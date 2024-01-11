Milli Savunma Bakanlığı Bedelli Askerlik Ücretini Açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı Bedelli Askerlik Ücretini Açıkladı
MSB'nin yaptığı basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik tutarı açıklandı.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 bedelli askerlik ücretini açıkladı.
Memur maaşı zammının belli olmasıyla beraber 2024 bedelli askerlik ücretleri de hesaplanmıştı. 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik ücreti de 122 bin 351,4 liradan 182 bin 609 liraya yükseldi.
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