Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Ocak Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Ocak Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Ocak ayında yapacağınız harcamaları düşünmeyin! Miles & Smiles kart sahipleri için birbirinden avantajlı ocak ayı kampanyalarına birlikte bakalım 👇
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1. Galataport İstanbul Deniz Dolmuşlarında %50 indirim!
2. Sanattan geri kalmayın diye Miles & Smiles'tan harika bir kampanya!
3. Ocak ayında evinizin ihtiyaçları IKEA'dan!
4. Amazon'dan alışveriş yapmanın keyfini çıkarın!
5. Özel günlerinizi en güzel şekilde kutlayın!
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6. Giyim alışverişlerinizde +3 taksit fırsatı!
7. Evini yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsat!
8. Mobilya almak isteyenlere özel kampanya!
9. Ev tekstili ve züccaciye alışverişlerini Miles & Smiles ile yapanlar kazanıyor!
10. Boyner, Boyner.com.tr ve YKM'de 5'e varan taksit fırsatı!
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