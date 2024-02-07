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Notlarını Yükseltmek İçin Neye İhtiyacın Var?

etiket Notlarını Yükseltmek İçin Neye İhtiyacın Var?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 09:31

Notlarını yükseltmen için ne yapman gerekir, neye ihtiyacın var, ne olması gerekiyor... Hepsi bu testin sonunda.

Hazırsan başlayalım!

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1. İlk soru! Günde ortalama kaç saat ders çalışıyorsun?

2. Peki çalışma ortamın nasıl? Rahat hissediyor musun?

3. Verimli çalışabilmen için çalışma ortamının ilk olarak nasıl olması lazım?

4. Günün hangi saatlerinde daha verimli ders çalışabildiğini sorsak?

5. Ders çalışma planı yapıyor musun?

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6. Ders çalışırken arkada bir sesin olması seni rahatsız eder mi?

7. Çok yoğunlaştığın bir anda dikkatini en çok ne dağıtabilir?

8. Son soruya geldik! Yeni bir konuya çalışınca en çok hangi materyaller seni olumlu yönde etkiliyor?

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Haftalık ve günlük planlayıcı oluşturmalısın!

Notlarını yükseltmek istiyorsan öncelikle nasıl ders çalışman gerektiğin hakkında bir detaylandırma yapman gerekiyor. Zaman yönetimi konusunda biraz eksiklerin var diyebiliriz, bu yüzden günlük ve haftalık planlama yaparsan pek çok işini bir düzen içinde halledebilirsin ve ders çalışmaya daha çok vakit ayırabilirsin.

Ders çalışma ortamını değiştirmelisin!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda ders çalışma ortamın seni pek mutlu etmiyor ve bu da verimli ders çalışmana engel oluyor. Eğer imkanın varsa odanı değiştirebilirsin veya dışarıda ders çalışabileceğin bir mekan bulabilirsin. Özellikle vize ve final zamanları öğrenciler pek çok mekanda ders çalışabiliyor. Hem kendine bu tür mekanlarda ders çalışma arkadaşı edinebilirsin ve beraber ders çalışabilirsiniz.

Ders çalışma arkadaşı edinmelisin!

Ders çalışırken dikkatin dağılıyorsa bu dağınıklığı arkadaşınla beraber toplayabilir, birbirinizi motive edebilir ve beraber daha verimli bir şekilde ders çalışabilirsiniz. Ders çalışma arkadaşı edindiğinde eğer motivasyonun düşer gibi olursa seni motive edebilir ve hatta an geldiğinde sen de onun elinden tutup ders çalışmaya götürebilirsin. Böylelikle ikinizin de notları yükelmiş olacak ve beraber keyifli bir şekilde ders çalışabileceksiniz.

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