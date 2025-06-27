Moda Dünyasının En İkonik İsimlerinden, Vogue Amerika’yı Yöneten Anna Wintour 37 Yıl Sonra İstifa Ediyor

Wintour'ın Vogue kariyeri, dergiyi tamamen değiştirerek onu moda medyasının en güçlü aktörlerinden biri haline getirdi. 1988'de yayın yönetmeni olarak çıkardığı ilk sayı (üzerinde Michaela Bercu'nun Christian Lacroix kazak ve Guess kot pantolonla poz verdiği Kasım 1988 kapağı), 'yüksek moda' tanımını sorgulatarak medyada büyük yankı uyandırmıştı. 90'larda ise Oprah Winfrey, Madonna, Kate Moss, Naomi Campbell gibi yıldızları kapaklara taşıyarak moda ve ünlü kültürünü birleştirdi.

2000'ler ve 2010'larda da Vogue'un içeriğini güncel olaylar ve pop kültürüyle harmanlamaya devam etti. Michelle Obama'nın First Lady olduğu dönemdeki kapak (Mart 2009), Lady Gaga'lı 916 sayfalık dev sayı (Eylül 2012), Rihanna'nın hamilelik açıklaması (Mayıs 2022) ve Zendaya'nın Met Gala eş başkanlığı (Mayıs 2024) unutulmaz anlardan bazılarıydı.

Ancak en çok konuşulan hamlelerinden biri, 2014'te Kim Kardashian ve Kanye West'i kapak yapması oldu. Bu sayı, Vogue tarihinde bir ilk olarak bir reality TV yıldızı ve rapçiyi aynı kapağa taşımıştı. Kardashian, daha sonra 2019 ve 2022'de tek başına Vogue kapağına çıkmıştı.