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Monako'nun Deniz Duvarları Kullanıcıların Marmaray Hayallerini Depreştirdi

Monako'nun Deniz Duvarları Kullanıcıların Marmaray Hayallerini Depreştirdi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 17:42

Monako'nun denizin dalgalarına kafa tutan mühendislik harikası deniz duvarları Twitter ahalisinin Marmaray ile ilgili hayallerini yeniden depreştirdi.

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İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Marmaray hattının bir kısmı bildiğiniz üzere deniz tabanının altında.

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Marmaray hattının bir kısmı bildiğiniz üzere deniz tabanının altında.

Marmaray iki yaka arasını deniz altından katediyor ancak bunu yaparken doğrudan suyun değil aynı zamanda deniz tabanının da altından, kısacası yerin altından gidiyor.

Suyun altından giden bir tren fikrini ilk duyduğumuzda hangimiz heyecanlanmadık ki?

Suyun altından giden bir tren fikrini ilk duyduğumuzda hangimiz heyecanlanmadık ki?

Hatırlayın, Marmaray projesi ilk başladığında pek çok kişi seyahat esnasında Marmara Denizi'nin altını, balıkları ve diğer deniz canlılarını göreceğimizi düşünerek hayallere dalıyordu. Şimdi kabul edelim, böylesini düşünmek çok tatlı bir hayal.

Monako'daki deniz duvarlarını gösteren bu video ise o hayalleri bir kez daha tetikledi!

Denizin dalgalarına dayanan ve denizin içini görebildiğimiz cam duvarlar pek çok kişinin aklına yeniden o hayali soktu.

Denizin dalgalarına dayanan ve denizin içini görebildiğimiz cam duvarlar pek çok kişinin aklına yeniden o hayali soktu.
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Olsa çok güzel olmaz mıydı? 🥲

Olsa çok güzel olmaz mıydı? 🥲
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Hangimiz etmedik ki...

Hangimiz etmedik ki...
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Analarımız hala ediyor, görüyorsunuz.

Analarımız hala ediyor, görüyorsunuz.
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E tabi konuya realist yaklaşanlar da vardı.

E tabi konuya realist yaklaşanlar da vardı.
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🤫

🤫
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Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var tabi.c

Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var tabi.c
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Aman bi' hayal kurdurmayın zaten ya.

Aman bi' hayal kurdurmayın zaten ya.
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Yaşanmazdı diyemiyoruz tabi...

Yaşanmazdı diyemiyoruz tabi...
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Ya tamam ikna olduk ama biz hayal kurmaya devam edeceğiz. 🥲

Ya tamam ikna olduk ama biz hayal kurmaya devam edeceğiz. 🥲
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Peki siz hangi taraftasınız?

Peki siz hangi taraftasınız?
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Marmaray için tüp akvaryum hayali kuranlardan mı?

Marmaray için tüp akvaryum hayali kuranlardan mı?
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Panik atak geçirecek tayfadan mı?

Panik atak geçirecek tayfadan mı?
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Yoksa realistlerden mi? Buyurun yorumlara!

Yoksa realistlerden mi? Buyurun yorumlara!
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bensanadöncemsenkapat

zaten o marmarayı öyle dizayn etmeyen ve yoktan yere para harcayan güruhanda hakkımı helal etmiyorum

Cicek Topal

Hadi 7 şiddetinde deprem beklenen bir ilde,o oynak deniz tabanına camdan tünel yaptılar diyelim, o derinlikte o karanlıkta ne görecektiniz acaba?