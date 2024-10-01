Ne Tatlı Bi' Haber! Google Yeni Sürümüne Baklava Adını mı Veriyor?
Ne Tatlı Bi' Haber! Google Yeni Sürümüne Baklava Adını mı Veriyor?
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Google, 2009 yılından beri yeni Android sürümlerine tatlı isimleri veriyor.
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Google Android 16'ya ise 'Baklava' adını verecek gibi duruyor!
Halbuki bu seneki tatlının, 'W' harfiyle başlaması gerekiyordu. Android 15 için Vanilla Ice Cream adı tercih edilmişti.
Android 16'nın çıkış tarihi henüz duyurulmadı. Yeni sürümün, 2025'in 4. çeyreğinde çıkması bekleniyor.
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