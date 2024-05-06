“Ne Yesem Yarıyor” Diyenleri Yaza Hazırlayacak 10 Hafif Atıştırmalık Tarif
“Ne Yesem Yarıyor” Diyenleri Yaza Hazırlayacak 10 Hafif Atıştırmalık Tarif
Havalar ısınıyor ve yaz mevsiminin ayak sesleri yükseliyor! Sağlıklı beslenmek istiyorsan ve ne pişireceğini bilmiyorsan, sana lezzetli atıştırmalık tarifleri öneriyoruz!
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1. Falafel Topları
2. Hara Kebabı
3. Fit Karnabahar
4. Karnabahar Yaprağı Cipsi
5. Çıtır Brokoli Topları
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6. Patlıcan Pane
7. Çıtır Makarna Cipsi
8. Sarımsaklı Çıtır Mantar
9. Avokadolu Yumurta
10. Mısır Kebabı
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