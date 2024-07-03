Milli Takımın Çeyrek Final Bileti

Maça taktik açıdan bakalım. Montella’nın stoper tandemini turnuvanın başından beri eleştiriyordum. Avrupa deneyimi olan takımımızın en önemli stoperi Merih Demiral’in turnuvanın başından beri neden oynatılmadığını anlamadım. Her yazımda bunu yoğun bir şekilde eleştirdim. Bu takımın tandemi Merih ile Abdülkerim’dir. Samet bu takımın seviyesinde bir stoper değildir.

Çekya maçında cezalı olduğu için Abdülkerim yerine Merih’i gördük. Başarılı bir performansın ardından ilk kez Avusturya maçında doğru stoper tandemini gördük. Montalla’nın hatasından geri dönmesi değerliydi.

Merih bu maçta öyle bir performans verdi ki sözlerle tarif edilemez. 1 dakikada attığı gol ile rakibimizi şok ettik. Yaptıkları atakların tamamında topları kesti bir tane ikili mücadele bile kaybetmedi ve bir kez dahi kademe hatası yapmadı. Toplam bu maçta 17 kez top uzaklaştırma istatistiği yakalamış Merih. Bu Avrupa kupası maçlarında rekor bir istatistik. Mükemmel güven veren bir performansa ek olarak 2. golünü attı. Bu goldeki sıçrama inanılmaz düzeydeydi. Maça özel bir seviyede performans katlısı verdi bu çok etkileyiciydi.

Portekiz maçında yaptığı oyuncu seçimlerini eleştirdiğimiz Montella bu maçta hatalarını telafi etti ve kaliteli ayaklarımızı sahada tuttu. Solda Kenan, sağda arda doğru bir seçimdi. Santrafor ile oynamamasını hala eleştiriyorum ama erken gol bulduğumuz için bu maçta santrafor eksikliği taktiksel sıkışmaya neden olmadı. Bu maçtaki galibiyette Montella’nın ilk kez dokunuşları ile bir imza attığını söyleyebiliriz.