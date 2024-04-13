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Yaşam
Mutluluğun Sırrını Anlatan 10 Kitap

etiket Mutluluğun Sırrını Anlatan 10 Kitap

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 13:02

Mutluluğun sırrını keşfetmek hiç kolay olmasa gerek... Hal böyle olunca biz de birazcık kitaplara odaklanalım dedik. Peki mutluluğun sırrını anlatan kitaplar nelermiş, gelin birlikte bakalım! 👇😍

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1. Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı

1. Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı

Ikigai, yine kendinden oldukça fazla söz ettirmiş, beğeni toplamış, son derece popüler bir kitap. Kelime anlamı olarak Ikigai, iki sözcüğün birleşmesinden oluşuyor. “Iki” hayat, “gai” ise amaç, hedef anlamına geliyor. Tutkularımızın, mesleğimizin, uğraşlarımızın ve hayattaki misyonumuzun ortak kesişiminin oluşturduğu, hepimize her sabah yataktan kalkmak için sebep veren bir Japon ideolojisi. Kitap, hayatı daha iyi yaşamamız için bize doğayla yeniden bağ kurmak, masadan tıka basa doymadan kalkmak, aktif kalmak, anı yaşamak gibi çeşitli öneriler sunuyor. Kitabı okuması gerçekten çok keyifli ve kitap inanılmaz akıcı olduğu için çok kısa süre içinde bitiyor.

2. Mutluluk Sanatı: Yaşam İçin Bir El Kitabı

2. Mutluluk Sanatı: Yaşam İçin Bir El Kitabı

Meditasyonlar, hikayeler, Budizm ve psikolojinin birleştiği noktalar sayesinde Dalai Lama, günlük hayatta yaşadığımız depresyonları, korku ve endişeleri, öfkeyi, kıskançlığı ya da sadece kötü bir ruh halini nasıl yenebileceğimizi göstermektedir. Hayatımızda karşılaştığımız engelleri aşarak derin ve kalıcı bir içsel barışa nasıl ulaşılacağını açıklamak için ilişkileri, sağlığı, aileyi ve işi tartışmaktadır. 2500 yıllık Budist meditasyonları ve sağlıklı bir sağduyuyu temel alan Mutluluk Sanatı, okuyuculara tüm insanların ortak sorunları hakkında yardımcı olmak için geleneklerin sınırlarını aşan bir kitaptır. Mutluluk Sanatı, 70 haftayı geçkin bir süredir, hala New York Times bestseller listesinde birinci sıradaki yerini korumakta ve 20 ülkede çok satan kitaplar listesinin üst sıralarında yer almaktadır.

3. İyi Hissetmek

3. İyi Hissetmek

“İyi Hissetmek” tam olarak da böyle bir kitap. İsmi oldukça fazla duyulmuş bir kitap ve okuduktan sonra bu ününün hakkını kesinlikle verdiğini düşündüm. Kitabın yazarı Dr. David Burns ise, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş ve psikiyatri alanında uzmanlaşmış bir bilim insanı. Kitabın genelinde depresyon, mutsuzluk ve olumsuz duygular ele alınıyor. Bu konuların çözümüne dair birçok teknik ve öneriler sunuluyor. Kitabın temel manifestosu olarak depresyona, mutsuzluğa, kendimizi kötü hissetmemize aslında bizim çarpıtılmış düşüncelerimizin, kendi benlik değerimizi başkalarının gözünden değerlendirmemizin yol açtığı üzerinde duruluyor ve konular birçok gerçek vaka ile örneklendiriliyor.

4. Mutluluğun Fethi

4. Mutluluğun Fethi

Mutluluğun fethi, Fransız eğitimci ve filozof Jules Payot, tarafından kaleme alınmış bir kişisel gelişim kitabıdır. Yazar mutluluğun öyle çok uzaklarda, kilitli sandıklarda değil de kendimizi tanımakta ne istediğimiz bilmekte saklı olduğunu vurguluyor. Asıl mutluluğun kendi benliğimizde, sağlıkta, sadelikte ve iç huzurda olduğunu söylüyor.

Payot para, başarı, ün gibi hırsların geçici hevesler olup kişiye mutluluk getirmediğine inanıyor.

5. Hygge Danimarkalıların Mutluluk Sırrı: Hayatımızın En Anlamlı Günü Bugündür

5. Hygge Danimarkalıların Mutluluk Sırrı: Hayatımızın En Anlamlı Günü Bugündür

Danimarka’nın, dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı ülke olduğu kabul edilir. Onlara göre bu mutluluğun sırrı tek bir anahtarda saklıdır: Hygge.

“Samimi ortamlar yaratma sanatı”, “Ruhun sıcacık hissetmesi”, “Tüm dert, sıkıntı ve sinir bozucu şeylerden uzak olma durumu”, “Rahatlatıcı ve mutluluk veren şeylerden keyif alma”, “En sevdiklerinle birlikte olma durumu”.

Mutluluk Araştırmaları Enstitüsü başkanı Meik Wiking, hygge anlar yaşayabilmenin sırlarını ve bir Danimarkalı kadar mutlu olabilmenin yollarını anlatıyor bu kitapta.

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6. Kendiyle Dost Olmak

6. Kendiyle Dost Olmak

Kendiyle Dost Olmak, kitabının odaklandığı temel nokta narsisizme kaymadan kendimizle meşgul olmak. Alman filozof ve akademisyen olan Wilhelm Schmid, artık çokça duyduğumuz “kendini sev” sloganına yeni bir soluk getiriyor ve kendimizle nasıl sağlıklı, abartısız bir bağ kuracağımızı anlatıyor. Kitap 79 sayfalık son derece kısa öz ama oldukça etkileyici bir kitap.

7. Mutluluk Beyinde Başlar

7. Mutluluk Beyinde Başlar

Harvardlı ünlü psikolog Daniel Gilbert tarafından kaleme alınan bu kitapta, Gilbert insana özgü geleceği hayal edebilme yetisini ve bu hayale ulaşıldığında duyulan hazzı ve mutluluğu espritüel bir dille ele alıyor.

“Sizi neyin mutlu ettiğini bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Kesinlikle harika olan bu kitap zihnin çalışma tarzıyla ilgili en derin inançlarınızı tuzla buz edecek.” – Steven D. Levitt, Freakonomics’ın Yazarı

“Herkes bu kitabı okumaktan keyif alacak. Bazılarımız keşke onu biz yazabilseydik diyecek. Bu kadar eğlenerek, böyle önemli bir konuda çok şey öğrenme fırsatı elinize nadiren geçer.” – Daniel Kahneman, 2002 Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi

8. Mutlu Olma Sanatı

8. Mutlu Olma Sanatı

Mutlu Olma Sanatı, Alman bir filozof, yazar ve eğitmen Arthur Schopenhauer tarafından kaleme alınmıştır. Adını felsefe tarihine kötümser olarak yazdırmış ve iyimser dünya görüşüne karşı çıkan Schohenaur’a göre insanların bu hayatta yaptıkları en büyük hata bu dünyaya geliş amacımızın mutlu olmak olduğunu sanmalarıdır ona göre:   “Hayattaki amacımız mutlu olmak değil, huzuru aramak ve katlanmak olmalıdır.”

9. Mutlu Beyin

9. Mutlu Beyin

Kitabın yazarı Loretta Graziano Breuning, California State University’de akademisyen ve Inner Mammal Institute’nün kurucusu. İnsanlar üzerindeki genel geçer kuramları kabul etmeyerek mutluluğumuzu serotoninin, dopaminin, endorfinin, oksitosinin nasıl etkilediği üzerine çeşitli bilgiler sunuyor. Alışkanlıklarımızı, deneyimlerimizi, tepkilerimizi, beynimizin çalışma prensibini evrimsel açıdan açıklıyor ve daha mutlu, huzurlu, doygun bir hayat sürmemiz için çeşitli yöntemler gösteriyor.

10. Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı

10. Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı

Kitaba adını veren dört anlaşma şu şekilde: kullanılan sözcüklerin özenle seçilmesi, hiçbir şeyi kişisel algılamamak, varsayımda bulunmamak, daima yapabildiğinin en iyisini yapmak. Kitapta da anlatılmak istenen, kendi duygularımızın sorumluluğunu alma prensibi bana oldukça mantıklı geliyor. Yani aslında olan olayların kendilerinden ziyade bizim onlara yüklediğimiz anlamların, olayları kişilik krizine çevirmemizin bizi üzebileceğini söylüyor. Kısaca siz kendi perspektifinizi yönlendirmeyi bildiğiniz sürece dış çevrenin sizi o kadar da etkilemesi mümkün değil. Sizin de bir başkasını üzmeniz o buna müsaade etmedikçe pek mümkün değil. İyi niyetle bir söz söylediğinizde ve karşınızdaki tarafından yanlış algılandığında bu tamamen onun sorumluluğunda size düşen kısmı yalnızca niyetiniz.

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