Monako'nun Deniz Duvarları Kullanıcıların Marmaray Hayallerini Depreştirdi
Monako'nun Deniz Duvarları Kullanıcıların Marmaray Hayallerini Depreştirdi
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İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Marmaray hattının bir kısmı bildiğiniz üzere deniz tabanının altında.
Suyun altından giden bir tren fikrini ilk duyduğumuzda hangimiz heyecanlanmadık ki?
Monako'daki deniz duvarlarını gösteren bu video ise o hayalleri bir kez daha tetikledi!
Denizin dalgalarına dayanan ve denizin içini görebildiğimiz cam duvarlar pek çok kişinin aklına yeniden o hayali soktu.
Olsa çok güzel olmaz mıydı? 🥲
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Hangimiz etmedik ki...
Analarımız hala ediyor, görüyorsunuz.
E tabi konuya realist yaklaşanlar da vardı.
🤫
Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var tabi.c
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Aman bi' hayal kurdurmayın zaten ya.
Yaşanmazdı diyemiyoruz tabi...
Ya tamam ikna olduk ama biz hayal kurmaya devam edeceğiz. 🥲
Peki siz hangi taraftasınız?
Marmaray için tüp akvaryum hayali kuranlardan mı?
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Panik atak geçirecek tayfadan mı?
Yoksa realistlerden mi? Buyurun yorumlara!
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zaten o marmarayı öyle dizayn etmeyen ve yoktan yere para harcayan güruhanda hakkımı helal etmiyorum
Hadi 7 şiddetinde deprem beklenen bir ilde,o oynak deniz tabanına camdan tünel yaptılar diyelim, o derinlikte o karanlıkta ne görecektiniz acaba?