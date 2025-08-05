“NEET” Kuşağı Nedir? Bu Gençler Neden Ne Okuyor Ne Çalışıyor?
Ne okuyorlar, ne çalışıyorlar… Ama “hiçbir şey yapmıyorlar” demek de kolay değil. Sosyal medyada “hiçbir işim yok, canım da istemiyor” cümlesiyle özdeşleşen, ama arka planı çok daha derin olan bir gençlik kesimi var artık: NEET kuşağı.
Yani “Not in Education, Employment or Training” — eğitimde değil, istihdamda değil, bir mesleki eğitimde de değil. Peki bu gençler neden böyle bir hayat yaşıyor? Tembellik mi, yoksa sistem mi onları bu noktaya getiriyor? Haydi, biraz dürüstçe konuşalım.
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Önce tanımlayalım: “NEET” nedir, kimleri kapsar?
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“Tembel” değil, sistem dışına itilmiş olabilirler.
“Bir diploma bir işe yaramıyor” düşüncesi yaygınlaşıyor.
Sosyal medya, bu gençler için bir kaçış alanı haline geliyor.
Aile ve toplum baskısı, bu kuşağı daha da içine kapatıyor.
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Peki çözüm ne? NEET kuşağı nasıl desteklenebilir?
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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