Halasıyla İyi Anlaştığını Söyleyerek Sosyal Medya Ahalisini Şoke Eden Kızdan Sonra Anlatılan Hikayeler
Halasıyla İyi Anlaştığını Söyleyerek Sosyal Medya Ahalisini Şoke Eden Kızdan Sonra Anlatılan Hikayeler
Twitter'da halasıyla çok iyi anlaştığını bize bir fotoğrafla gösteren kullanıcı diğer tüm ahaliyi tetikledi. Halalarıyla olan kaotik ilişkilerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları hepimize kahkaha attırırken görenlere 'acaba mı?' diye düşündürtmeden edemedi...
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Her şey Miray ve önüne halası tarafından sunulan makyaj malzemeleriyle başladı aslında. "Sizin de halanız böyle mi?" sorusuna gelen cevaplar ise konuyu bambaşka yerlere taşıdı.
Büyücü halalarla başlayalım bakalım.
"Ondan beri aramızda bir soğukluk var."
Tüm akrabaların başına gelir bu.
Bu alınganlık seviyesi peki... 😂
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Birileri daha şanslı tarafta.
Yok artık. 😂
Miras davası desen var...
Bu konudaki ne ilk, ne de son...
Demiştik.
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Çok korkutucu ama böyle söyleyince komik de oluyor...
Halasını çok seven ve aşka gelen de var tabii.
Hala stereotipi neden böyle kodlanmış. 😂
Bazıları halalıkta yaşa takıldı.
Halan kaderindir.
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Hadi hep birlikte bu kalıplaşmış algıyı değiştirelim halalar!
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