Halasıyla İyi Anlaştığını Söyleyerek Sosyal Medya Ahalisini Şoke Eden Kızdan Sonra Anlatılan Hikayeler

Twitter'da halasıyla çok iyi anlaştığını bize bir fotoğrafla gösteren kullanıcı diğer tüm ahaliyi tetikledi. Halalarıyla olan kaotik ilişkilerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları hepimize kahkaha attırırken görenlere 'acaba mı?' diye düşündürtmeden edemedi...