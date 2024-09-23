Neden Türkiye de Dahil Olmak Üzere Birçok Ülke Altınlarını İngiltere Merkez Bankası‘nda Tutuyor?
Neden Türkiye de Dahil Olmak Üzere Birçok Ülke Altınlarını İngiltere Merkez Bankası‘nda Tutuyor?
Birçok ülke, yüzyıllardır altın rezervlerini güvenli ve sağlam bir yerde saklamak için çareler arıyor. Sonuçta, altın dediğimiz şey, ülke ekonomilerinin bel kemiği. Ama işte asıl ilginç olan; Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke, bu değerli altınları kendi topraklarında değil, İngiltere Merkez Bankası'nda, yani Bank of England'da tutuyor. Peki neden? Altınlar neden kilometrelerce uzakta, başka bir ülkede saklanıyor?
Hazırsanız, altınların İngiltere’deki bu gizemli yolculuğuna bir göz atalım!
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Öncelikle şunu söylemekte fayda var: Londra, uzun yıllardır uluslararası ticaretin kalbi konumunda.
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Tabii işin bir de finansal güvenlik boyutu var.
Londra Külçe Piyasası da bu işin bir parçası.
Bir de işin savaş ve jeopolitik riskler boyutu var.
İşin bir diğer önemli boyutu ise, altın transferleri ve uluslararası ticaret.
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