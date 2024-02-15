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Nedir Bu Retrolar? Korkmalı mı Yoksa Gezegenelerin Mesajlarını Doğru mu Anlamalıyız?

etiket Nedir Bu Retrolar? Korkmalı mı Yoksa Gezegenelerin Mesajlarını Doğru mu Anlamalıyız?

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 23:52

Astroloji severlerin pek çoğu 'DİKKAT GEZEGENLER GERİLİYOR' terimini çokça duymuş oldukça da korkmuşsunuzdur pek çoğunuz. Merkür iletişimin aklın işlerin konuşmanın gezegeninin gerilemesi, yılda üç kez gerçekleştiği için en yaygın olanıdır. Ancak yaygın inanışın aksine, gerileme dünyanın sonu ekstra kötü geçecek zamanlar değildir kesinlikle. Ayrıca hiçbir gezegen geri gitmez; astronomik olarak gözlemlendiğinde geri gidiyormuş gibi görünür ve gezegenler durağanlaşır. Hiçbir gezegenin geri gitmesi mümkün değildir. Ekliptik düzende durağanlaşan gezegenler gözlemlendiğinde geri gidiyormuş gibi görünürler inceleme yapıldığında.

Astroloji terminolojisinde gezegen gerilemeleri, durup düşünmemiz gezegenlerin temsil ettiği konularda daha duyarlı dikkatli içimize dönerek gözden geçirmelerde bulunmamız için farkındalık kazandığımız döngülerdir. Gezegenlerin durağan konumları yani retrolar günlük yaşamlarımız üzerinde oldukça etkilidir. Gezegenlerin geçişleri temsil ettikleri alanlarda durağan konumda olduklarında gözden geçirilip yeniden değerlendirilmeler ile bu temalarda da gecikmeler ve durgunluk olduğunu fark ederek bakış açımızı alışkanlıklarımızı dönüştürmemizi sağlar.  

Geçmişten gelen karmalar olaylar ve insanlar, gerileme sırasında da sıklıkla yeniden ortaya çıkarlar ve gerçekler ile yüzleşmemiz adına etkili olurlar.

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Gezegenlerin durağan seyirleri retrolarda neler yapmalıyız?

Gezegenlerin durağan seyirleri retrolarda neler yapmalıyız?

Merkür gerilemesi: İş hayatımız iletişim, basın yayın, iletişimle ilgili her şey ve günlük ilişkiler.

Venüs gerilemesi: Aşka bakış açımız ilişkilerimizin tamamı, kazançlar, güzellik, hayatı paylaştığımız kişiler ile iletişimimiz.

Mars geri hareketi: Öfke, cesareti dürtü, enerji, çatışma, tutku, rekabet gerektiren konular.

Jüpiter gerilemesi: Hayatımızda bizi büyüten konular nasıl kilo alıyor neler ile büyüyoruz.

Satürn gerilemesi: Geliştirmemiz gereken yönlerimiz karmamız, dayanıklılık ve yaşam derslerimiz ile ilişkilidir.

Uranüs gerilemesi: İlkel yönümüz nasıl evrilir, Kendi içimizdeki devrimlerimizin farkındalığını kazanırız. Ani kararlar almaktan uzak durmalıyız.

 Neptün gerilemesi: Psikolojik travmalarımızı nasıl aşmamız gerektiğine uyandırır bizleri.

Geri giden Plüton: Yaşamımızın her alanında dönüşümümüzü tetikler.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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