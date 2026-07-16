Nokta Atışı Tahmin Ediyoruz! Paranı En Çok Neye Harcıyorsun?

Paranın yarısından fazlasını dışarıda yemek yemeye harcıyorsun. Evde mis gibi annenin yemekleri varken ne gerek var dışarıda yemeye? Hem dışarıda yediklerin sağlığına da zarar. İçine ne koyuyorlar nasıl pişiriyorlar belli değil. Tamamen bitir demiyoruz ama en azından sıklığı azalt. Hem sağlığın hem de cüzdanın için bunu yapman şart!