Mutluluk İradeli Bir Seçim Olmayabilir (mi) ?
Mutluluk İradeli Bir Seçim Olmayabilir (mi) ?
İrademizle mutluluğu seçebilir miyiz ya da farkına varmadan kendi garip seçimlerimizin birer oyuncusu muyuz? Daha anlaşılır bir ifadeyle, mutlu hissetmemizin önündeki engel yine kişinin kendisi midir? Bu sorulara ciddi bir araştırmayla açıklık getirmek istiyorum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sinirbilim alanında özgürlük hakkında yapılan en iddialı deney, California Üniversite’nin psikoloji bölümünde bilinç araştırmalarında öncü bir bilim insanı olan Benjamin Liet’in “özgür irade” deneyidir.
Aklıma Vietnamlı Budist Kesiş̧ Tehice Nihat Han’a ait bir söz geldi: “Tamamıyla kendimiz ve tam olarak şimdiki anda değilsek her şeyi kaçırırız.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda