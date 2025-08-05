“NEET” Kuşağı Nedir? Bu Gençler Neden Ne Okuyor Ne Çalışıyor?

Ne okuyorlar, ne çalışıyorlar… Ama “hiçbir şey yapmıyorlar” demek de kolay değil. Sosyal medyada “hiçbir işim yok, canım da istemiyor” cümlesiyle özdeşleşen, ama arka planı çok daha derin olan bir gençlik kesimi var artık: NEET kuşağı.

Yani “Not in Education, Employment or Training” — eğitimde değil, istihdamda değil, bir mesleki eğitimde de değil. Peki bu gençler neden böyle bir hayat yaşıyor? Tembellik mi, yoksa sistem mi onları bu noktaya getiriyor? Haydi, biraz dürüstçe konuşalım.