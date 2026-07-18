Modunuz Yerlerdeyken Sizi Yataktan Fırlatacak 12 Şarkı

Aşiyan şarkısı bir anda çok meşhur oldu ve neredeyse her yerde duyduk. Afra ile Sefo'nun uyumu parçaya çok iyi yansıdı. Duygusal bir parça olsa da insanı hemen enerjik moda geçirmeyi başarıyor. Güne daha iyi başlamak için Aşiyan şarkısını dinleyebilirsin yani.