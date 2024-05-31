Muhtemelen Adını Bile Duymadığınız Ama İzledikten Sonra “İyi ki İzlemişim” Diyeceğiniz Psikolojik Filmler
Muhtemelen Adını Bile Duymadığınız Ama İzledikten Sonra “İyi ki İzlemişim” Diyeceğiniz Psikolojik Filmler
Psikolojik film izlemeyi seviyorsanız bu filmleri seveceğiniz kesin. İzleyince memnun kalacağınız psikolojik filmleri sizin için derledik. Bu filmleri merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!
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Mürit (The Lodge)
Saplantı (Swallow)
Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum (I'm Thinking of Ending Thing)
Koniara (Horse Girl)
Azize (Saint Maud)
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