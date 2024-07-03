Milli Takımın Çeyrek Final Bileti
Milli Takımın Çeyrek Final Bileti
Euro 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinde milli takımımız Avusturya ile karşılaştı. Maç öncesi açıklamalarımda Avusturya’dan çok daha üstün bir takımız oyuncu kalitemiz net daha yüksek ve potansiyelimiz büyük. Tek zaafımız sistem ve bütünlüktü.
Avusturya ise daha az yetenekli bir takım. Ancak sınırlı yetenekleri çok iyi bir sistem takımına dönüştürmüşler. Milli takımımız için turnuva öncesi yaptığım değerlendirme hala geçerli. Potansiyelimiz çok yüksek ama kırılganız. Eğer kırılmazsak kazanırız.
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Maçın en kritik senaryosu benim için geriye düşmemekti. Çünkü duygusal bir takımız ve stresi yönetmede iyi değiliz. Bunu Portekiz mücadelesinde gördük.
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Maçta çok özel performanslar vardı. Ferdi nasıl bir makinesin sen.
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