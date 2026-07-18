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Modunuz Yerlerdeyken Sizi Yataktan Fırlatacak 12 Şarkı

etiket Modunuz Yerlerdeyken Sizi Yataktan Fırlatacak 12 Şarkı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
18.07.2026 - 18:01
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Bazı günler yataktan çıkmak çok zor oluyor. Böyle anlarda şarkılar yardımımıza koşuyor. Modumuzu yukarı çeken şarkılarla yataktan çıkıp kendimize gelebiliyoruz. Bugün biraz enerjisiz hissediyorsan hazırladığımız şarkılara bir göz at deriz!

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1. Manifest - Manifest

Manifest için Manifest'in en hareketli ve çoşturan şarkısı diyebiliriz. Şarkı başlar başlamaz insanda dans etme isteği uyandırıyor. En yorgun ve bitkin hissettiğin anlarda Manifest açarak kendini motive etmen mümkün. Enerjin düşük olduğu zamanlarda Manifest açıp dinlemek sana iyi gelecek, emin ol!

2. Lady Gaga - Abracadabra

Lady Gaga'nın şarkıları genelde hareketli ve enerjik zaten. Abracadabra da aynı şekilde enerjiyi yükseltiyor. Daha ilk saniyesinden itibaren dans etme isteği uyandıran parça sabah mahmurluğunu üstünden atıp kendini çok enerjik hissetmene yardımcı oluyor.

3. MOLIY, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy - Shake It To The Max

Sosyal medyada sıklıkla duyduğumuz şarkılardan biri olan Shake It To The Max, bizi hareket ettirmek için üretilmiş sanki. Ritmi ile ortamın havasını anında değiştiriyor. Eğlenceli ve enerjik vokalleri olan şarkı çalmaya başladığında yerinde duramıyorsun.

4. Sefo, İrem Derici - Senden Kalanlar

İrem Derici zaten hareketli şarkılarıyla biliniyor. Sefo'yla yaptığı bu düetin duygusal tarafı daha ağır olsa da ritmiyle enerji yükseltiyor. Modun düşükken açıp dinleyebileceğin şarkı ile anında kendine geliyorsun.

5. KATSEYE - Pinky Up

Yeni nesil popun en beğenilen temsilcilerinden olan KATSEYE'nin Pinky Up şarkısı enerji yükseltmek için ideal şarkılardan biri. Şarkı başlar başlamaz o enerjiyi hissettiriyor zaten. Yüksek tempolu şarkıyı dinledikten sonra gününün kötü geçme ihtimali yok!

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6. Semicenk & Sefo - Sabrettim

Semicenk'in şarkıları genelde pek enerjik olmuyor ama Sefo ile yaptığı düet onun tarzına göre çok daha hareketli. Modun düştüğü anlarda açıp dinleyebileceğin düet, tekrar tekrar dinleme isteği uyandırıyor. Semicenk ile modunu yükseltmek istiyorsan dinlemen gereken şarkı bu!

7. PinkPantheress - Illegal

Sosyal medyada viral olan Illegal şarkısı, yüksek tempolu bir şarkı. Çok bilindik bu şarkı ile modunu yükselteceğin kesin. Enerjik ritimleri ile dinlerken yerinde durman zor zaten. Illegal şarkısı, mod yükselten şarkılar listesine eklemen gereken bir parça yani.

8. Kendrick Lamar - Not Like Us

Çıktığı andan itibaren ses getiren parçalardan olan Not Like Us, yüksek enerjisiyle de sevilen bir şarkı. Canının hareket etmek istemediği anlarda Kendric Lamar'ın bu şarkısını açarak modunu yükseltebilirsin. Bu şarkıyı sabah hazırlanırken, gün içinde ya da spor yaparken dinleyebilirsin.

9. Afra & Sefo - Aşiyan

Aşiyan şarkısı bir anda çok meşhur oldu ve neredeyse her yerde duyduk. Afra ile Sefo'nun uyumu parçaya çok iyi yansıdı. Duygusal bir parça olsa da insanı hemen enerjik moda geçirmeyi başarıyor. Güne daha iyi başlamak için Aşiyan şarkısını dinleyebilirsin yani.

10. Tame Impala, JENNIE - Dracula

Güzel bir düet olan Dracula şarkısı, farklı tarzları bir araya getiriyor. Güçlü ritmi ile enerjiyi hiç düşürmeden şarkı sonuna kadar devam ettiriyor. 'Sabah yataktan nasıl kalkacağım?' diye düşündüğün anlarda son ses Dracula açıp modunu yükseltebilirsin.

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11. Demet Akalın & Lvbel C5 - Beni Unutma

Demet Akalın'ın şarkılarındaki enerjiyi biliyoruz zaten. Bir de Lvbel C5 ile düet yapınca bu enerji ikiye katlanmış. Hareketli ritmi ile öne çıkan şarkı modu bir anda yükseltiyor. 'Benim ancak enerjik pop şarkılarıyla modum yükselir' diyorsan dinlemen gereken şarkı bu!

12. Manifest - Daha İyi

Enerji yükseltmek diyince Manifest tabii ki. O yüzden listeye ikinci bir şarkısını koymamız gerekti. Son zamanlarda en çok paylaşılan şarkılardan olan Daha İyi enerjiyi bir anda arşa çıkarıyor. 'Bugün hiç yataktan çıkacak enerjim' yok dediğin anlarda son ses Daha İyi dinlemeyi dene. Bir anda yataktan çıkıp dans etmeye başlayacaksın, bize inan!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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