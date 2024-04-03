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Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Nisan Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

etiket Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Nisan Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 14:01

Miles & Smiles kart sahiplerini nisan ayında da birbirinden güzel kampanyalar bekliyor! İşte nisan ayında yararlanabileceğiniz avantajlar 👇

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1. Yurtdışına çıkmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat!

Giyimden restorana, araç kiralamadan konaklamaya, yurt dışında 100’den fazla markada indirim ayrıcalığından faydalanmak için Miles&Smiles kartlarınızı kullanmanız yeterli.

2. Nisan ayında şık bir görünüm kazanmaya hazır olun!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızı Masterpass’e kaydedin, kayıt sonrasında Beymen.com ve Beymen uygulamasından yapacağınız alışverişlerinizde seçili ürünlerde %35’e varan indirim avantajından faydalanın!

3. Müze gezmeden duramayanlar için harika bir fırsat!

Sene sonuna kadar her Cuma, Mastercard kartınızla yapacağınız İstanbul Modern Sanat Müzesi giriş bileti alımlarında %50 indirim fırsatını kaçırmayın!

4. Nisan ayında istediğiniz etkinliğe gitme fırsatı!

Kampanya kapsamında, Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartları ile www.mobilet.com ve uygulamasında seçili etkinliklerde %30'a varan indirim sizleri bekliyor!

5. Nereye nasıl gideceğinizi düşünmeyin!

Miles&Smiles kredi kartınızı Masterpass’e kaydedin, kayıt sonrasında Uber Taksi’yle Türkiye'de MASTERCARD-50 promosyon kodunu kullanarak yapacağınız ilk yolculuğunuzda 200 TL’ye varan %50 indirim imkanından faydalanın!

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6. Nisan ayını dolu dolu geçirmeniz için büyük fırsat!

Miles&Smiles kredi kartınızla Passo (www.passo.com.tr) internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından “Mastercard ile %25 İndirim!” kampanyasını seçerek yapacağınız bilet alımlarında, bilet bedelinde geçerli %25 indirim avantajını kaçırmayın!

7. Online alışveriş düşkünlerine özel kampanya!

Miles&Smiles kredi kartınızla Trendyol'dan yapacağınız 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor!

8. Amazon'dan yapacağınız alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit fırsatı!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Amazon'dan 3 yapacağınız 6.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın!

9. Ev ihtiyaçlarınızı almanın şimdi tam zamanı!

Miles&Smiles kredi kartınızla IKEA'dan IKEA Aile Kart kullanarak yapacağınız 2500 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 6 taksit avantajından yararlanın!

10. Nisan ayında tüm ihtiyaçlarınızı karşılayın!

Miles&Smiles kredi kartınızla Hepsiburada'dan yapacağınız 3.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 3 taksit fırsatından faydalanın!

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