Neden Kutlanıyor? Cadılar Bayramı Hakkında 10 Şaşırtıcı Bilgi
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Turuncu bal kabakları, korkunç kostümler ve kapı kapı dolaşıp şeker toplama... Hepsi Cadılar Bayramı'nın en güzel anları. Cadılar Bayramı hakkında ilginç bilgiler nelermiş bakalım mı?
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1. Bal kabaklarının eskiden yüzü yokmuş.
2. "Şaka mı, şeker mi?" geleneği çok eski değil.
Cadılar Bayramı partisine gitmeye ne dersin?
3. Çocuklara eskiden sadece şeker verilmiyordu.
4. Siyah kedi neden Cadılar Bayramı ile anılıyor?
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5. Kostümün amacı eğlence değildi aslında.
6. Cadılar Bayramı neden korkunç şeylerle ilişkili?
7. Cadılar Bayramı sadece çocuklar için değil.
8. Cadılar Bayramı'nın bugünkü haline gelmesini sağlayan Amerikan kültürü olmuş.
9. Turuncu ve siyah renklerin de anlamı var.
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10. Kostümler eskiden oldukça basitti.
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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