Ne Zaman Terfi Alacağını Söylüyoruz!

Sen belli ki daha kariyerinin başındasın. Herkes potansiyelinin farkında. Fakat kendini ispatlaman lazım. Yöneticilerin çalıştığın yerde kalıcı olduğunu bilmeli. Bu yüzden istikrarlı bir şekilde çalışmaya ve kendini göstermeye devam etmelisin. Sonrasında güzel günler seni bekliyor.