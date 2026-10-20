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Neden Kutlanıyor? Cadılar Bayramı Hakkında 10 Şaşırtıcı Bilgi

etiket Neden Kutlanıyor? Cadılar Bayramı Hakkında 10 Şaşırtıcı Bilgi

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
20.10.2026 - 14:01
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Turuncu bal kabakları, korkunç kostümler ve kapı kapı dolaşıp şeker toplama... Hepsi Cadılar Bayramı'nın en güzel anları. Cadılar Bayramı hakkında ilginç bilgiler nelermiş bakalım mı?

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1. Bal kabaklarının eskiden yüzü yokmuş.

Bugün Cadılar Bayramı denilince akla hemen yüzleri oyulmuş bal kabakları geliyor. Ama bu aslında eskiden yokmuş. Hatta eskiden bal kabağı bile kullanılmıyormuş. Onun yerine şalgam gibi sebzeler oyuluyormuş.

2. "Şaka mı, şeker mi?" geleneği çok eski değil.

Cadılar Bayramı'nda çocukların kapı kapı gezip bu cümleyi söylediğini biliyoruz. Bu çok eski bir gelenek gibi gelse de aslında oldukça yeni. Daha çok 20. yüzyılda yaygınlaşan ifade, eski bir gelenek değil yani.

Cadılar Bayramı partisine gitmeye ne dersin?

Cadılar Bayramı partisine gitmeye ne dersin?

Cadılar Bayramı Türkiye'de en güzel şekilde bu partide kutlanacak! Farklı bir atmosferde kutlama yapmak için bu parti ideal. Seni birçok sürprizin beklediği parti kaçmaz bizce!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

3. Çocuklara eskiden sadece şeker verilmiyordu.

Cadılar Bayramı demek çocukların kapı kapı dolaşıp şeker toplaması demek. Şimdilerde sadece şeker verilse de eskiden kuruyemiş, meyve ve para veriliyormuş.

4. Siyah kedi neden Cadılar Bayramı ile anılıyor?

Siyah kedilerin uğursuzluk getirdiğine inanılıyor -ki bizce çok tatlılar!-. Cadılar, büyüler gibi siyah kediler de doğaüstü varlıklarla ilişkilendiriliyor. Bu yüzden Cadılar Bayramı'nın sembollerinden biri haline gelmiş.

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5. Kostümün amacı eğlence değildi aslında.

Kostüm şimdilerde eğlence için giyiliyor ama eskiden amacı bu değilmiş. Cadılar Bayramı'nda insanların kostüm giymesinin nedeni kılık değiştirmek. Bu şekilde doğaüstü varlıklardan korunduklarına inanıyorlarmış.

6. Cadılar Bayramı neden korkunç şeylerle ilişkili?

Cadılar Bayramı olunca her yerde iskeletler, hayaletler, vampirler oluyor. Yani tamamen korkunç bir tema var. Çünkü Cadılar Bayramı en başından beri doğaüstü temalarla oluşmuş. Bu yüzden kullanılan her şey korkutucu.

7. Cadılar Bayramı sadece çocuklar için değil.

Cadılar Bayramı genelde çocuklar için sanılıyor. Ama aslında yetişkinlerin de bayramı, yetişkinlerin de eğlenebileceği bir bayram! O yüzden ev süslemelerinden kostümlere kadar yetişkinlere ait birçok ürün var.

8. Cadılar Bayramı'nın bugünkü haline gelmesini sağlayan Amerikan kültürü olmuş.

Cadılar Bayramı'nın kökü belki Amerika'da değil ama şekillendiren kesinlikle Amerikan kültürü olmuş. Bal kabağı süsleme, kostüm giyme ve partiler düzenleme Amerikan kültürüyle şekillenmiş. Yani şu anki Cadılar Bayramı Amerikan kültürüyle harmanlanmış bir bayram diyebiliriz.

9. Turuncu ve siyah renklerin de anlamı var.

Cadılar Bayramı'nda her yer turuncu ve siyah oluyor. Bunun bir anlamı var aslında. Sonbaharla olan bağlantısı nedeniyle genelde sonbahar renkleri tercih ediliyor.

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10. Kostümler eskiden oldukça basitti.

Cadılar Bayramı için kostümler aylar öncesinden planlanıyor ve ayarlanıyor. Ama eskiden böyle değilmiş. Cadılar Bayramı en sade şekilde kutlanıyormuş. Basit bir kıyafet ve bir maske yetiyormuş.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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