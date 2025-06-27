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Moda Dünyasının En İkonik İsimlerinden, Vogue Amerika’yı Yöneten Anna Wintour 37 Yıl Sonra İstifa Ediyor

Moda Dünyasının En İkonik İsimlerinden, Vogue Amerika’yı Yöneten Anna Wintour 37 Yıl Sonra İstifa Ediyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.06.2025 - 11:23

1988’den bu yana Vogue Amerika’yı yöneten Anna Wintour, genel yayın yönetmenliği görevinden ayrılıyor. Ancak Condé Nast’taki küresel liderliği devam edecek. Karar, 26 Haziran 2025’te Vogue ekibiyle yapılan bir toplantıda duyuruldu. Vogue Amerika’nın yeni içerik lideri, derginin günlük dijital ve basılı operasyonlarını yürütecek. Bu görevdeki kişi, diğer tüm Vogue edisyonlarındaki içerik liderlerinde olduğu gibi doğrudan Anna Wintour’a bağlı olarak çalışacak.

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Anna Wintour, Amerikan Vogue’daki 37 yıllık genel yayın yönetmenliği görevini bırakıyor.

Anna Wintour, Amerikan Vogue’daki 37 yıllık genel yayın yönetmenliği görevini bırakıyor.

The New York Times tarafından 'yüksek modanın İncili' olarak nitelendirilen Amerikan moda ve yaşam tarzı dergisi Vouge'un adeta adeta efsaneleşmiş olan Genel Yayın Yönetmeni Anna Wintour, 37 yıllık görevinden istifa ediyor. 75 yaşındaki Anna Wintour, görevi bırakacağını dün düzenlediği toplantıyla çalışanlara duyurdu. Genel yayın yönetmenliğinden ayrılsa da Vogue'nin yayıncısı Conde Nast'ın küresel içerik sorumlusu ve Vogue'un küresel yayın sorumlusu görevlerini sürdürmeye devam edecek.

Anna Wintour, ekibiyle yaptığı toplantıda açıklama yaptı:

Anna Wintour, ekibiyle yaptığı toplantıda açıklama yaptı:

“Yaratıcı bir alanda çalışan herkes, işinde gelişmeyi asla bırakmamanın ne kadar önemli olduğunu bilir. Vogue’un editörü olduğumda, dinlemeye istekli herkese Amerikan moda dergisini hayal etmenin yeni ve heyecan verici bir yolunun olduğunu kanıtlamaya çalışıyordum. Şimdi ise en büyük mutluluğum, tutkulu yeni editör neslinin kendi fikirleriyle sahaya çıkmasına yardımcı olmak. Onları, büyük bir medya şirketinin ne olabileceğine dair yeni ve heyecan verici bir bakış açısıyla desteklemek. Ve tam da bu yüzden, şu anda Amerikan Vogue’u için aramamız gereken kişi, bu vizyona sahip biri olmalı. Moda endüstrisini çok yakından takip etmeye, olağanüstü bir yaratıcı kültürel güç olan Met Ball’a ve gelecekteki Vogue World’lerin yönünü çizmeye devam edeceğim… ve elbette, Vogue’un tenis ve tiyatro editörü olmaya sonsuza dek devam etmeyi planlıyorum. Fakat en heyecan verici olan, bizleri zorlayacak, ilham verecek ve hepimizin Vogue’u orijinal ve sayısız yeni şekilde düşünmesini sağlayacak biriyle birlikte çalışacak olmamız.”

Gerçek bir moda ikonu! Vogue'daki kapaklarla her zaman gündem yarattı.

Gerçek bir moda ikonu! Vogue'daki kapaklarla her zaman gündem yarattı.

Wintour'ın Vogue kariyeri, dergiyi tamamen değiştirerek onu moda medyasının en güçlü aktörlerinden biri haline getirdi. 1988'de yayın yönetmeni olarak çıkardığı ilk sayı (üzerinde Michaela Bercu'nun Christian Lacroix kazak ve Guess kot pantolonla poz verdiği Kasım 1988 kapağı), 'yüksek moda' tanımını sorgulatarak medyada büyük yankı uyandırmıştı. 90'larda ise Oprah Winfrey, Madonna, Kate Moss, Naomi Campbell gibi yıldızları kapaklara taşıyarak moda ve ünlü kültürünü birleştirdi.

2000'ler ve 2010'larda da Vogue'un içeriğini güncel olaylar ve pop kültürüyle harmanlamaya devam etti. Michelle Obama'nın First Lady olduğu dönemdeki kapak (Mart 2009), Lady Gaga'lı 916 sayfalık dev sayı (Eylül 2012), Rihanna'nın hamilelik açıklaması (Mayıs 2022) ve Zendaya'nın Met Gala eş başkanlığı (Mayıs 2024) unutulmaz anlardan bazılarıydı.

Ancak en çok konuşulan hamlelerinden biri, 2014'te Kim Kardashian ve Kanye West'i kapak yapması oldu. Bu sayı, Vogue tarihinde bir ilk olarak bir reality TV yıldızı ve rapçiyi aynı kapağa taşımıştı. Kardashian, daha sonra 2019 ve 2022'de tek başına Vogue kapağına çıkmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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