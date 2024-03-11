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Nasıl Bir Ev Sahibisin?

etiket Nasıl Bir Ev Sahibisin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 16:45

Yine eğlenceli bir Onedio testi ile karşınızdayız! Bu test ile nasıl bir ev sahibi olduğunu söylüyoruz. Hep kiracılar ev sahiplerinden bahsetmeyecek ya, biz de bir şeyler söyleyelim istedik!

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1. Başlıyoruz! Şu an kaç tane kiracın var?

2. Kiracıların kalabalık aileler mi yoksa yalnız yaşayan insanlar mı?

3. Yeni bir kiracı seçerken önemli bir kriterin var mı? Varsa bunlardan hangisi veya hangisine yakın?

4. Kiracının evde tadilat ve dekorasyon gibi küçük değişiklikler yapmasına nasıl bakarsın?

5. Şimdi şunu soralım: Kiracın bu dekorasyon ve tadilat için senden yardım talep ettiğinde ne yaparsın?

5. Şimdi şunu soralım: Kiracın bu dekorasyon ve tadilat için senden yardım talep ettiğinde ne yaparsın?
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6. Evcil hayvan beslemek dünyanın en güzel hislerinden biri olabilir! 😻 Peki kiracının evcil hayvan beslemesine nasıl bakarsın?

7. E kiracılarla iletişim kurmak da önemli. Sen onlarla hangi yollarla iletişim kuruyorsun?

8. Son soruya geldik! Kiracın bu ayki kirasını birkaç gün geciktireceğini söyledi. Tepkin ne olur?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen gayet tatlı bir ev sahibisin! 😍

Kiracıların senin evinde kaldıkları için çok şanslı olmalılar. Çünkü görebilecekleri en tatlı ev sahibinin evinde kalıyor olabilirler. 😌 Onları yalnızca bir kiracı olarak değil, aynı zamanda bir aile bireyi olarak da görüyorsun. Evle ilgili problemleri olduğunda onlara yardımcı oluyorsun ve kendilerini kirada değil de kendi evlerindeymiş gibi hissetmelerine yardımcı oluyorsun.

Sen iyi bir ev sahibisin ancak biraz mesafelisin gibi!

Kiracıların senin evinde oturmaktan mutlular, sen de onlar gibi bir kiracın olduğu için hoşnutsun ama biraz mesafelisin onlara karşı. Yine onlarla iletişim kuruyorsun, kiracının halini ve hatırını soruyorsun ama bu sık sık yaşanmıyor diyebiliriz. Sen ev sahibi olarak, onlar da bir kiracı olarak ikiniz de görevlerinizi yerine getiriyorsunuz.

Kiracılarınla daha samimi bir iletişim kurabilirsin!

Kiracılarınla sadece önemli anlarda iletişim kuruyorsun ve ne yaptıklarını pek sorgulamıyorsun. Açıkçası onlara güvendiğin için nasıl bir durumda olduklarını pek sorgulamıyorsun çünkü onlar da gerekli anlarda seninle iletişime geçiyorlar. Açıkçası kiracılarının daha mutlu olabilmeleri için onlarla daha sık iletişim kurabilirsin. Böylelikle her iki taraf da daha mutlu olacaktır diye düşünüyoruz.

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