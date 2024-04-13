Mutluluğun Sırrını Anlatan 10 Kitap

Harvardlı ünlü psikolog Daniel Gilbert tarafından kaleme alınan bu kitapta, Gilbert insana özgü geleceği hayal edebilme yetisini ve bu hayale ulaşıldığında duyulan hazzı ve mutluluğu espritüel bir dille ele alıyor.

“Sizi neyin mutlu ettiğini bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Kesinlikle harika olan bu kitap zihnin çalışma tarzıyla ilgili en derin inançlarınızı tuzla buz edecek.” – Steven D. Levitt, Freakonomics’ın Yazarı

“Herkes bu kitabı okumaktan keyif alacak. Bazılarımız keşke onu biz yazabilseydik diyecek. Bu kadar eğlenerek, böyle önemli bir konuda çok şey öğrenme fırsatı elinize nadiren geçer.” – Daniel Kahneman, 2002 Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi