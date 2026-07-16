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Nokta Atışı Tahmin Ediyoruz! Paranı En Çok Neye Harcıyorsun?

Nokta Atışı Tahmin Ediyoruz! Paranı En Çok Neye Harcıyorsun?

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Onedio Content - Onedio Editörü
16.07.2026 - 13:17
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Nereye gidiyor bu kadar para sorusunun cevabını söylüyoruz!

1. Hangi alanda çalışıyorsun?

2.

3. Hayalindeki tatili bize tanımlar mısın?

4. Diyelim ki en yakın arkadaşlarınla beraber bir proje yaptınız ama neredeyse her şeyini sen halletin, patronun takım arkadaşlarını değerlendirmeni istedi...

5. Dışarı çıkmayı ne kadar seviyorsun. Bizim için puanlar mısın?

6. Cevabı aramızda kalacak söz. En çok hangisini seviyorsun?

6. Cevabı aramızda kalacak söz. En çok hangisini seviyorsun?

7. Son olarak parayla saadet olur mu?

Makyaj malzemelerine!

Makyaj malzemelerine!

Senin bütçenin çoğu makyaj malzemelerine gidiyor. Makyaj malzemeleri resmen senin cüzdanındaki kara delik! Evde olsa bile gördükçe dayanamıyorsun ve bir anda kendini mağazada buluyorsun. Para biriktirmek istiyorsan önceliğin bu alışkanlığından kurtulmak olmalı!

Dışarıda yemek yemeye!

Dışarıda yemek yemeye!

Paranın yarısından fazlasını dışarıda yemek yemeye harcıyorsun. Evde mis gibi annenin yemekleri varken ne gerek var dışarıda yemeye? Hem dışarıda yediklerin sağlığına da zarar. İçine ne koyuyorlar nasıl pişiriyorlar belli değil. Tamamen bitir demiyoruz ama en azından sıklığı azalt. Hem sağlığın hem de cüzdanın için bunu yapman şart!

Kıyafet alışverişine!

Kıyafet alışverişine!

Giyim mağazaları senin sayende her geçen gün daha da büyüyor :) Aldanma artık şu koskocaman yazan indirim tabelalarına. Hayır dolabında kıyafetten kapanmıyor artık. İhtiyacın olduğunda çık bir kere de al. Ama sen her dışarı çıktığında bu bataklığa düşüyorsun. Bu alışkanlığından kurtulursan çok güzel bir şekilde para biriktirebilirsin!

Ulaşım!

Ulaşım!

Sen paranın çoğunu ulaşımda harcayıp bitiriyorsun. Yürüme mesafesinde olan yerlere taksi kullanıyorsun. Aynı rotada daha ucuza toplu ulaşım varken sen yine taksi kullanıyorsun. Yani paran olsa helikopterle gidecek kadar rahatına düşkünsün o kadar diyelim :) Biraz daha fazla toplu ulaşım kullanırsan senin de paran birikebilir.

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