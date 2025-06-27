Moda Dünyasının En İkonik İsimlerinden, Vogue Amerika’yı Yöneten Anna Wintour 37 Yıl Sonra İstifa Ediyor
1988’den bu yana Vogue Amerika’yı yöneten Anna Wintour, genel yayın yönetmenliği görevinden ayrılıyor. Ancak Condé Nast’taki küresel liderliği devam edecek. Karar, 26 Haziran 2025’te Vogue ekibiyle yapılan bir toplantıda duyuruldu. Vogue Amerika’nın yeni içerik lideri, derginin günlük dijital ve basılı operasyonlarını yürütecek. Bu görevdeki kişi, diğer tüm Vogue edisyonlarındaki içerik liderlerinde olduğu gibi doğrudan Anna Wintour’a bağlı olarak çalışacak.
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Anna Wintour, Amerikan Vogue’daki 37 yıllık genel yayın yönetmenliği görevini bırakıyor.
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Anna Wintour, ekibiyle yaptığı toplantıda açıklama yaptı:
Gerçek bir moda ikonu! Vogue'daki kapaklarla her zaman gündem yarattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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