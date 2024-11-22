NATO'ya Üye Olmayan Ülkeyi Bulabilecek misin?
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NATO'ya Üye Olmayan Ülkeyi Bulabilecek misin?
Dünya üzerindeki ülkelerden hangilerinin NATO’ya üye olduğunu biliyor musun? Bu testle, ülkeler hakkında bilgini sınayacak ve NATO’ya üye olmayan ülkeyi bulabilecek misin onu göreceğiz.
Hazırsan başlayalım, dikkat et çünkü bazı seçenekler seni şaşırtabilir!
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1. Hangi ülke Nato üyesi değil?
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