Nasıl Bir Ev Sahibisin?

Kiracıların senin evinde oturmaktan mutlular, sen de onlar gibi bir kiracın olduğu için hoşnutsun ama biraz mesafelisin onlara karşı. Yine onlarla iletişim kuruyorsun, kiracının halini ve hatırını soruyorsun ama bu sık sık yaşanmıyor diyebiliriz. Sen ev sahibi olarak, onlar da bir kiracı olarak ikiniz de görevlerinizi yerine getiriyorsunuz.