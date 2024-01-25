Nerede Kalmıştık? Çocuklara Eşsiz Karne Hediyesi

Hatta bilinen ve İrlanda’nın başkenti Dublin’de sergilenen MS. 6. yüzyıla ait bir Kıptı Kodeksi’nin kapağına deri bir kayışla tutturulduğunu (2) öğrenince Kıpti yani Mısır’ın eski halkına ait bu kodekslerin taa Dublin’de ne işi varmış merakı ile Chester Beatty Kütüphanesi’nde sanal bir tura karıştım.

Kütüphanenin şimdiye kadar paylaşılmış görselleri arasında 1798 yılına ait el yazması Allah’ın güzel isimlerinden tutun da MS. 6. yüzyıl Mısır parşömenlerine kadar çeşitli ülkelere ait dünya mirası pek çok ürünle karşılaştım. Paylaşılan görselleri didik didik edip bahsi geçen ayracı göremesem de sayfayı kapatırken gördüklerimin etkisi, umarım bir gün Dublin’e yolum düşer de bunları yerinde incelerim duasına dönüştü.Aslında anlatacağım şey bambaşkaydı ama vesile bu ya bir Dublin turu yaptık döndük. Asıl mevzum, ayraçlarımın bir ayraçtan daha fazlası olması. (Bak bak sanırsın 15 yüzyıl sonra Chester Beatty’da sergilenecekler ) Çünkü kişiye özeller ve bir emek silsilesinden geçtiler.