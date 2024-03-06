Ne Zaman Terfi Alacağını Söylüyoruz!
Ne Zaman Terfi Alacağını Söylüyoruz!
Çok çalışıyorsun ve yükselme zamanın geldi mi hissediyorsun? O zaman doğru yerdesin.
Ne zaman terfi alacaksın? Hazırsan başlıyoruz.
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1. Söyle bakalım kaç yıldır çalışıyorsun?
2. Peki çalışma performansın nasıl sence?
3. Çalıştığın ekip kaç kişi?
4. Nasıl bir yerde çalışıyorsun peki?
5. Nasıl bir üniversiteden mezunsun?
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6. Daha önce hiç terfi aldın mı peki?
7. Son olarak şunu söyle: Sorumluluk alma konusunda nasılsın?
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