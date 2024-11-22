NATO'ya Üye Olmayan Ülkeyi Bulabilecek misin?

Zor bir tahmindi ama doğru bildin!

Tebrikler, doğru bildin! İrlanda NATO'ya üye olmayan ülkelerden biri. İrlanda, tarafsızlık politikasıyla bilinen bir ülke ve NATO'ya katılmamayı tercih ediyor. Bu da onu bu testteki gizli cevabımız yapıyor!