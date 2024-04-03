Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Nisan Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Nisan Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles kart sahiplerini nisan ayında da birbirinden güzel kampanyalar bekliyor! İşte nisan ayında yararlanabileceğiniz avantajlar 👇
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1. Yurtdışına çıkmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat!
2. Nisan ayında şık bir görünüm kazanmaya hazır olun!
3. Müze gezmeden duramayanlar için harika bir fırsat!
4. Nisan ayında istediğiniz etkinliğe gitme fırsatı!
5. Nereye nasıl gideceğinizi düşünmeyin!
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6. Nisan ayını dolu dolu geçirmeniz için büyük fırsat!
7. Online alışveriş düşkünlerine özel kampanya!
8. Amazon'dan yapacağınız alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit fırsatı!
9. Ev ihtiyaçlarınızı almanın şimdi tam zamanı!
10. Nisan ayında tüm ihtiyaçlarınızı karşılayın!
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