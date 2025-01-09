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MSB Duyurdu: 2025 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

MSB Duyurdu: 2025 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

Bedelli Askerlik
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.01.2025 - 10:30

Yeni yılın gelmesiyle birlikte zamlar da üst üste gelmeye başladı. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılında bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13 lira 44 kuruş olacağını duyurdu. Bedelli askerlik ücreti 2024’ün Temmuz ayında zamlanarak 217 bin 871 lira olmuştu.

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2025’in ilk ayında zamlar da üst üste belli olmaya başladı. Sigara, alkol, ekmek, gıda ürenleri derken zamlanan bedeli askerlik ücreti de açıklandı.

2025’in ilk ayında zamlar da üst üste belli olmaya başladı. Sigara, alkol, ekmek, gıda ürenleri derken zamlanan bedeli askerlik ücreti de açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 2025 yılında uygulanacak bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13 lira 44 kuruş olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 2025 yılında uygulanacak bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13 lira 44 kuruş olduğunu duyurdu.

Bedelli askerlik en son 2024’ün Temmuz ayında yüzde 19,31'lik artışla 217 bin 871 lira olmuştu.

Bedelli askerlik en son 2024’ün Temmuz ayında yüzde 19,31'lik artışla 217 bin 871 lira olmuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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