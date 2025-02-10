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Neden Hep Aynı Tip İnsanlardan Hoşlandığını Biliyor musun? Cevabı 12 Maddede Bu İçerikte!

etiket Neden Hep Aynı Tip İnsanlardan Hoşlandığını Biliyor musun? Cevabı 12 Maddede Bu İçerikte!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 23:01

İlişkilerde görünüşten ziyade derin bağlar kurmaya odaklanıyor olsan bile bir yerden sonra daireler çiziyormuşsun gibi görünebilir. Yani hayatına giren insanlar ne kadar yeni olsa da sana kendini hep aynı insanla birlikteymişsin gibi hissettirebilir. Aslında aynı tip insanlardan hoşlanmakta sorun yoktur fakat eğer karakterine uymayan tiplere çekiliyorsan bu senin için büyük bir sorun haline gelebilir. Çünkü devamı olmayan ilişkiler için boşa çaba sarf etmene neden olabilir.

Peki hiç neden aynı tür insanlardan hoşlandığını merak ettin mi? İşte hepimizin yaşadığı bu fenomenin arkasındaki en büyük potansiyel nedenler!

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1. Standartları kendin belirlersin.

Üst üste hep aynı tür insanlardan etkilendiğini düşünüyorsan sebep genellikle kişisel standartlarınla ilgilidir. Aksi iddia edilse de bu standartları kendin belirlersin. Dolayısıyla onları devam ettirmek de sonlandırmak da senin elindedir. Özellikle fiziksel kriterlerin varsa veya belirli karakter özelliklerine takılıyorsan bunları tekrar gözden geçirerek bu kısır döngüden çıkabilirsin.

2. Hep aynı yerleri ziyaret ediyorsundur.

Hep aynı tür insanlarla birlikte olmanın bir diğer nedeni, hep aynı yerleri ziyaret etmen olabilir. Yani sosyal hayatın okul, iş, kahve dükkanı gibi stabil yerlerle sınırlıysa karşılaştığın insanlar da haliyle buralarda takılan insanlar olur. Dolayısıyla aslında başka tip insanlardan hoşlanmak için yeterli şansa ve fırsata sahip olmazsın. Rutini kırmanın en iyi yolu sosyal alanını genişletmektir.

3. Zıt kutupları değil benzerini çekersin.

Bize aksi söylense de aslında zıt kutuplar değil, aynı kutuplar birbirini çeker. Çünkü hepimiz hayatta duygu ve düşüncelerimizi paylaşan, hayata bizim gibi bakan, benzer ailelerden gelen, anlaşabileceğimiz partnerler ararız. Dolayısıyla kişiliğin aynı kaldığı sürece genel olarak aynı tiplerden hoşlanman da normal karşılanabilir.

4. İltifatlardan hoşlanıyorsundur.

Bir diğer konu iltifat meselesidir ve bu durum herkes için geçerlidir. Çünkü herkes övgü almaktan ve beğenildiğini hissetmekten hoşlanır. Eğer iltifat almayı seviyor, hakkında güzel şeyler denilsin istiyorsan bir yerden sonra sana bunu sağlayan insanlara yönelirsin. Ve iltifat etmek belirli bir karakterle birlikte geldiğinden günün sonunda kendini, öncekilerle benzer biriyle birlikte bulabilirsin.

5. Ne istediğini bilmiyor olabilirsin.

Bazen de partnerden tam olarak ne beklemen gerektiğini bilmiyorsundur. İsteklerin, hedeflerin ve hayallerin biraz belirsizdir. Bu durum ilişkilerde kararsız kalmanla sonuçlanır ve seni üst üste zaten bildiğin türde insanlarla birlikte olmaya itebilir. Eğer kendini biraz daha geliştirir, ne istediğini söyleme öz güveni edinirsen ilgilendiğin insanların da hızla değiştiğine şahit olabilirsin.

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6. Belirli bir vibe yayıyorsundur.

Bazen seçimi yapan sen değilsindir de aslında hep seçilen tarafsındır. Çünkü çevrene belirli bir aura, vibe ya da enerji yayıyorsundur. Bu da belirli insanları etkiliyor ve kimyasal çekim sebebiyle rutini kıramıyorsundur. Kendi davranışlarını ve sosyal ortamlardaki halini göz önüne getirerek bu olaya daha objektif bakabilirsin.

7. Sınır çizmeyi bilmiyorsundur.

Bir diğer potansiyel sebep ise sınır çizmeyi bilmiyor olman veya çizdiğin sınırları önemsemiyor olmandır. Çünkü ilk başta da belirttiğimiz gibi aslında kiminle olman gerektiğine ve standartlara sen karar verirsin. Eğer negatif ve toksik karakterlerle birlikte oluyorsan, bu durum sınırları ihmal etmenden kaynaklanıyor olabilir. Bunun için de acilen kendi önemini hatırlaman ve bazı sınırların sağlıklı olduğunu kabul etmen gerekir.

8. Kendini ortaya koymaya hazır değilsindir.

Utangaçlık, kendine yeterince güvenmeme ve kendi değerini bilmeme aslında potansiyelinin farkında olmamakla eşdeğerdir. Bu da zaten bildiğin karakterdeki insanları normal kabul etmenle ve partner seçimlerini çok sorgulamamanla sonuçlanabilir. Aynı tip insanlardan yorulduysan ve bu durumu bir an önce tersine çevirmek istiyorsan, öncelikle kendine odaklanmanı öneririz. Yeni hobiler edinmen, kendi değerini anlaman ve kendinle barışman emin ol partner seçimlerini de değiştirecektir.

9. Karşındakinin isteklerine odaklanıyorsundur.

Bir diğer konu da kendi isteklerine değil karşındakinin isteklerine odaklanmandır. Mesela karşıdaki potansiyel partnerde ne arar, partnerinin nasıl görünmesini ister gibi konuları kafaya takıp kendini bu yanıtlara göre şekillendiriyor olabilirsin. Halbuki bu durum, senin istemediğin biri olmanla ve sırf karşı tarafın isteklerine göre hareket etmenle sonuçlanır. Yine işin özü dönüp dolaşıp kendi değerini anlamaya geldi farkında mısın?

10. Geçmişin rolü vardır.

Çoğumuz ilişkilerde geçmişin getirdiği deneyimle hareket ederiz. Bu durum seni de etkiliyor olabilir. Çünkü yarım kalan, istediğin gibi bitmeyen ya da kötü sonlanan bir ilişkinin acısını yenisiyle çıkarıyor olabilirsin. Bu da aynı tip fakat farklı biriyle olup, bambaşka bir hayat yaşama hayalinden kaynaklanır. Ancak aynı sağlıksız ilişkilere tekrar tekrar girmek hep yorucu ve zorlayıcıdır, bu nedenle bu ilişkilerin hemen hepsi benzer şekilde sonuçlanır.

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11. Beynin oto pilotta sıkışmış olabilir.

Bazen de sorunun arkasında beynin yatıyordur. Çünkü insan beyni kendini zaten alışık olduğu ortamda rahat hisseder, bu nedenle yeniliklerle ilk karşılaştığında zorlanır. Halihazırda uyum sağladığın bir gerçeklik varsa ve bu gerçeklik partner seçimleriyse aynı şemayı izlemen de kaçınılmaz olabilir. Beyninin sıkıştığı oto pilotu devre dışı bırakmanın tek yolu, bunun farkında olarak kendini zorlamandır. Gün sonunda insan beyni her duruma adapte olabilir.

12. Bakış açını değiştirmen gerekiyor olabilir.

Son olarak, aynı tip insanlarla birlikte olmak aslında her zaman sorun olmak zorunda değil. Ama tekrar tekrar benzer şeyler yaşayıp bir türlü sağlıklı ilişkiler kuramadığını düşünüyorsan, bunu bir sorun olarak görmeye başlayabilirsin. Sorunu fark ettikten sonra olaylara bakış açını değiştirmen, kendini kalıplarla ve kriterlerle sınırlandırmaman zaten her şeyi yoluna sokacaktır. Çünkü değişikliğe hazır olduğunu anladığın anda aslında daha farklı tipleri de kendine çekmiş olursun.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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