Notlarını Yükseltmek İçin Neye İhtiyacın Var?
Notlarını Yükseltmek İçin Neye İhtiyacın Var?
Notlarını yükseltmen için ne yapman gerekir, neye ihtiyacın var, ne olması gerekiyor... Hepsi bu testin sonunda.
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk soru! Günde ortalama kaç saat ders çalışıyorsun?
2. Peki çalışma ortamın nasıl? Rahat hissediyor musun?
3. Verimli çalışabilmen için çalışma ortamının ilk olarak nasıl olması lazım?
4. Günün hangi saatlerinde daha verimli ders çalışabildiğini sorsak?
5. Ders çalışma planı yapıyor musun?
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6. Ders çalışırken arkada bir sesin olması seni rahatsız eder mi?
7. Çok yoğunlaştığın bir anda dikkatini en çok ne dağıtabilir?
8. Son soruya geldik! Yeni bir konuya çalışınca en çok hangi materyaller seni olumlu yönde etkiliyor?
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