Kanseri? Hastalığı Ne?

Nursel Ergin Kanser mi Oldu? Ne Kanseri? Hastalığı Ne?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.03.2025 - 09:42

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, aniden Gelinim Mutfakta'dan ayrılmıştı. Ergin, Mutfak Bahane programıyla geri döndü. Açıklamalarda bulunan Nursel Ergin, 8 ayda 2 kansere yakalandığını açıkladı. 

Peki, Nursel Ergin hangi kansere yakalandı? Nursel Ergin'in hastalığı ne?

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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, ailevi problemler nedeniyle programdan aniden ayrılmıştı.

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, ailevi problemler nedeniyle programdan aniden ayrılmıştı.

Aylar sonra ortaya çıkan Ergin, kanser olduğunu açıkladı. Akıllara ise Nursel Ergin ne kanseri oldu, Nursel Ergin'in hastalığı ne soruları geldi.

Nursel Ergin Ne Kanseri Oldu? Hastalığı Ne?

Nursel Ergin Ne Kanseri Oldu? Hastalığı Ne?

Verdiği röportajda Nursel Ergin, 8 ayda 2 farklı kanser türünü atlattığını anlattı. Ergin, önce meme kanseri sonrasında da rahim kanseriyle mücadele etmiş. Ergin, saçları hala çıkmadığı için peruk kullanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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