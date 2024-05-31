Muhtemelen Adını Bile Duymadığınız Ama İzledikten Sonra “İyi ki İzlemişim” Diyeceğiniz Psikolojik Filmler

Psikolojik korku kategorisindeki filmlerden olan Azize filmi, genç bir hemşirenin dini, takıntı haline getirmesi ve kendini Tanrı'nın elçisi görmeye başlaması anlatıyor. Bakıcısı olduğu Amanda'yı ruhsal olarak kurtarmayı kendine görev edinen Maud'un hikayesinde yalnızlık ve çaresizlik gibi konulara da değiniliyor.