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Ne Zaman Terfi Alacağını Söylüyoruz!

etiket Ne Zaman Terfi Alacağını Söylüyoruz!

godot
godot - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 17:02

Çok çalışıyorsun ve yükselme zamanın geldi mi hissediyorsun? O zaman doğru yerdesin.

Ne zaman terfi alacaksın? Hazırsan başlıyoruz.

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1. Söyle bakalım kaç yıldır çalışıyorsun?

2. Peki çalışma performansın nasıl sence?

3. Çalıştığın ekip kaç kişi?

4. Nasıl bir yerde çalışıyorsun peki?

5. Nasıl bir üniversiteden mezunsun?

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6. Daha önce hiç terfi aldın mı peki?

7. Son olarak şunu söyle: Sorumluluk alma konusunda nasılsın?

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6 ay içinde terfi alacaksın.

Senin terfi günlerin sayılı. Sonunda çalışmalarının karşılığını alacaksın. Çalışkanlığın ve zekan fark ediliyor. Hak ettiğin terfiyi almana çok az zaman kaldı. Bu şekilde çalışmaya devam...

1 yıl içinde terfi alacaksın.

Gayet iyi gidiyorsun. Uyumlu ve çalışkan tarzın birlikte çalıştığın insanlar tarafından görülüyor. Fakat istikrar da önemli. Bu yüzden biraz daha sabırlı olmalısın. Senin için terfi çok uzaklarda değil.

3 yıl içinde terfi alacaksın.

Sen belli ki daha kariyerinin başındasın. Herkes potansiyelinin farkında. Fakat kendini ispatlaman lazım. Yöneticilerin çalıştığın yerde kalıcı olduğunu bilmeli. Bu yüzden istikrarlı bir şekilde çalışmaya ve kendini göstermeye devam etmelisin. Sonrasında güzel günler seni bekliyor.

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