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NATO'ya Üye Olmayan Ülkeyi Bulabilecek misin?

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etiket NATO'ya Üye Olmayan Ülkeyi Bulabilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 17:01

Dünya üzerindeki ülkelerden hangilerinin NATO’ya üye olduğunu biliyor musun? Bu testle, ülkeler hakkında bilgini sınayacak ve NATO’ya üye olmayan ülkeyi bulabilecek misin onu göreceğiz. 

Hazırsan başlayalım, dikkat et çünkü bazı seçenekler seni şaşırtabilir!

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1. Hangi ülke Nato üyesi değil?

Doğru bildin!

Zor bir tahmindi ama doğru bildin! 

Tebrikler, doğru bildin! İrlanda NATO'ya üye olmayan ülkelerden biri. İrlanda, tarafsızlık politikasıyla bilinen bir ülke ve NATO'ya katılmamayı tercih ediyor. Bu da onu bu testteki gizli cevabımız yapıyor!

Bilemedin!

Yanlış bildin! Belçika NATO'nun kurucu üyelerinden biridir ve İttifak'ın merkezine ev sahipliği yapar. Ama merak etme, bu sadece başlangıç!

Tekrar dene!

Yanlış bildin! Kanada NATO'nun kurucu üyelerinden biri ve kuruluşundan bu yana aktif bir rol oynuyor. Şansını yeniden dene!

Yanlış tahmin!

Yanlış bildin! Danimarka NATO'nun kurucu üyelerinden biridir ve İttifak içindeki önemli müttefiklerden biridir. Tekrar dene, belki doğruyu bulursun!

Bir daha denemeye ne dersin?

Fransa NATO'nun kurucu üyelerinden biri ve stratejik kararlarında aktif rol oynayan bir ülke. Hadi, sıradaki cevabında daha dikkatli ol!

Bir daha dene!

İzlanda NATO üyesi olup ordusu olmayan ender ülkelerden biridir ancak İttifak'taki yeri son derece önemli. Devam et, doğru cevabı yakalamaya bir adım daha yaklaşabilirsin!

Bir kez daha dene!

Yanlış bildin! İtalya NATO'nun kurucu üyelerinden biri ve Avrupa'daki en güçlü müttefiklerden biri. Tekrar deneyerek doğruyu bulmaya çalış!

Yanlış cevap!

Yanlış bildin! Lüksemburg küçük bir ülke olabilir ama NATO'nun kurucu üyelerinden biri olarak İttifak'taki yerini alıyor. Devam et, doğru cevaba  yakınsın!

Şıklara bir daha bak!

Yanlış bildin! Hollanda da NATO'nun kurucu üyelerinden biridir ve önemli bir müttefiktir. Biraz daha dikkatli ol, doğru cevabı bulabilirsin!

Maalesef olmadı...

Yanlış bildin! Türkiye 1952'den beri NATO üyesidir ve İttifak'ın güneydoğu kanadındaki stratejik konumuyla önemli bir role sahiptir. Hadi, bir sonraki cevapta doğruyu yakala!

Doğru bilemedin...

Norveç NATO'nun kurucu üyelerinden biri olarak, İttifak içindeki önemli müttefiklerden biridir. Bir dahaki soruda doğru cevabı bulmak için tekrar şansını dene!

Yanlış cevap!

ABD NATO'nun en büyük ve kurucu üyelerinden biri olarak İttifak'ın lider ülkelerinden biridir. Devam et!

Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
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