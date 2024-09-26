Milos Teodosic EuroLeague'in Final Four'dan Vazgeçmesi Gerektiğini Söyledi!
Milos Teodosic EuroLeague'in Final Four'dan Vazgeçmesi Gerektiğini Söyledi!
Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Milos Teodosic, Final Four formatının yerini daha adil bir sistem olarak gördüğü serilerin alması gerektiğini savundu.
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EuroLeague'in deneyimli yıldızlarından Milos Teodosic, basketbol dünyasında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.
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37 yaşındaki yıldız, açıklamalarında Final Four’un yerini daha uzun serilerin alması gerektiğini dile getirdi.
Güncel formatın takımların tüm sezon boyunca gösterdiği performansın hakkını vermediğini ifade etti.
Sosyal medyada dikkat çeken açıklamalar karşısında basketbolseverlerin görüşleri 👇
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