Müzik Ruhun Gıdasıysa Haydi Yeni Lezzetler Keşfedelim! Dinlerken Kendinizi Kaybedeceğiniz 13 Muhteşem Parça
Müzik Ruhun Gıdasıysa Haydi Yeni Lezzetler Keşfedelim! Dinlerken Kendinizi Kaybedeceğiniz 13 Muhteşem Parça
Hadi dürüst olalım, bazen müzik listemizden sıkılmıyor muyuz? Hep aynı şarkılar, hep aynı ritimler… İşte tam da bu yüzden buradayız! Size hem ruhunuzu şenlendirecek hem de kendinizi yepyeni dünyalarda kaybedeceğiniz 13 harika parçayı bir araya getirdik. Haydi, müzik keşfi başlasın! 🎶✨
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1. Yok Öyle Kararlı Şeyler - Özümden Çok
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2. Ayşe Aslıhan - Her İnsan Biraz
3. Çilekeş - Siyah
4. Zardanadam - Hepsi Hepsi Hayat Nasıl Olsa
5. Biz - Dünya Büküldü
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6. NEYSE - Kırık
7. Deniz Tekin & CanBey - Yağmur Gibi
8. Brek - Sonsuz Gece
9. Kreş -Ben Hala Seninim
10. İhtiyaç Molası - Gülümse
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11. Bodes - Yarını Yok
12. Nihat Ünal - Vişneli Şarkı
13. Hedonutopia - Bil ki
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