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Muhtemelen Adını Bile Duymadığınız Ama İzledikten Sonra “İyi ki İzlemişim” Diyeceğiniz Psikolojik Filmler

etiket Muhtemelen Adını Bile Duymadığınız Ama İzledikten Sonra “İyi ki İzlemişim” Diyeceğiniz Psikolojik Filmler

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 18:01

Psikolojik film izlemeyi seviyorsanız bu filmleri seveceğiniz kesin. İzleyince memnun kalacağınız psikolojik filmleri sizin için derledik. Bu filmleri merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

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Mürit (The Lodge)

Mürit (The Lodge)

2019 yılında yayınlanan filmde baba ve 2 çocuğu, babanın yeni nişanlısı ile dağ evinde kalıyor. Bu yeni nişanlının karanlık geçmişi ile dağ evi macerası korkutucu bir hal alıyor. Psikolojik gerilim türündeki bu filmi eğer gerilim türünden hoşlanıyorsanız mutlaka izlemelisiniz.

Saplantı (Swallow)

Saplantı (Swallow)

Hamile bir kadın olan Hunter'ın sorunu yabancı maddeleri yeme isteğine karşı koyamaması. Pika bozukluğu olarak adlandırılan bu rahatsızlığı yaşayan Hunter, hamileliği konusunda heyecanlı olsa da bu isteğine karşı koyamaz. Eşinin desteğiyle bu durumun üstesinden gelmeye çalışmasını izliyoruz.

Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum (I'm Thinking of Ending Thing)

Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum (I'm Thinking of Ending Thing)

Romandan uyarlanan film, psikolojik drama türündeki bir film. Bir kadın, sevgilisinin ailesiyle tanışmak için yola çıkıyor. Bu yolculukta kadının zihninin derinliklerine girerek onun iç dünyasını deneyimleme şansı elde ediyoruz. Etkileyici psikolojik filmlerden olan Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum'u izlemediyseniz mutlaka hemen izlemelisiniz.

Koniara (Horse Girl)

Koniara (Horse Girl)

Psikolojik sorunlarla mücadele eden bir kadının hikayesinin anlatıldığı filmde Sarah'ın iç dünyasını izliyoruz. Hobisi olan atlarla ilgilenmekten hoşlanan Sarah'ın gerçeklik algısı bozuluyor ve gerçekle hayali ayıramaz hale geliyor.

Azize (Saint Maud)

Azize (Saint Maud)

Psikolojik korku kategorisindeki filmlerden olan Azize filmi, genç bir hemşirenin dini, takıntı haline getirmesi ve kendini Tanrı'nın elçisi görmeye başlaması anlatıyor. Bakıcısı olduğu Amanda'yı ruhsal olarak kurtarmayı kendine görev edinen Maud'un hikayesinde yalnızlık ve çaresizlik gibi konulara da değiniliyor.

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Sığınak (Take Shelter)

Sığınak (Take Shelter)

2011 tarihli psikolojik gerilim filminde bir adamın paranoyaları işleniyor. Rüyalarında sürekli felaket senaryoları yaşayan Curtis, bu rüyaların gerçekleşeceğine inanmaya başlıyor. Ailesini korumak için elinden geleni yapan Curtis'in yaşattıkları ailesiyle ilişkilerini zorluyor.

Paranoya (Martha Marcy May Marlene)

Paranoya (Martha Marcy May Marlene)

Bir tarikata katılan genç kadının yaşadıklarının anlatıldığı Paranoya filmi, psikolojik filmleri sevenlerin mutlaka izlemesi gereken bir film. Bu filmde, Martha'nın tarikatta yaşadığı zorlu deneyimleri ve sonrasında yaşadığı ruhsal çöküşlere odaklanılmış. Bu süreçte tüm hayatı değişen Martha, eskiden Martha olan adını tarikata katıldıktan sonra değiştirerek Marcy May yapıyor.

Böcek (Bug)

Böcek (Bug)

Eski filmlerden olan Böcek filmi, psikolojik gerilim türünde. Filmde Peter Evans'ın yalnız bir kadın olan Agnes White ile tanışması anlatılıyor. İkili birlikte takılmaya başladıktan sonra Peter'ın gitgide paranoyaları ve şüpheleri artıyor. Sürekli şüphecilikle mücadele etmeye başlayan Peter'ı izlerken zihinsel sınırlarınız zorlanıyor.

Lars Sevince (Lars and the Real Girl)

Lars Sevince (Lars and the Real Girl)

Yalnız bir adamın plastik mankene olan aşkının anlatıldığı filmde Lars'ı izliyoruz. Lars, içine kapanık bir adam. Yaşadığı küçük kasabada tek başına bir hayatı varken internet sitesinden aldığı kadın mankenle aşk yaşamaya başlıyor. Bianca adını verdiği mankenle bir ilişki yaşamasıya kasaba halkını şaşırtsa da papaz, Lars'a destek olmaya çalışıyor.

Bilek Kesenler: Bir Aşk Hikâyesi (Wristcutters: A Love Story)

Bilek Kesenler: Bir Aşk Hikâyesi (Wristcutters: A Love Story)

Zia, sevgilisi onu terk edince intihar ediyor. Bundan sonra ölüp başka bir dünyaya giden Zia, burada sevgilisini bulmaya çalışıyor. Sevgilisini ararken Mikal adında biriyle tanışıyor. Bu ikili Zia'nın sevgilisini bulmak için beraber bir yolculuğa çıkıyorlar.

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