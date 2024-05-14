Nasıl Kaçtı Habersiz O Güzelim Uçağım!
Nasıl Kaçtı Habersiz O Güzelim Uçağım!
Siz hiç uçak kaçırdınız mı?
Yok öyle değil. Uçuşu kaçırdınız mı?
Ben kaçırdım ve çok üzüldüm. Tüm planlarım aksadı.
Gidenin ardından baka kalmak duygusunu yeniden yaşadım. Elinizden hiçbir şey gelmemesini. “Dur konuşalım” diyememeyi.
İnsan bir kayıp yaşayınca mutlaka sorumlu bulmaya çalışıyor. Bu, suçluluk duygusunu paylaşma ihtiyacı. Tıpkı bir başarısızlığın ardından sorumluluğu tek başına almak istememe durumu gibi. Keşke A-Jet* de benimle birlikte bu sorumluluğu almış olsaydı ama nafile. Onların bağlanma stili benimkinden farklı belli ki. Kurallar her şeydir. Ee ben de ardından yalvar yakar sorgulamadım bile. Giden gitmişti. Payıma düşeni aldım ve planımı yeniden değiştirdim. Yani rota yenide oluşturuldu.
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Cumartesi Çanakkale’de TedX konuşmam vardı.
Bodrum’a gidiyorlarmış. Uçakları 20.15’miş.
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