“Ne Yesem Yarıyor” Diyenleri Yaza Hazırlayacak 10 Hafif Atıştırmalık Tarif

Doyurucu besinlerden biri olan nohut, pek çok tarifte kullanıldığında hem besin değeri atmış oluyor hem de sağlıklı yemeklere lezzrt katıyor!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

300 gram nohut konservesi

1 diş sarımsak

Birkaç dal maydanoz

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı un

50 gram marul

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı kişniş

Servis için:

200 gr süzme yoğurt

Yapılışı:

1. Konserve nohutların suyunu süzelim ve mutfak robotunda ezelim.

2. Ardından kalan tüm malzemeleri nohut ezmesine ekleyerek bir kez daha ezelim.

3. Karışımdan minik toplar elde edelim.

4. Topları Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirip 200 derecede 15 dakika boyunca pişirelim.

5. Pişen falafel toplarını süzme yoğurt ile servis edelim.

Afiyet olsun!