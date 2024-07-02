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Miles&Smiles Kartınız Sayesinde Temmuz Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

etiket Miles&Smiles Kartınız Sayesinde Temmuz Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 14:01

Miles&Smiles kredi kartı kullananları temmuz ayında yine birbirinden avantajlı kampanyalar bekliyor! Detaylar içerikte 👇

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1. Evini yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsat!

Miles&Smiles QNB Finansbank Kredi kartınızla 30 Kasım 2024'e kadar IKEA'dan IKEA Aile Kart kullanarak yapacağınız 2500 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 6 taksit fırsatı!

2. Müze gezmeyi sevenlere güzel haber!

İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni hala ziyaret etmediniz mi? Sene sonuna kadar her cuma, Mastercard kartınızla yapacağınız giriş bileti alımlarında %50 indirimden yararlanma fırsatını kaçırmayın!

3. Online alışveriş tutkunları buraya!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Trendyol'dan yapacağınız 750 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 3 taksit fırsatını kaçırmayın!

4. Bu yaz eğlencenin tadını çıkarın!

Kampanya kapsamında, Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartları ile www.mobilet.com ve uygulamasında seçili etkinliklerde %30'a varan ve tüm KerkiSolfej konserlerinde %35 indirim sizleri bekliyor!

5. Temmuz ayında etkinliklere doyamayacaksınız!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Passo (www.passo.com.tr) internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından “Mastercard ile %25 İndirim!” kampanyasını seçerek yapacağınız bilet alımlarında, bilet bedelinde geçerli %25 indirim imkanından faydalanın!

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6. Temmuz ayında, kaçırılmayacak taksit fırsatları!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Hepsiburada'dan yapacağınız 3.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 3 taksit fırsatı!

7. Tüm ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayın!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Amazon'dan yapacağınız 6.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sizleri bekliyor!

8. Temmuz ayında tarzını yeniden yaratmanın tam zamanı!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınız ile Beymen.com ve Beymen uygulamasından yapacağınız alışverişlerinizde 2024 İlkbahar/Yaz sezonu yıldızlı ürün alışverişlerinde %40’a varan indirim imkanından faydalanın!

9. İstanbul'da ulaşım hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Galataport İstanbul Deniz Dolmuşlarındaki ödeme paneli üzerinden yapacağınız ödemelerde bilet bedeli üzerinden %50 indirim kazanma imkanı!

10. Harcadıkça kazandıran kampanya!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızı Masterpass’e kaydedin, kayıt sonrasında Trendyol'dan yapacağınız 500 TL ve üzeri alışverişinize 200 TL indirim kuponu kazanma fırsatını kaçırmayın!

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