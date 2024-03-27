Neden Korku Filmleri İzlemeyi Severiz?

Siz de benim gibi korku filmi sevenlerden misiniz?

Üstelik bendeki geçici bir heves de değil…

Çocukluğumdan beri severek izliyorum korku filmlerini. Hatta kitaplar dünyasında da aynı durum geçerli. Stephan King’in romanları elimden düşmeyen eserlerdendi. O, Sis, Yeşil yol, Hayvan Mezarlığı, Medyum, Doktor Uyku ve daha neler neler…

Tamam, bilim kurgu da seviyorum ya da aşk filmlerini ama korku deyince akan sular duruyor bende. Şöyle içime sinen, afişinden etkilendiğim veya yönetmen ve yapımcısına güvendiğim filmler oldu mu sinemaya gitmek için gün sayıyor, bir şekilde vizyonda kaçırdıysam muhakkak sonra bir yerlerden bulup izliyorum.

Halka, Altıncı His, İskelet Anahtar, Diğerleri, Son Durak ve Testere serileri… Sizce de çok iyi değil miydi?