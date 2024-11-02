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Monotonlaşan Bir İlişkiyi Eğlenceli Hale Getirmenin 10 Yolu

etiket Monotonlaşan Bir İlişkiyi Eğlenceli Hale Getirmenin 10 Yolu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
02.11.2024 - 23:01

İlişkin çok monotonlaştı ve artık keyif almıyor musun? O zaman ilişkinden vazgeçmek yerine yapabileceğin onu tamir edebileceğin yöntemlerden bahsedelim!

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1. İkinizin de keyif alacağı bir hobi bulun.

Hafta sonlarını evde oturarak geçirmek kadar sıkıcı bir şey yok. Bir de bunu her hafta yaptığınızda artık ilişkideki heyecan da yitiriliyor. O yüzden en iyisi birlikte keyif alacağınız bir hobi bulmanız. Mesela yemek kursları, seramik veya resim workshopları, tenis gibi bir spor dalı… Ne olacağı ikinize kalmış!

2. Hafta sonları için ufak tatiller planlayın.

Dedik ya, hafta sonlarını evde geçirmek çok sıkıcı bir şey. Hele de hafta içi yoğun çalışıyorsanız hafta sonunda keyif yapmak en doğal hakkınız. Birlikte yaşadığınız şehirde veya şehrin yakınlarındaki bir yerlere kaçamak yapabilirsiniz. Tatil ikinize çok iyi gelecek!

3. Özel date gecelerinden vazgeçmeyin.

İlişkileri monotonlaştıran şeylerin başında date’lerden vazgeçmek geliyor. İlişkideki romantizmi canlı tutmak için birlikte date’e çıkmaya devam etmek gerekiyor. Ayın belirli günlerinde birlikte date’e çıkarak romantizmi canlı tutabilirsiniz.

4. Birlikte ateşi harlayacak oyunlar oynayın.

Aranızdaki cinsel tansiyonu artıracak keyifli oyunlar oynamak ilişkine çok iyi gelecek. Oyun sırasında bir şeyleri aceleye getirmeyip heyecanı daha da artırmak sizin elinizde. Kendini tutabildiğin kadar tutmanı öneririz!

5. Geçmişe şöyle bir dönüp bakın.

Bugün ilişkide ikiniz de sıkılmış, monotonluktan kurtulamayacak kadar umutsuz hissedebilirsiniz. Ama unutmayın ki bu ilişki geçmişte çok keyifliydi. Bu keyifli günleri hatırlamak için de eski fotoğraflara, videolara bakmak iyi gelir. Galeride gezinmek en mantıklısı!

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6. Günlük sporu birlikte yapın.

Birlikte spor yapmak birbirinize olan bağınızı artırır, güçlendirir. Birlikte koşuya çıkabilir, kardiyoda birlikte zorlanabilirsiniz. Spor yapmıyorsanız da bu maddemiz birlikte spora başlamanız için bir motivasyon kaynağı olabilir!

7. Birbirinize rahatlatıcı masajlar yapın.

Yoğun bir günün ardından belki de en keyif verecek olan şey masajdır. Hele bir de bu masajı yapan kişi partnerimizse çok daha keyifli, rahatlatıcı bir şeye dönüşür. Bakarsınız belki de masaj sonrası aranızda daha da keyifli şeyler yaşanabilir…

8. Birlikte yeni restoranlar, lezzetler keşfedin.

Eğer yemek yemeyi seven bir çiftseniz size verebileceğimiz en iyi öneri herhalde budur. Partnerinin bayılacağını düşündüğün bir restorana rezervasyon yap ve ona güzel bir sürpriz yaşat. İlişkinin heyecanlanması aslında bu kadar basit.

9. Yeni bir diziye başlayın.

Birlikte yapacak yeni şeyler bulmazsanız monotonluğun içinde sıkışıp kalırsınız. İkinizin de izlerken keyif alacağı bir diziye başlamak ilişkinize çok iyi gelecek. Ama uyaralım, birbirinizi beklemeden yeni bölüme geçmek yok. Yoksa bozuşursunuz!

10. Birbirinizi şımartmaktan hiç vazgeçmeyin.

İlişkiniz ne kadar uzun olursa olsun birbirinize verdiğiniz sevginin azalmaması gerekiyor. Birbirinizi zaman zaman şımartmak üzerine kurulu bir ilişki yaşadığınızda hayat çok daha yaşanabilir bir hal alıyor. Sevgiline kahvaltı hazırla, o da sana şık bir akşam yemeği hazırlasın. Böyle böyle mutluluğa kavuşacaksınız!

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