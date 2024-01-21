Narsist Bir Patronla Çalışmış Herkesin Anlayabileceği 15 Sinir Bozucu Özellik
Narsist Bir Patronla Çalışmış Herkesin Anlayabileceği 15 Sinir Bozucu Özellik
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatında herkes bir kere kötü patronlarla çalışmak zorunda kalmıştır. Ne rastlantı ki, bu patronların özellikleri hep aynıdır: bilgisiz, yetersiz ve kontrolcü. Bakalım, kötü patronların ne gibi ortak özellikleri varmış.'
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1. "Kötü patronlar kedi gibidir. Çoğu zaman seni görmezden gelirler, işleri düştüğünde yakınlık gösterirler ve bütün ofis onlarınmış gibi davranırlar."
2. "En küçük hareketine kadar her şeyi kontrol ederek, sana asla özgürlük tanımazlar."
3. "Takımlarının başarabileceklerini abartırlar ve sonra herkesin beklentilerine göre davranmasını bekleyerek fazladan çalışmasını isterler."
4. "İşlerine geldiğinde şirket yasalarını uygularlar, işlerine gelmediğindeyse onların dedikleri olur."
5. "Çalışanların da birer insan olduğunu düşünemezler ve geri bildirim kabul etmezler."
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6. "Asla hatalı olduklarını kabul etmezler ve her zaman kendileri haklıdır."
7. "Normalde kendileri yapmayacakları şeyi çalışanlarına yaptırmaya çalışırlar."
8. "Suçu hep başkasına atarlar."
9. "Bencillerdir. Senin başarılarını küçümser, kendi başarılarını abartırlar."
10. "Her zaman kendileri 'doğruyu biliyordur' ve onların dışındaki herkesin fikri direkt çöp kutusuna gitmeyi hak eder."
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11. "Şu anda yaptıklarındansa geçmişteki 'başarılarına' odaklanırlar ve başarılarını tembellik için bahane olarak kullanırlar."
12. "Tecrübeye sabit bir şekilde genelde teknolojiden hiç anlamazlar."
13. "İş-hayat dengene saygı duymazlar ve hep daha fazla çalışmanı isterler."
14. "Sırf birisini sevdikleri için maaşına zam yapar, hoşlanmadığı kişileriyse olabildiğince altta tutarlar."
15. "Yönettikleri kişilere karşı saygıdan yoksundurlar. Sırf işteki pozisyonlarından dolayı kendilerini senden üstün görme alışkanlıkları vardır."
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16. "Yaptığın işi senin kadar iyi yapamayacak olsa da, dediğim dedik takılır ve genelde işleri daha da zor hale getirirler."
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