Ne Zaman Daha Çok Harcama Yaptığını Söylüyoruz!

Hadi dürüst olalım, hepimiz zaman zaman cüzdanımızı biraz fazla zorlamıyor muyuz? 😊 Alışveriş yaparken kimi zaman 'Bunu kesinlikle almalıyım!' diye düşünürken, bazen de 'Gerçekten buna ihtiyacım var mı?' sorusuyla boğuşuyoruz. Peki senin harcama alışkanlıkların hangi durumda daha çok artıyor?

Bu test tam da bunun için var! 🎉 Hazırsan başlayalım! 😊