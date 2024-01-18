Milyonluk Kaban Özel Bölmeye Alınmış: Sıfır Araba Fiyatına Olan Kabanı Kim Aldı?
Milyonluk Kaban Özel Bölmeye Alınmış: Sıfır Araba Fiyatına Olan Kabanı Kim Aldı?
İstanbul’da bir alışveriş merkezindeki lüks ürünler satan bir firmanın 1 milyon 321 bin 920 liraya sattığı kaban sosyal medyada gündem olmuştu. Sıfır araç fiyatına satılan kabanın vitrinden kaldırılığı ve özel bölmede saklandığı ortaya çıktı. Ayrıca mağazada 3 tane bulunan ve 1 tanesi satılan kabanı kim aldığı ile ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhuriyet'ten Faik Erdemli gittiği bir AVM'de karşılaştığı mağazadaki kabanın fiyatını köşesine taşımıştı.
Haber10’dan Müge Dağıstanlı, mağazadaki milyonluk kabanın vitrinden kaldırıldığını ve özel bölmede saklanmaya başlandığını yazdı.
İddiaya göre, milyonluk kaban haberi sonrasında vatandaşlar mağazaya gitmeye başlamış ve ‘Dokunabilir miyiz?’ talebinde bulunmuş.
Ayrıca mağazada 3 tane bulunan kabanın bir tanesinin de satıldığı ortaya çıkmıştı.
Dağıstanlı, mağazanın satın alan kişinin ismini açıklamadığını ancak satın almayı Ortadoğu’dan gelen bir turist yaptığını iddia etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda