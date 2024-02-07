Notlarını Yükseltmek İçin Neye İhtiyacın Var?

Ders çalışırken dikkatin dağılıyorsa bu dağınıklığı arkadaşınla beraber toplayabilir, birbirinizi motive edebilir ve beraber daha verimli bir şekilde ders çalışabilirsiniz. Ders çalışma arkadaşı edindiğinde eğer motivasyonun düşer gibi olursa seni motive edebilir ve hatta an geldiğinde sen de onun elinden tutup ders çalışmaya götürebilirsin. Böylelikle ikinizin de notları yükelmiş olacak ve beraber keyifli bir şekilde ders çalışabileceksiniz.