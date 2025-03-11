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Neden Bizden Önceki Kuşaklar Kolaylıkla Ev Sahibi Olabilirken Y ve Z Kuşağının Ev Alması Zorlaştı?

etiket Neden Bizden Önceki Kuşaklar Kolaylıkla Ev Sahibi Olabilirken Y ve Z Kuşağının Ev Alması Zorlaştı?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 17:01

Hepimiz biliyoruz ki eskiden ev almak gerçekten kolaymış. Hatta hepimiz büyüklerimizin emekli ikramiyesi ile bir ev alınabildiğini söylediğini duymuşuzdur. Peki ne oldu da şimdiki kuşaklar eskiler gibi kolay ev alamıyor. Sizin için bunun nedenlerini inceledik!

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Her şeyin fiyatı arttı ama konut fiyatları gelirlerle orantılı olarak artmadı.

Eskiden kişilerin gelir artışı ile konut fiyatı artışı gününümüze göre çok daha yakındı. Yani kişilerin geliri ne kadar artıyorsa konut fiyatları da buna uygun şekilde artıyordu. Ama günümüze gelindiğinde aradaki bu uyum maalesef biraz bozulmuş durumda. Yani konut fiyatları çok artarken gelirler bununla orantılı şekilde artmıyor. Konutların fiyatları çok yükseliyor ama gelirler bunu karşılayacak kadar yükselmiyor.

Yaşam maliyetleri de her geçen gün artıyor.

Son yıllarda enflasyonun arttığı malum. Enflasyonun artması demek her şeyin fiyatının artması demek aslında. Eee temel ihtiyaçların fiyatı arttığında tasarruf yapma imkanı kalmıyor. Tasarruf yapılamadığında ise doğal olarak ev almak için kenara para koyulamıyor. Yeni kuşakların ev için para biriktirememesinin en önemli nedenlerinden biri gelirlerinin yaşam maliyetlerine anca yetmesi!

Bir başka neden ise faiz oranlarının çok artması.

Şimdiki faiz oranları eskiye oranla çok daha yüksek. Eskiden ev alırken de faiz ödeniyordu ama bu kadar değildi. Şimdiki faizlerle ev alınmaya çalışıldığında neredeyse iki ev fiyatı ödemek zorunda kalınıyor. Durum böyle olunca ev almak hayal oluyor.

İş bulmanın geçmişe göre çok daha zor olduğunu da ekleyelim.

Eskiden belki imkanlar kısıtlıydı ama iş bulmak daha kolaydı. Şimdi ise iş bulmak çok daha zor. Yükselen işsizlik oranları sonucunda da ev almak imkansız hale geliyor. İşsizliğin artması ve iş güvencesinin olmaması ev hayallerini suya düşürüyor maalesef.

Bulunan işler ise birikim yapmaya yetmiyor.

İş güvencesinin olmadığını söylemiştik zaten. Bunun yanında yapılan işler ise genellikle freelance denilen daha esnek işler. Yani güvencesi olmayan ve ne kadar çalışılırsa ona oranla bir paranın kazanıldığı işler. Bu işler, uzun vadede ne kadar kazandıracağı belli olmadığı için ev almak için birikim yapmayı zorlaştırıyor.

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Konut piyasası da konut almayı engelliyor.

Bu ne demek diye düşünebilirsiniz. Şöyle ki konuta talep artıyor ama yeteri kadar konut inşaatı yok, yani arz yetersiz kalıyor. Böyle olunca da eldeki konutlar değerleniyor ve fiyatları artıyor. Bu da konut almayı imkansız hale getiriyor. Yani birikim bile yapıyor olsanız sürekli artan konut fiyatlarına yetişmek imkansız oluyor.

Ekonomik belirsizlikler de ev almayı zorlaştırıyor.

Ekonomik belirsizlikler, herkesi endişe ettiriyor tabii ki. Hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar sonucunda elbette güvensiz bir ortam oluşuyor. Bunu görenler de ev almak için doğru zamanın olmadığını düşünüyorlar doğal olarak.

Bütçe hesabı yapamamak da aslında ev alamamanın bir nedeni olabilir!

Aslında bütçeniz ev almaya uygun olsa da finansal okuryazar değilseniz bu bütçeyi doğru yönetemiyorsunuz. Bütçe yönetimini doğru yapılamadığında para biriktirilemiyor. Yani aslında birikim yapacak bir bütçeniz varken doğru yönetemediğiniz için ev alamıyorsunuz.

Konut fiyatları yükselince ev almak zorlaşıyor.

Peki neden konut fiyatları yükseliyor. Birçok nedenin yanında elbette inşaat malzemelerinin fiyatlarının yükselmesi önemli bir rol oynuyor. Yani inşaatta kullanılan demirden işçinin parasına her şeyin fiyatı yükseliyor. Dolayısıyla bu da konut fiyatlarının sürekli artmasına neden oluyor. Konut üretim maliyetleri arttıkça da konut almak zorlaşıyor.

Eskiden insanlar daha çok oturmak için ev alıyorlardı.

Şimdilerde ise yatırım aracı olarak konut alımı arttı. Yani oturmanın yanında artık insanlar konutları yatırım aracı olarak kullanıyor. Bu şekilde yatırım aracı olması tabii ki konutların fiyatını artırıyor. Fiyatlar arttıkça da konut alımı daha dar gelirliler için zorlaşıyor.

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