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Ne Zaman Daha Çok Harcama Yaptığını Söylüyoruz!

etiket Ne Zaman Daha Çok Harcama Yaptığını Söylüyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 17:01

Hadi dürüst olalım, hepimiz zaman zaman cüzdanımızı biraz fazla zorlamıyor muyuz? 😊 Alışveriş yaparken kimi zaman 'Bunu kesinlikle almalıyım!' diye düşünürken, bazen de 'Gerçekten buna ihtiyacım var mı?' sorusuyla boğuşuyoruz. Peki senin harcama alışkanlıkların hangi durumda daha çok artıyor?

Bu test tam da bunun için var! 🎉 Hazırsan başlayalım! 😊

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1. Öncelikle, alışverişi ne kadar sevdiğini bir değerlendirelim!

2. Canın sıkkın olduğunda alışveriş yapar mısın?

3. Alışverişe çıktığında şu senaryolardan hangisi daha çok sana uyuyor?

4. Sepete ekle butonuna basarken aklından ne geçiyor?

4. Sepete ekle butonuna basarken aklından ne geçiyor?

5. Online alışveriş yaparken "kargo bedava" sınırını aşmak için ekstra ürün alır mısın?

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6. Evde kalıp online alışveriş yapmak mı yoksa mağazaya gitmek mi?

7. Sona yaklaşıyoruz! Bugün canım kendime bir şey almak istiyor!" diyorsun. İlk tercihin nedir?

8. Çok uzun zamandır almak istediğin bir ürün var. Ama indirimde değil... Alır mısın?

9. Tatil rezervasyonlarında bütçe konusuna nasıl yaklaşırsın?

Harcamaların zirve yaptığı zaman: Maaş günü ve indirim çılgınlıkları!

Özellikle maaşını aldıktan hemen sonra ya da o büyük indirim günlerinde kendini tutmakta zorlanıyorsun gibi görünüyor. “Kendimi şımartmalıyım” ya da “Bu fırsat bir daha gelmez” diye düşünerek cüzdanını hızla açıyor olabilirsin. Tabii ki kendini ödüllendirmek güzel ama bazen ihtiyaç listesi yapıp ona sadık kalmak, gereksiz masraflardan kaçınmana yardımcı olabilir. Ufak bir hatırlatma: Çok fazla almanın verdiği anlık mutluluk, bir süre sonra yerini “Buna gerek var mıydı?” düşüncesine bırakabiliyor. O yüzden, kendine “Bunu gerçekten istiyor muyum?” diye sormayı unutma!

Harcamaların zirve yaptığı zaman: Eğlence ve özel anlar! 🎉

Özellikle arkadaşlarla dışarı çıktığında, tatil planlarında ya da özel günlerde biraz daha fazla harcamaya eğilimli olabilirsin. Bu, tamamen normal ve keyifli bir hayatın parçası. Ama yine de dikkat! Bazen “Bir daha böyle bir fırsat olmaz” hissine kapılıp gereğinden fazla harcamak bütçeni zorlayabilir. Belki ufak bir harcama limiti koyarak bu tür durumları daha rahat kontrol edebilirsin. Kendine “Gerçekten buna ihtiyacım var mı?” diye sormayı alışkanlık haline getirdiğinde harcama dengen çok daha sağlam olur!

Harcamaların zirve yaptığı zaman: Kendini şımartma zamanı!

Bazen sadece kendine bir şeyler almak için harcama yapıyorsun, değil mi? 'Bugün kendime bir ödül veriyorum' diyerek cüzdanını rahatça açıyorsun. Bu aslında çok normal bir şey ve zaman zaman kendini ödüllendirmek harika bir şey! Ama bir noktada şunu unutmamalısın: Her şımartma anı sonrasında bir “geri dönüş” yapman, daha sağlıklı bir harcama alışkanlığına sahip olmanı sağlar. 💖

Harcamaların zirve yaptığı zaman: Aslında hiçbir zaman! 🙌

İhtiyacın olmayan hiçbir şeye para harcamıyorsun ve bütçeni oldukça sıkı bir şekilde kontrol ediyorsun. Bu özellik, uzun vadede sana büyük avantajlar sağlayabilir. Ama biraz rahatlamayı da düşünmelisin! Hayat sadece birikim yapmak ya da harcamaları kısmak değil. Kendine ve sevdiklerine ufak mutluluklar yaratmak da önemli. Harcama alışkanlıklarında bu kadar dikkatli olduğun için, zaten kendini zor duruma düşürmezsin. Bu yüzden arada sırada “Bunu gerçekten istiyorum” dediğin şeylere bütçeni açmayı düşünebilirsin. Hayat küçük keyiflerle daha güzel! 😊

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Ecem Bekar
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