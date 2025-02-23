Neo ve Trinity’nin Ajanların Elinden Morpheus’u Kurtarmaya Gittiklerinde Dinlediği 10 Gaz Şarkı

Hayal edin: Neo ve Trinity'nin meşhur kurtarma operasyonu sırasında ajanlarla çatışmaya hazırlanırken kulaklarında çalan bomba gibi bir playlist var. Slow-motion mermi sahneleri, kırılan camlar ve epik kaçışlar... Bu aksiyon dolu operasyona ritim katan şarkıları seçtik. İşte Neo’nun Matrix havalarında mermi sekerek dans ettiği, Trinity’nin camları tuzla buz ettiği sahnelere yakışacak 10 gaz parça: