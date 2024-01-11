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Milli Savunma Bakanlığı Bedelli Askerlik Ücretini Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı Bedelli Askerlik Ücretini Açıkladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.01.2024 - 13:26

MSB'nin yaptığı basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik tutarı açıklandı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlandığını belirtti.

Memur maaşı zammının belli olmasıyla beraber 2024 bedelli askerlik ücretleri de hesaplanmıştı. 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Memur maaşı zammının belli olmasıyla beraber 2024 bedelli askerlik ücretleri de hesaplanmıştı. 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Daha önce yapılan düzenleme yapılarak memur maaş katsayısına sabitlenen bedelli askerlik ücreti için yapılan açıklamada, 'Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.' denildi.

Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik ücreti de 122 bin 351,4 liradan 182 bin 609 liraya yükseldi.

Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik ücreti de 122 bin 351,4 liradan 182 bin 609 liraya yükseldi.

8 Ocak itibarıyla müracaatlar başlayacak. Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.

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