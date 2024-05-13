Mutluluk İradeli Bir Seçim Olmayabilir (mi) ?

Benjamin Liet özgürlüğü bilinç kavramı üzerinden sorguladı. Size doğru hızla gelen bir arabanın altında kalmaktan son anda kurtulduğunuzu düşünün. Arabadan hızla kaçarken gerçekten bilincinize danışarak mı kaçtınız? Liet, refleks-bilinç-karar verme mekanizmalarını daha iyi anlayabilmek için deneyler yaptı. Liet, beyin yüzeyini elektrotlarla uyararak deneğin hissettiğini söylediği elektrik uyarısını algılamasının sadece yarım saniye sürdüğünü ispatlayarak ise başladı ki bu da bilincimizin gerçekliğe göre daima yarım saniye geri kaldığı anlamına geliyordu. Liet bu kadarla kalmadı, beynin bilince danışacak zamanı olsa neler olacağını araştırdı. Misal içimizden biri pencereden bakmaya gitse, bu karar ani olmak zorunda değildir.

O halde karar süresi nasıl gerçekleşir? Liet bunu öğrenmek için başka bir deney yaptı. Deneklerden bileklerini oynatmalarını istedi. Böylece üç şeyi ölçebildi: Deneklerin bileklerini oynatmaya bilinçli olarak karar verdikleri ânı, beyin aktivitesinin başladığı ânı ve son olarak da bileğin oynadığı ânı. Deney şaşırtıcı sonuçlar verdi. Liet gerçeklesen ilk olayın beyin aktivitesinin başlangıcı olduğunu keşfetti. Ardından, 350 milisaniye sonra bilinçli karar alınmıştı ve 200 milisaniye sonra da bilek oynuyordu. Bu deney bilinçli kararın eylemin kaynağı olamadığını açıklıyor. Beyin önce bir karar alıyor, sonra bilinci bu konuda bilgilendiriyor.

Beynimiz olumsuzu hiç unutmaz. Bunu fark ettiniz değil mi? Tam oturup sohbete gömülecekken içimizden biri çıkıp o talihsiz başlangıcı yapar. Geçen yıl yaşanan bir kaza, ardından hiç soğumamış̧ ekonomik yıkımlar, aile içi şiddet ve sanki övünülecek bir şeymiş̧ gibi gülümsemeli hatırlayışlar... Biri başlattıysa bu tufan, musibet, infilak etkisi bırakan anılar sırayla ortaya dökülür. Kayıplar anılır. Özlemler depreşir. Eski yeni olur. Soluk parlaklaşır.

Neyse ki anlattıkça anlatılanlar işlenir ve bir anlamda gizemini kaybeder. Âdeta bir grup terapisi gibi sürdürülen muhabbet biter. Burada karşı tarafın derdiyle ilgili olmak istenen bilinç yoktur. Aslına bakarsanız, bu bir diyalog da değildir. Bu deşarj olma, anlatarak normalleştirme, bilinmeyi isteme, acıya rağmen kucaklanma talebidir. Diyalog değilse monologdur. Başına istemediği bir iş gelen kişi bunu sadece aktarmak istiyordur. Zaten amacına da ulaşır.