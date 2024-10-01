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Ne Tatlı Bi' Haber! Google Yeni Sürümüne Baklava Adını mı Veriyor?

Ne Tatlı Bi' Haber! Google Yeni Sürümüne Baklava Adını mı Veriyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
01.10.2024 - 12:33

Google, Android 16'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar piyasaya sürülen Android işletim sistemleri, çeşitli tatlı isimleriyle anılmıştı. Görünüşe göre Google Android için de 'Baklava' adını tercih etmiş gibi duruyor!

Kaynak: WebTekno

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Google, 2009 yılından beri yeni Android sürümlerine tatlı isimleri veriyor.

Google, 2009 yılından beri yeni Android sürümlerine tatlı isimleri veriyor.

İlk olarak Cupcake ismi tercih edilmiş, sırayla her yeni sürüm için de alfabetik sıradan bir tatlı seçilmişti.

Google Android 16'ya ise 'Baklava' adını verecek gibi duruyor!

Google Android 16'ya ise 'Baklava' adını verecek gibi duruyor!

WebTekno'nun aktardığına göre, bağımsız bir geliştirici, Android kaynak kodlarını inceledi. Burada dikkatini çeken bir isim vardı. 

Google'ın Android ekibinin 'baklava' için birkaç yerde referans verdiği görüldü.

Halbuki bu seneki tatlının, 'W' harfiyle başlaması gerekiyordu. Android 15 için Vanilla Ice Cream adı tercih edilmişti.

Halbuki bu seneki tatlının, 'W' harfiyle başlaması gerekiyordu. Android 15 için Vanilla Ice Cream adı tercih edilmişti.

Ancak bu kararın arkasında nasıl bir sebep olduğu henüz bilinmiyor. Yalnızca, Google'ın son zamanlardaki global bakış açısını yansıtması açısından uygun bir isim olduğu düşünülüyor.

Android 16'nın çıkış tarihi henüz duyurulmadı. Yeni sürümün, 2025'in 4. çeyreğinde çıkması bekleniyor.

Android 16'nın çıkış tarihi henüz duyurulmadı. Yeni sürümün, 2025'in 4. çeyreğinde çıkması bekleniyor.

Android 16'nın resmi olarak duyurulmasının ardından baklava isminin kullanıp kullanılmadığını da görmüş olacağız.

Siz ne dersiniz? Tatlı bir karar değil mi?

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