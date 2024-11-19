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Mutfak Lavabonu Pırıl Pırıl Yapacak 10 İpucu

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etiket Mutfak Lavabonu Pırıl Pırıl Yapacak 10 İpucu

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Well Ok Then - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 14:31

Mutfak lavabosu, gün içinde en sık kullandığımız alanlardan biri. Peki, onu ilk günkü gibi tertemiz ve parlak tutmak için hangi pratik yöntemleri uygulayabiliriz? 

İşte lavabonuzu pırıl pırıl yapacak 10 etkili ipucu!

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1. Şirkeyi kullanmayı mutfak temizliğinde bir alışkanlık haline getirin!

Sirke, mutfakta neredeyse her işte en iyi dostumuz! Lavabonuzda kireç ve yağ lekelerini yok etmek için beyaz sirke kullanabilirsiniz. Bir sprey şişesine koyun, lavaboya sıkın, 10-15 dakika bekletin ve durulayın. Pırıl pırıl olacak!

2. Karbonat hem temizler hem parlatır!

Sirke gibi karbonat da mutfakta mucizeler yaratır. Lavabonuzu temizlerken karbonatı bir süngerle tüm yüzeye yayın. Hafifçe ovaladıktan sonra suyla durulayın. Hem parlatır hem de kötü kokuları giderir.

3. Ferah koku ve temizlik için limon da kullabilirisiniz!

Limonun asidik yapısı sayesinde inatçı lekeleri çıkarmakta çok başarılıdır. Kesilmiş bir limonu lavabonuzda gezdirin, durulayın ve anında ferah bir koku hissedin!

4. Sobunlu su ile şöyle foşur foşur yıkayın!

Sabun ve sıcak su, yağlı kalıntıları çözmek için birebirdir. Süngerinize biraz bulaşık sabunu koyup lavabonuzu güzelce köpürtün. Temiz suyla durulayın ve farkı görün!

5. Biraz limon ve buz ile lavabo giderini temizleyebilirsiniz!

5. Biraz limon ve buz ile lavabo giderini temizleyebilirsiniz!

Giderde kötü kokular mı var? Birkaç buz küpü ve limon kabuğu atın, suyu açın ve giderden tazelenmiş bir koku yükselsin. Buz, giderdeki yağları parçalayarak kokuları azaltır.

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6. Dişfırçası ile ulaşması zor yerleri mutlaka temizleyin!

Lavabonun kenarlarına veya ulaşılması zor köşelerine bir diş fırçasıyla ulaşabilirsiniz. Biraz sabun veya karbonat döküp hafifçe ovalayın. Tüm köşelerdeki kalıntılardan kurtulacaksınız.

7. Köpüklü amonyak ile zor lekelere veda edin!

Zor lekeler için köpüklü amonyak harika bir çözümdür. Lavabonun üzerine biraz dökün, bir süre bekleyip yumuşak bir bezle silin. Parıl parıl bir lavabo için birebirdir.

8. Sirke ve tuz lavabonuzdaki pası söker atar!

8. Sirke ve tuz lavabonuzdaki pası söker atar!

Pas lekelerini çıkarmak zor olabilir. Biraz tuz ve sirkeyi karıştırarak lekenin üzerine uygulayın. Biraz bekleyin ve yumuşak bir bezle ovalayın. Pas lekesi kaybolacaktır.

9. Biraz zeytin yağı ile lavabonuzu parlatabilirsiniz!

9. Biraz zeytin yağı ile lavabonuzu parlatabilirsiniz!

Temizlik sonrası lavabonuzun parlamasını istiyorsanız, birkaç damla zeytinyağını bir bezle lavabonun yüzeyine hafifçe sürün. Hem parlatır hem de su lekelerinden korur.

10. Lavaboyu kullandıktan sonra mutlaka kurulayın!

Temiz bir lavabo için en kolay yöntem: kullandıktan sonra bir bezle hafifçe kurulamak! Bu, su lekelerinin oluşmasını önler ve lavabonuz hep pırıl pırıl kalır.

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