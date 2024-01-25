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Halasıyla İyi Anlaştığını Söyleyerek Sosyal Medya Ahalisini Şoke Eden Kızdan Sonra Anlatılan Hikayeler

Halasıyla İyi Anlaştığını Söyleyerek Sosyal Medya Ahalisini Şoke Eden Kızdan Sonra Anlatılan Hikayeler

Twitter
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.01.2024 - 12:50

Twitter'da halasıyla çok iyi anlaştığını bize bir fotoğrafla gösteren kullanıcı diğer tüm ahaliyi tetikledi. Halalarıyla olan kaotik ilişkilerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları hepimize kahkaha attırırken görenlere 'acaba mı?' diye düşündürtmeden edemedi...

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Her şey Miray ve önüne halası tarafından sunulan makyaj malzemeleriyle başladı aslında. "Sizin de halanız böyle mi?" sorusuna gelen cevaplar ise konuyu bambaşka yerlere taşıdı.

Her şey Miray ve önüne halası tarafından sunulan makyaj malzemeleriyle başladı aslında. "Sizin de halanız böyle mi?" sorusuna gelen cevaplar ise konuyu bambaşka yerlere taşıdı.
twitter.com

Pek mümkün olmasa da akrabalık ilişkilerini karıştıranlar için hala, babanızın kız kardeşi ya da ablası oluyor. Miray'ın halasıyla ilişkisi de oldukça kuvvetli belli ki.

Büyücü halalarla başlayalım bakalım.

Büyücü halalarla başlayalım bakalım.
twitter.com

"Ondan beri aramızda bir soğukluk var."

"Ondan beri aramızda bir soğukluk var."
twitter.com

Tüm akrabaların başına gelir bu.

Tüm akrabaların başına gelir bu.
twitter.com

Bu alınganlık seviyesi peki... 😂

Bu alınganlık seviyesi peki... 😂
twitter.com
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Birileri daha şanslı tarafta.

Birileri daha şanslı tarafta.
twitter.com

Yok artık. 😂

Yok artık. 😂
twitter.com

Miras davası desen var...

Miras davası desen var...
twitter.com

Bu konudaki ne ilk, ne de son...

Bu konudaki ne ilk, ne de son...
twitter.com

Demiştik.

Demiştik.
twitter.com
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Çok korkutucu ama böyle söyleyince komik de oluyor...

Çok korkutucu ama böyle söyleyince komik de oluyor...
twitter.com

Halasını çok seven ve aşka gelen de var tabii.

Halasını çok seven ve aşka gelen de var tabii.
twitter.com

Hala stereotipi neden böyle kodlanmış. 😂

Hala stereotipi neden böyle kodlanmış. 😂
twitter.com

Bazıları halalıkta yaşa takıldı.

Bazıları halalıkta yaşa takıldı.
twitter.com

Halan kaderindir.

Halan kaderindir.
twitter.com
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Hadi hep birlikte bu kalıplaşmış algıyı değiştirelim halalar!

Hadi hep birlikte bu kalıplaşmış algıyı değiştirelim halalar!
twitter.com

Sizin var mı böyle enteresan olaylarınız? Gelin yorumlarda buluşalım! 

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