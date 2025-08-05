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“NEET” Kuşağı Nedir? Bu Gençler Neden Ne Okuyor Ne Çalışıyor?

etiket “NEET” Kuşağı Nedir? Bu Gençler Neden Ne Okuyor Ne Çalışıyor?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
05.08.2025 - 14:01

Ne okuyorlar, ne çalışıyorlar… Ama “hiçbir şey yapmıyorlar” demek de kolay değil. Sosyal medyada “hiçbir işim yok, canım da istemiyor” cümlesiyle özdeşleşen, ama arka planı çok daha derin olan bir gençlik kesimi var artık: NEET kuşağı. 

Yani “Not in Education, Employment or Training” — eğitimde değil, istihdamda değil, bir mesleki eğitimde de değil. Peki bu gençler neden böyle bir hayat yaşıyor? Tembellik mi, yoksa sistem mi onları bu noktaya getiriyor? Haydi, biraz dürüstçe konuşalım.

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Önce tanımlayalım: “NEET” nedir, kimleri kapsar?

Önce tanımlayalım: “NEET” nedir, kimleri kapsar?

NEET, İngilizce “Ne eğitimde, ne istihdamda, ne de mesleki eğitimde” ifadesinin baş harflerinden oluşuyor. Genellikle 15-29 yaş arası bireyler için kullanılıyor. Yani hem okulda değiller, hem çalışmıyorlar, hem de herhangi bir kursa ya da staja gitmiyorlar. Türkiye’de genç nüfusun yaklaşık %25’i NEET olarak tanımlanıyor. Bu oran, Avrupa ortalamasının üzerinde. Ama bu gençler gerçekten hiçbir şey yapmıyor mu? İşte asıl mesele burada başlıyor.

“Tembel” değil, sistem dışına itilmiş olabilirler.

“Tembel” değil, sistem dışına itilmiş olabilirler.

Toplumda NEET bireyler çoğu zaman “sorumsuz”, “tembel”, “isteksiz” gibi etiketlerle yaftalanıyor. Oysa çoğu zaman bu gençler sistem dışına kendi istekleriyle değil, zorunluluktan düşüyor. Eğitim hayatında fırsat eşitsizliği yaşayan, mezun olduktan sonra iş bulamayan ya da işe girse de hakkını alamayan binlerce genç var. Bazıları ailesine destek olmak zorunda kaldığı için okulu bırakıyor, bazıları psikolojik baskılar nedeniyle bir adım atmaya cesaret edemiyor.

“Bir diploma bir işe yaramıyor” düşüncesi yaygınlaşıyor.

NEET kuşağını anlamak için onların eğitim sistemine ve iş hayatına olan güvenini sorgulamak gerekiyor. “Üniversite bitirdim ama iş yok”, “KPSS’ye girdim, atanamadım”, “Staj yaptım ama kimse sahip çıkmadı” gibi cümleler artık sıradan hale geldi. Gençler diploma ile hayatlarının değişeceğine inanmıyor çünkü sistem bunun garantisini vermiyor. Bu da onları, en baştan “yarış dışı” kalmaya itiyor.

Sosyal medya, bu gençler için bir kaçış alanı haline geliyor.

Birçoğu NEET yaşam tarzını sosyal medyada mizaha döküyor. “Bugün de işsizliğime şükrederek uyandım” ya da “hiçbir iş yapmamak da bir iş” gibi ironik paylaşımlar, aslında buzdağının görünen kısmı. Altında özgüven kaybı, gelecek kaygısı ve toplumsal baskı yatıyor. Sosyal medya bu gençler için hem bir kaçış alanı, hem de görünürlük kazanma fırsatı. Ama bazen de gerçeklikten tamamen kopmalarına neden olabiliyor.

Aile ve toplum baskısı, bu kuşağı daha da içine kapatıyor.

NEET bireyler sadece sistemle değil, aileleriyle ve çevreleriyle de mücadele ediyor. “Ne zaman işe gireceksin?”, “Senin yaşında baban ev geçindiriyordu”, “Bari bir kursa yazıl” gibi cümleler, dışarıdan iyi niyetli gibi görünse de çoğu zaman bir baskı unsuru oluyor. Bu baskı, onların daha da içine kapanmasına ve zamanla “yetersizlik” algısına kapılmasına yol açabiliyor.

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Peki çözüm ne? NEET kuşağı nasıl desteklenebilir?

Bu gençleri sisteme tekrar dahil etmenin yolu, onları sadece “işsiz” ya da “eğitimsiz” olarak değil, potansiyel taşıyan bireyler olarak görmekten geçiyor. Eğitim sisteminin esnekleştirilmesi, nitelikli staj ve girişimcilik destekleri, psikolojik destek mekanizmaları, uzaktan çalışma fırsatları ve sosyal güvence gibi adımlar, NEET kuşağını yeniden umutlandırabilir. Çünkü aslında birçok NEET gencin en büyük ihtiyacı bir şans… Ve o şansı tanıyan, anlayan bir toplum.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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