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Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Ocak Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

etiket Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Ocak Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 14:01

Ocak ayında yapacağınız harcamaları düşünmeyin! Miles & Smiles kart sahipleri için birbirinden avantajlı ocak ayı kampanyalarına birlikte bakalım 👇

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1. Galataport İstanbul Deniz Dolmuşlarında %50 indirim!

1. Galataport İstanbul Deniz Dolmuşlarında %50 indirim!

Siz İstanbul'u doya doya gezin diye Miles & Smiles'ın harika bir kampanyası var! Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Galataport İstanbul Deniz Dolmuşlarındaki ödeme paneli üzerinden 31 Mart’a kadar yapacağınız ödemelerde bilet bedeli üzerinden %50 indirim imkanı sizleri bekliyor!

2. Sanattan geri kalmayın diye Miles & Smiles'tan harika bir kampanya!

2. Sanattan geri kalmayın diye Miles & Smiles'tan harika bir kampanya!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Passo (www.passo.com.tr) internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından “Mastercard ile %25 İndirim!” kampanyasını seçerek yapacağınız bilet alımlarında, bilet bedelinde geçerli %25 indirim imkanından faydalanın!

3. Ocak ayında evinizin ihtiyaçları IKEA'dan!

3. Ocak ayında evinizin ihtiyaçları IKEA'dan!

CardFinans'ınızla IKEA Mağazaları’nda IKEA Aile Kart kullanarak 30 Kasım 2024'e kadar QNB Finansbank POS’larından yapacağınız 2500 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 6 taksit fırsatı!

4. Amazon'dan alışveriş yapmanın keyfini çıkarın!

4. Amazon'dan alışveriş yapmanın keyfini çıkarın!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Amazon'dan yapacağınız alışverişlerinize peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın!

5. Özel günlerinizi en güzel şekilde kutlayın!

5. Özel günlerinizi en güzel şekilde kutlayın!

Çiçeksepeti, Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla yapacağınız alışverişlerinize peşin fiyatına 3 taksit fırsatı sunuyor!

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6. Giyim alışverişlerinizde +3 taksit fırsatı!

6. Giyim alışverişlerinizde +3 taksit fırsatı!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla 500 TL ve üzeri yapılacak kuyum, kozmetik ve hediye kartı/çeki hariç 2 - 9 arası taksitli alışverişlerde, üye işyerinin tuşladığı taksit adeti üzerine kart sahibinin isteği doğrultusunda +3 taksit uygulanacaktır.

7. Evini yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsat!

7. Evini yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsat!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınız Bauhaus'ta yapacağınız 100 TL üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 7 taksit fırsatı! Kampanya kapsamında, Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınız ile 300 TL ve üzeri yapılacak 2 ve 3 taksitli alışverişlerde, üye iş yerinin sunduğu taksit sayısı haricinde kart sahibinin isteği doğrultusunda artı 4 taksit uygulanacaktır.

8. Mobilya almak isteyenlere özel kampanya!

8. Mobilya almak isteyenlere özel kampanya!

Kampanya kapsamında, Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla mobilya sektöründeki kampanyaya dahil anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacağınız 1000 TL ve üzeri 2-6 arası taksitli harcamanıza üye işyerinin uyguladığı taksit adeti üzerine, kart sahibinin isteği doğrultusunda artı 3 taksit uygulanacaktır.

9. Ev tekstili ve züccaciye alışverişlerini Miles & Smiles ile yapanlar kazanıyor!

9. Ev tekstili ve züccaciye alışverişlerini Miles & Smiles ile yapanlar kazanıyor!

Kampanya kapsamında, Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla ev tekstili ve züccaciye sektöründeki kampanyaya dahil anlaşmalı üye işyerlerinden yapacağınız 1000 TL ve üzeri 2-9 arası taksitli harcamanıza üye işyerinin uyguladığı taksit adeti üzerine, +3 taksit uygulanacaktır.

10. Boyner, Boyner.com.tr ve YKM'de 5'e varan taksit fırsatı!

10. Boyner, Boyner.com.tr ve YKM'de 5'e varan taksit fırsatı!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartlarınız ile QNB Finansbank POS'larından yapılacak 2 taksitli alışverişlerde üye işyeri, kozmetik ,gıda ve hediye kartı/çeki hariç üye işyerinin uyguladığı taksit adedi üzerine, +3 taksit uygulanacaktır.

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