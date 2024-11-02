Monotonlaşan Bir İlişkiyi Eğlenceli Hale Getirmenin 10 Yolu
Monotonlaşan Bir İlişkiyi Eğlenceli Hale Getirmenin 10 Yolu
İlişkin çok monotonlaştı ve artık keyif almıyor musun? O zaman ilişkinden vazgeçmek yerine yapabileceğin onu tamir edebileceğin yöntemlerden bahsedelim!
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1. İkinizin de keyif alacağı bir hobi bulun.
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2. Hafta sonları için ufak tatiller planlayın.
3. Özel date gecelerinden vazgeçmeyin.
4. Birlikte ateşi harlayacak oyunlar oynayın.
5. Geçmişe şöyle bir dönüp bakın.
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