Nerede Kalmıştık? Çocuklara Eşsiz Karne Hediyesi
Nerede Kalmıştık? Çocuklara Eşsiz Karne Hediyesi
Ara tatile girerken, öğrencilerime karne hediyesi olarak kitap ayracı verdim. Verirken de; bu hacete ne zamandan beri ihtiyaç duymuşuz, ilk kimin aklına gelmiş düşüncesine karşı koyamayıp biraz araştırdım.
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En yeni sonuçlara göre (1) MS 1. yüzyılda bir dizi kağıt parşömen ya da papirüs gibi materyalin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş kitaplara (kodekslere) eşlik ettiğine dair bir bilgiye ulaştım.
Bana göre armağanları anlamlı kılan da budur. İçeriğinin ne olduğu materyalistler için değerliyken bir hikâyesinin olması idealistlerin dünyası için değerlidir.
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