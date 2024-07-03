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Milli Takımın Çeyrek Final Bileti

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Mehmet Ali Deniz
Mehmet Ali Deniz - yazio
03.07.2024 - 08:04

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinde milli takımımız Avusturya ile karşılaştı. Maç öncesi açıklamalarımda Avusturya’dan çok daha üstün bir takımız oyuncu kalitemiz net daha yüksek ve potansiyelimiz büyük. Tek zaafımız sistem ve bütünlüktü.

Avusturya ise daha az yetenekli bir takım. Ancak sınırlı yetenekleri çok iyi bir sistem takımına dönüştürmüşler. Milli takımımız için turnuva öncesi yaptığım değerlendirme hala geçerli. Potansiyelimiz çok yüksek ama kırılganız. Eğer kırılmazsak kazanırız.

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Maçın en kritik senaryosu benim için geriye düşmemekti. Çünkü duygusal bir takımız ve stresi yönetmede iyi değiliz. Bunu Portekiz mücadelesinde gördük.

Maçın en kritik senaryosu benim için geriye düşmemekti. Çünkü duygusal bir takımız ve stresi yönetmede iyi değiliz. Bunu Portekiz mücadelesinde gördük.

Maça taktik açıdan bakalım. Montella’nın stoper tandemini turnuvanın başından beri eleştiriyordum. Avrupa deneyimi olan takımımızın en önemli stoperi Merih Demiral’in turnuvanın başından beri neden oynatılmadığını anlamadım. Her yazımda bunu yoğun bir şekilde eleştirdim. Bu takımın tandemi Merih ile Abdülkerim’dir. Samet bu takımın seviyesinde bir stoper değildir.

Çekya maçında cezalı olduğu için Abdülkerim yerine Merih’i gördük. Başarılı bir performansın ardından ilk kez Avusturya maçında doğru stoper tandemini gördük. Montalla’nın hatasından geri dönmesi değerliydi.

Merih bu maçta öyle bir performans verdi ki sözlerle tarif edilemez. 1 dakikada attığı gol ile rakibimizi şok ettik. Yaptıkları atakların tamamında topları kesti bir tane ikili mücadele bile kaybetmedi ve bir kez dahi kademe hatası yapmadı. Toplam bu maçta 17 kez top uzaklaştırma istatistiği yakalamış Merih. Bu Avrupa kupası maçlarında rekor bir istatistik. Mükemmel güven veren bir performansa ek olarak 2. golünü attı. Bu goldeki sıçrama inanılmaz düzeydeydi. Maça özel bir seviyede performans katlısı verdi bu çok etkileyiciydi.

Portekiz maçında yaptığı oyuncu seçimlerini eleştirdiğimiz Montella bu maçta hatalarını telafi etti ve kaliteli ayaklarımızı sahada tuttu. Solda Kenan, sağda arda doğru bir seçimdi. Santrafor ile oynamamasını hala eleştiriyorum ama erken gol bulduğumuz için bu maçta santrafor eksikliği taktiksel sıkışmaya neden olmadı. Bu maçtaki galibiyette Montella’nın ilk kez dokunuşları ile bir imza attığını söyleyebiliriz.

Maçta çok özel performanslar vardı. Ferdi nasıl bir makinesin sen.

Maçta çok özel performanslar vardı. Ferdi nasıl bir makinesin sen.

Bu herkesin aklından geçen söz. Muhteşem bir atletik performans örneği gösteriyor. Yüreği ile oynayan yetenekli ve yorulmayan bir adam ayağına sağlık.

İsmail iyi oynadı, Mert Müldür iyi oynadı, Orkun iyiydi bütün oyuncularımız olağanüstü mücadele etti. Ama maç sonunda bir an yaşandı ki nefesimizi tuttuk. Mert Günok 90+5’te bir top çıkardı. Mert resmen uzadı bu çok çok değerli bir kurtarıştı. Bize galibiyeti getirdi. Eline sağlık Mert.

Bizim çocuklar, muhteşemdiniz gönülden kutluyoruz. Çeyrek final biletini tarih yazarak aldık. Sırada Hollanda var.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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