Ne Kadar Banu Alkan'sın?
Ne Kadar Banu Alkan'sın?
O bir ikon, o bir Afrodit; işte karşınızda Banu Alkan! Bakalım sen ne kadar Banu Alkan'sın?
Hazırsan Teste!
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1. Kendini beğeniyor musun?
2. Tarzını değişik buluyorlar mı?
3. Özgüvenini 3 üstünden puanlar mısın?
4. Herkesin seni kıskandığını düşünüyor musun?
5. Senin için öncelik hangisidir?
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6. Estetiğe karşı mısın?
7. Sevgiline çok düşkün müsün?
8. Gereksiz harcamalar yapar mısın?
9. Son olarak kendine her zaman inancın tam mıdır? Her şeyin üstesinden gelebilir misin?
Bebeğim sen tam bir Banu Alkan'sın!
Üzgünüm bebeğim...
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