Mutfak Lavabonu Pırıl Pırıl Yapacak 10 İpucu
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Mutfak Lavabonu Pırıl Pırıl Yapacak 10 İpucu
Mutfak lavabosu, gün içinde en sık kullandığımız alanlardan biri. Peki, onu ilk günkü gibi tertemiz ve parlak tutmak için hangi pratik yöntemleri uygulayabiliriz?
İşte lavabonuzu pırıl pırıl yapacak 10 etkili ipucu!
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1. Şirkeyi kullanmayı mutfak temizliğinde bir alışkanlık haline getirin!
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2. Karbonat hem temizler hem parlatır!
3. Ferah koku ve temizlik için limon da kullabilirisiniz!
4. Sobunlu su ile şöyle foşur foşur yıkayın!
5. Biraz limon ve buz ile lavabo giderini temizleyebilirsiniz!
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