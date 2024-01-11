Milli Savunma Bakanlığı Bedelli Askerlik Ücretini Açıkladı

Daha önce yapılan düzenleme yapılarak memur maaş katsayısına sabitlenen bedelli askerlik ücreti için yapılan açıklamada, 'Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.' denildi.