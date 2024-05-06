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“Ne Yesem Yarıyor” Diyenleri Yaza Hazırlayacak 10 Hafif Atıştırmalık Tarif

etiket “Ne Yesem Yarıyor” Diyenleri Yaza Hazırlayacak 10 Hafif Atıştırmalık Tarif

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 21:01

Havalar ısınıyor ve yaz mevsiminin ayak sesleri yükseliyor! Sağlıklı beslenmek istiyorsan ve ne pişireceğini bilmiyorsan, sana lezzetli atıştırmalık tarifleri öneriyoruz!

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1. Falafel Topları

1. Falafel Topları

Doyurucu besinlerden biri olan nohut, pek çok tarifte kullanıldığında hem besin değeri atmış oluyor hem de sağlıklı yemeklere lezzrt katıyor!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 300 gram nohut konservesi

  • 1 diş sarımsak

  • Birkaç dal maydanoz

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 2 çorba kaşığı un

  • 50 gram marul

  • Bir tutam tuz

  • Bir tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Yarım çay kaşığı kişniş

Servis için:

  • 200 gr süzme yoğurt

Yapılışı:

1. Konserve nohutların suyunu süzelim ve mutfak robotunda ezelim.

2. Ardından kalan tüm malzemeleri nohut ezmesine ekleyerek bir kez daha ezelim.

3. Karışımdan minik toplar elde edelim.

4. Topları Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirip 200 derecede 15 dakika boyunca pişirelim.

5. Pişen falafel toplarını süzme yoğurt ile servis edelim.

Afiyet olsun!

2. Hara Kebabı

2. Hara Kebabı

Kuzey Hindistan mutfağının popüler atıştırmalığı olan Hara Kebabı, hem besleyici hem de lezzetli. Tabii Philips Airfryer'ın Rapid CombiAir teknolojisi sayesinde köfteler daha da çıtır oluyor.

Hazırlama süresi: 35 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 100 gram bezelye

  • 200 gram patates

  • 100 gram ıspanak

  • 1 sivri biber

  • 10 gram chaat masala (baharat karışımı)

  • Bir yemek kaşığı yer fıstığı

  • Bir yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Patatesleri ve bezelyeleri haşlayalım.

2. Haşlandıktan sonra bir kaba alıp iyice ezelim. 

3. Ispanakları çok kısa bir süre haşlayalım.

4. Ardından tüm malzemeleri aynı kaba alıp iyice karıştıralım.

5. Karışımı köfte boyutunda parçalara ayırıp üzerine yer fıstığı koyduktan sonra Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirip 10 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

6. Piştikten sonra sıcak servis edelim.

Afiyet olsun!

3. Fit Karnabahar

3. Fit Karnabahar

Karnabahar pişirildiğinde genellikle yağlı olur ve ağır bir yemek ortaya çıkar. Ancak Philips Airfryer sayesinde minimum yağ ile maksimum lezzet elde edince, karnabaharın yağlı dokusundan eser kalmıyor!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 adet karnabahar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

1. Karnabaharı temizleyip çiçeklerine ayıralım. Ardından kaynar suda 4-5 dakika haşlayalım.

2. Haşladıktan sonra suyunu süzelim, zeytinyağı dökerek tuzlayalım.

3. Karnabaharı Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirip 25 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

4. Ardından hazneyi çıkarıp tereyağı sürelim ve 5 dakika daha pişirelim.

İşte bu kadar. Afiyet olsun!

4. Karnabahar Yaprağı Cipsi

4. Karnabahar Yaprağı Cipsi

Karnabahar tarifi verdik ama yapraklarını atmak olmaz. Fit bir tarif ile bu yaprakları değerlendirmeye ne dersin?

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 250 gram karnabahar

  • 1 yemek kaşığı yağ

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam taze öğütülmüş karabiber

Yapılışı:

1. Karnabaharın çiçek kısımlarını ayırıp sağlarını yaprak şeklinde keselim.

2. Ardından yaprak şeklinde kestiğimiz karnabaharları bir kaseye alıp yağ ile karıştıralım.

3. Karnabahar yapraklarını Philips Airfryer XXL haznesine koyup 8 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

4. Piştikten sonra üzerine tuz ve karabiber serpiştirelim

Afiyet olsun!

5. Çıtır Brokoli Topları

5. Çıtır Brokoli Topları

Fit tariflerin aranan ismi brokoli, yeni bir tarif ile karşınızda! Bu tarifi sık sık yapmak isteyeceksiniz.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 adet brokoli

  • 1 havuç

  • 2 yumurta

  • 1 yemek kaşığı rende kaşar

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 diş sarımsak

  • 2 tutam tuz

  • 1 tutam pul biber 

Yapılışı:

1. Brokoliyi ve havucu iyice yıkayalım. 

2. Ardından sebzeleri sarımsak ile beraber mutfak robotundan geçirelim.

3. Karışımın içine tüm malzemeleri ekleyip karıştıralım.

4. Harçtan minik toplar elde edip Philips Airfryer 7000 XXL haznesine koyalım.

5. 200 derecede 10 dakika boyunca pişirelim.

Afiyet olsun!

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6. Patlıcan Pane

6. Patlıcan Pane

Patlıcan, yapısı itibarıyla pişirildiğinde çok fazla yağ çeker. Philips Airfryer XXL sayesinde bu sorun ortadan kalkıyor ve ortaya harika bir atıştırmalık çıkıyor!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 patlıcan

  • 2 yumurta

  • 1 kg mısır unu

  • Yağ

  • Tuz

Yapılışı:

1. Patlıcanları halka halka dilimleyelim.

2. Dilimlediğimiz patlıcanları kararmaması için tuzlu suda bekletelim.

3. Sonrasında patlıcanları önce yumurtaya sonra mısır ununa batırarak güzelce paneleyelim.

4. Hazırladığımız patlıcanları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yan yana dizip üzerine biraz yağ gezdirelim.

5. 180 derecede 25 dakika boyunca pişirel,m.

Afiyet olsun!

7. Çıtır Makarna Cipsi

7. Çıtır Makarna Cipsi

Kim demiş diyet yaparken makarna tüketilmez diye? Philips Airfryer XXL'ın sıcak hava teknolojisi, minimum yağ ile harika lezzetler ortaya çıkarıyor.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 250 gram haşlanmış makarna

  • 2 yemek kaşı sıvı yağ

  • 60 gram rendelenmiş parmesan

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

  • Yarım çay kaşığı pulbiber

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • 2 çay kaşığı beyaz sirke

Yapılışı:

1. Haşlanmış makarnanın suyunu süzelim ve bir havlu yardımı ile kurutalım.

2. Ardından tüm malzemeleri bir kapta iyice karıştıralım.

3. Karışımı Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirip 180 derecede 25 dakika boyunca pişirelim. Makarna cipsimiz hazır!

Afiyet olsun!

8. Sarımsaklı Çıtır Mantar

8. Sarımsaklı Çıtır Mantar

Sağlıklı tariflerde mantar da kullanılır, hem de çok güzel pişer!

Hazırlama Süresi: 8 dakika

Pişirme Süresi: 11 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 dilim beyaz ekmek

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı maydanoz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 12 adet mantar

Yapılışı:

1. Ekmek dilimlerini bir mutfak robotuna alarak sarımsak ve maydanoz ile birlikte çekelim. 

2. Üzerine karabiber, tuz ve zeytinyağı ekleyip karıştıralım.

3. Mantarların saplarını çıkaralım ve üstlerine hazırladığımız ekmek karışımını pay edelim.

4. Mantarları Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirip 200 derecede 11 dakika pişirelim.

Afiyet olsun!

9. Avokadolu Yumurta

9. Avokadolu Yumurta

Avokadoyu salatalarda ve ana yemeklerde kullanmışsınızdır. Peki sadece yumurta ile denediniz mi?

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 13 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 1 avokado

  • 2 yumurta

  • Bir tutam tuz

  • Bir tutam karabiber

Yapılışı:

1. Avokadoyu ikiye bölelim ve kabuğunu soyalım.

2. Kaşık yardımı ile avokadonun çekirdek kısmını çıkaralım ve biraz oyalım.

3. Ardından yumurtayı avokadonun içine kıralım ve baharatlarla zenginleştirelim.

4. Hazırladığımız avokadoyu Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirip 160 derecede 13 dakika pişirelim.

Sağlıklı avokado tarifimiz hazır. Afiyet olsun!

10. Mısır Kebabı

10. Mısır Kebabı

Kebap denince akıllara yüksek kalorili bir yemek gelir ama bu sefer en sağlıklı kebabı yapacağız!

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 3 mısır koçanı

  • 20 gram tereyağı

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. Mısır koçanını 3 eşit parçaya bölelim.

2. Çöp şişlere geçirdiğimiz mısır koçanlarının üzerine tereyağı sürüp tuz dökelim.

3. Ardından mısırları Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirip 12 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

Fit kebap hazır. Afiyet olsun!

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