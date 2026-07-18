Modunuz Yerlerdeyken Sizi Yataktan Fırlatacak 12 Şarkı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı günler yataktan çıkmak çok zor oluyor. Böyle anlarda şarkılar yardımımıza koşuyor. Modumuzu yukarı çeken şarkılarla yataktan çıkıp kendimize gelebiliyoruz. Bugün biraz enerjisiz hissediyorsan hazırladığımız şarkılara bir göz at deriz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Manifest - Manifest
2. Lady Gaga - Abracadabra
3. MOLIY, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy - Shake It To The Max
4. Sefo, İrem Derici - Senden Kalanlar
5. KATSEYE - Pinky Up
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Semicenk & Sefo - Sabrettim
7. PinkPantheress - Illegal
8. Kendrick Lamar - Not Like Us
9. Afra & Sefo - Aşiyan
10. Tame Impala, JENNIE - Dracula
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Demet Akalın & Lvbel C5 - Beni Unutma
12. Manifest - Daha İyi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın