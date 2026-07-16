Nokta Atışı Tahmin Ediyoruz! Paranı En Çok Neye Harcıyorsun?
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Nereye gidiyor bu kadar para sorusunun cevabını söylüyoruz!
1. Hangi alanda çalışıyorsun?
2.
3. Hayalindeki tatili bize tanımlar mısın?
4. Diyelim ki en yakın arkadaşlarınla beraber bir proje yaptınız ama neredeyse her şeyini sen halletin, patronun takım arkadaşlarını değerlendirmeni istedi...
5. Dışarı çıkmayı ne kadar seviyorsun. Bizim için puanlar mısın?
6. Cevabı aramızda kalacak söz. En çok hangisini seviyorsun?
7. Son olarak parayla saadet olur mu?
Makyaj malzemelerine!
Dışarıda yemek yemeye!
Kıyafet alışverişine!
Ulaşım!
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