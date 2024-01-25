Monako'nun Deniz Duvarları Kullanıcıların Marmaray Hayallerini Depreştirdi

Hatırlayın, Marmaray projesi ilk başladığında pek çok kişi seyahat esnasında Marmara Denizi'nin altını, balıkları ve diğer deniz canlılarını göreceğimizi düşünerek hayallere dalıyordu. Şimdi kabul edelim, böylesini düşünmek çok tatlı bir hayal.