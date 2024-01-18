Milyonluk Kaban Özel Bölmeye Alınmış: Sıfır Araba Fiyatına Olan Kabanı Kim Aldı?

İstanbul’da bir alışveriş merkezindeki lüks ürünler satan bir firmanın 1 milyon 321 bin 920 liraya sattığı kaban sosyal medyada gündem olmuştu. Sıfır araç fiyatına satılan kabanın vitrinden kaldırılığı ve özel bölmede saklandığı ortaya çıktı. Ayrıca mağazada 3 tane bulunan ve 1 tanesi satılan kabanı kim aldığı ile ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı.