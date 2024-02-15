Nedir Bu Retrolar? Korkmalı mı Yoksa Gezegenelerin Mesajlarını Doğru mu Anlamalıyız?

Astroloji severlerin pek çoğu 'DİKKAT GEZEGENLER GERİLİYOR' terimini çokça duymuş oldukça da korkmuşsunuzdur pek çoğunuz. Merkür iletişimin aklın işlerin konuşmanın gezegeninin gerilemesi, yılda üç kez gerçekleştiği için en yaygın olanıdır. Ancak yaygın inanışın aksine, gerileme dünyanın sonu ekstra kötü geçecek zamanlar değildir kesinlikle. Ayrıca hiçbir gezegen geri gitmez; astronomik olarak gözlemlendiğinde geri gidiyormuş gibi görünür ve gezegenler durağanlaşır. Hiçbir gezegenin geri gitmesi mümkün değildir. Ekliptik düzende durağanlaşan gezegenler gözlemlendiğinde geri gidiyormuş gibi görünürler inceleme yapıldığında.

Astroloji terminolojisinde gezegen gerilemeleri, durup düşünmemiz gezegenlerin temsil ettiği konularda daha duyarlı dikkatli içimize dönerek gözden geçirmelerde bulunmamız için farkındalık kazandığımız döngülerdir. Gezegenlerin durağan konumları yani retrolar günlük yaşamlarımız üzerinde oldukça etkilidir. Gezegenlerin geçişleri temsil ettikleri alanlarda durağan konumda olduklarında gözden geçirilip yeniden değerlendirilmeler ile bu temalarda da gecikmeler ve durgunluk olduğunu fark ederek bakış açımızı alışkanlıklarımızı dönüştürmemizi sağlar.

Geçmişten gelen karmalar olaylar ve insanlar, gerileme sırasında da sıklıkla yeniden ortaya çıkarlar ve gerçekler ile yüzleşmemiz adına etkili olurlar.