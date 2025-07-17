Mobil Bankacılık ve Dijital Para Yönetimi Enflasyonla Başa Çıkmada Ne Gibi Bir Rol Oynuyor?

Cüzdanınızda duran paranın sizi hala zengin hissettirdiği o eski günler… Evet, artık biraz nostalji oldu! Enflasyon, her geçen gün sessizce cebimizdeki paranın değerini biraz daha düşürürken biz de teknolojiyi yanımıza alarak bu duruma “bir dakika!” diyoruz. Mobil bankacılık uygulamaları ve dijital para yönetimi, adeta cebimize yerleşmiş küçük birer ekonomi danışmanı gibi çalışıyor. Harcamaları kontrol altına alıyor, tasarruf fırsatları sunuyor ve en önemlisi finansal farkındalık kazandırıyor. Peki bu dijital araçlar enflasyonla başa çıkma konusunda gerçekten bu kadar etkili mi? Hadi bu konuya birlikte göz atalım!