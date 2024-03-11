Nasıl Bir Ev Sahibisin?
Nasıl Bir Ev Sahibisin?
Yine eğlenceli bir Onedio testi ile karşınızdayız! Bu test ile nasıl bir ev sahibi olduğunu söylüyoruz. Hep kiracılar ev sahiplerinden bahsetmeyecek ya, biz de bir şeyler söyleyelim istedik!
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1. Başlıyoruz! Şu an kaç tane kiracın var?
2. Kiracıların kalabalık aileler mi yoksa yalnız yaşayan insanlar mı?
3. Yeni bir kiracı seçerken önemli bir kriterin var mı? Varsa bunlardan hangisi veya hangisine yakın?
4. Kiracının evde tadilat ve dekorasyon gibi küçük değişiklikler yapmasına nasıl bakarsın?
5. Şimdi şunu soralım: Kiracın bu dekorasyon ve tadilat için senden yardım talep ettiğinde ne yaparsın?
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6. Evcil hayvan beslemek dünyanın en güzel hislerinden biri olabilir! 😻 Peki kiracının evcil hayvan beslemesine nasıl bakarsın?
7. E kiracılarla iletişim kurmak da önemli. Sen onlarla hangi yollarla iletişim kuruyorsun?
8. Son soruya geldik! Kiracın bu ayki kirasını birkaç gün geciktireceğini söyledi. Tepkin ne olur?
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