Neden Bizden Önceki Kuşaklar Kolaylıkla Ev Sahibi Olabilirken Y ve Z Kuşağının Ev Alması Zorlaştı?
Neden Bizden Önceki Kuşaklar Kolaylıkla Ev Sahibi Olabilirken Y ve Z Kuşağının Ev Alması Zorlaştı?
Hepimiz biliyoruz ki eskiden ev almak gerçekten kolaymış. Hatta hepimiz büyüklerimizin emekli ikramiyesi ile bir ev alınabildiğini söylediğini duymuşuzdur. Peki ne oldu da şimdiki kuşaklar eskiler gibi kolay ev alamıyor. Sizin için bunun nedenlerini inceledik!
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Her şeyin fiyatı arttı ama konut fiyatları gelirlerle orantılı olarak artmadı.
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Yaşam maliyetleri de her geçen gün artıyor.
Bir başka neden ise faiz oranlarının çok artması.
İş bulmanın geçmişe göre çok daha zor olduğunu da ekleyelim.
Bulunan işler ise birikim yapmaya yetmiyor.
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Konut piyasası da konut almayı engelliyor.
Ekonomik belirsizlikler de ev almayı zorlaştırıyor.
Bütçe hesabı yapamamak da aslında ev alamamanın bir nedeni olabilir!
Konut fiyatları yükselince ev almak zorlaşıyor.
Eskiden insanlar daha çok oturmak için ev alıyorlardı.
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