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Milos Teodosic EuroLeague'in Final Four'dan Vazgeçmesi Gerektiğini Söyledi!

Milos Teodosic EuroLeague'in Final Four'dan Vazgeçmesi Gerektiğini Söyledi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 12:36

Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Milos Teodosic, Final Four formatının yerini daha adil bir sistem olarak gördüğü serilerin alması gerektiğini savundu.

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EuroLeague'in deneyimli yıldızlarından Milos Teodosic, basketbol dünyasında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

EuroLeague'in deneyimli yıldızlarından Milos Teodosic, basketbol dünyasında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

'X&O's Chat Podcast' programına katılan Teodosic, EuroLeague’in Final Four sistemide değişime gitmesi gerektiğini belirtti. Sırp basketbolcu, tek bir maçla her şeyin belirlendiğini söyleyerek, bunun rahatsız edici olduğunu vurguladı.

37 yaşındaki yıldız, açıklamalarında Final Four’un yerini daha uzun serilerin alması gerektiğini dile getirdi.

37 yaşındaki yıldız, açıklamalarında Final Four’un yerini daha uzun serilerin alması gerektiğini dile getirdi.

Kızılyıldız'da kariyerine devam eden tecrübeli isim, 'Final Four sistemi rahatsız edici. Adil değil diyemem ama bence yerine beş veya yedi maçlık seriler gelmeli. Böylece gerçekten daha iyi olan taraf kazanabilir' dedi.

Güncel formatın takımların tüm sezon boyunca gösterdiği performansın hakkını vermediğini ifade etti.

Güncel formatın takımların tüm sezon boyunca gösterdiği performansın hakkını vermediğini ifade etti.

EuroLeague’de bir sezon boyunca yaklaşık 40 maç oynandıktan sonra şampiyonun tek bir karşılaşma ile belirlenmesinin hakkaniyetli olmadığını belirten Teodosic, son olarak 'Final Four'a gidiyorsunuz ve sonra tek maçta her şey bitiyor. Bence bu biraz rahatsız edici.' dedi.

Sosyal medyada dikkat çeken açıklamalar karşısında basketbolseverlerin görüşleri 👇

Sosyal medyada dikkat çeken açıklamalar karşısında basketbolseverlerin görüşleri 👇
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