Neden Bizden Önceki Kuşaklar Kolaylıkla Ev Sahibi Olabilirken Y ve Z Kuşağının Ev Alması Zorlaştı?

İş güvencesinin olmadığını söylemiştik zaten. Bunun yanında yapılan işler ise genellikle freelance denilen daha esnek işler. Yani güvencesi olmayan ve ne kadar çalışılırsa ona oranla bir paranın kazanıldığı işler. Bu işler, uzun vadede ne kadar kazandıracağı belli olmadığı için ev almak için birikim yapmayı zorlaştırıyor.