Neden Hep Aynı Tip İnsanlardan Hoşlandığını Biliyor musun? Cevabı 12 Maddede Bu İçerikte!

İlişkilerde görünüşten ziyade derin bağlar kurmaya odaklanıyor olsan bile bir yerden sonra daireler çiziyormuşsun gibi görünebilir. Yani hayatına giren insanlar ne kadar yeni olsa da sana kendini hep aynı insanla birlikteymişsin gibi hissettirebilir. Aslında aynı tip insanlardan hoşlanmakta sorun yoktur fakat eğer karakterine uymayan tiplere çekiliyorsan bu senin için büyük bir sorun haline gelebilir. Çünkü devamı olmayan ilişkiler için boşa çaba sarf etmene neden olabilir.

Peki hiç neden aynı tür insanlardan hoşlandığını merak ettin mi? İşte hepimizin yaşadığı bu fenomenin arkasındaki en büyük potansiyel nedenler!