Ne Zaman Daha Çok Harcama Yaptığını Söylüyoruz!
Ne Zaman Daha Çok Harcama Yaptığını Söylüyoruz!
Hadi dürüst olalım, hepimiz zaman zaman cüzdanımızı biraz fazla zorlamıyor muyuz? 😊 Alışveriş yaparken kimi zaman 'Bunu kesinlikle almalıyım!' diye düşünürken, bazen de 'Gerçekten buna ihtiyacım var mı?' sorusuyla boğuşuyoruz. Peki senin harcama alışkanlıkların hangi durumda daha çok artıyor?
Bu test tam da bunun için var! 🎉 Hazırsan başlayalım! 😊
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle, alışverişi ne kadar sevdiğini bir değerlendirelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Canın sıkkın olduğunda alışveriş yapar mısın?
3. Alışverişe çıktığında şu senaryolardan hangisi daha çok sana uyuyor?
4. Sepete ekle butonuna basarken aklından ne geçiyor?
5. Online alışveriş yaparken "kargo bedava" sınırını aşmak için ekstra ürün alır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evde kalıp online alışveriş yapmak mı yoksa mağazaya gitmek mi?
7. Sona yaklaşıyoruz! Bugün canım kendime bir şey almak istiyor!" diyorsun. İlk tercihin nedir?
8. Çok uzun zamandır almak istediğin bir ürün var. Ama indirimde değil... Alır mısın?
9. Tatil rezervasyonlarında bütçe konusuna nasıl yaklaşırsın?
Harcamaların zirve yaptığı zaman: Maaş günü ve indirim çılgınlıkları!
Harcamaların zirve yaptığı zaman: Eğlence ve özel anlar! 🎉
Harcamaların zirve yaptığı zaman: Kendini şımartma zamanı!
Harcamaların zirve yaptığı zaman: Aslında hiçbir zaman! 🙌
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın